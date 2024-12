Südkorea ruft Kriegsrecht aus – Erste Zusammenstöße (Video)

In einer für alle völlig überraschenden Fernsehansprache hat Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol mit einer geradezu absurden Begründung das Kriegsrecht ausgerufen: Wonach „schamlose pro-nordkoreanische staatsfeindliche Kräfte“ auslöschen. – wie etwa „The Independent“ berichtete.

Allerdings konnte er keine konkrete atomare Bedrohung durch Nordkorea nennen, sondern warf seinen innenpolitischen Gegner vor, das Land in eine Krise zu stürzen.

„Ich erkläre das Kriegsrecht, um die freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu schützen, um die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen staatsfeindlichen Kräfte, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes ausplündern, auszurotten und um die freie verfassungsmäßige Ordnung zu schützen.„

Kein gutes Zeichen für die koreanische Fassadendemokratie: Sind doch Yoons Umfragewerte in den letzten Monaten gesunken. Ursache dessen waren Forderungen nach unabhängigen Untersuchungen der Skandale, in die seine Frau und hohe Beamte verwickelt sind. Was Yoon zurückweist. Yoo, seit 2022 Präsidenten, befindet sich in einer nahezu ständigen politischen Pattsituation mit der Opposition, welche die Nationalversammlung kontrolliert.

Noch ist freilich unklar, welche konkreten Maßnahmen im Rahmen Kriegsrechts ergriffen werden solle. Der Vorsitzende der „Demokratischen Partei“, Lee Jae Myung, kündigte an, seine Partei werde versuchen, den Schritt rückgängig zu machen, äußerte aber die Befürchtung, dass Parlamentarier verhaftet werden könnten. Er warnte zudem:

„Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter und Soldaten mit Gewehren und Messern werden das Land regieren.„

Und weiter:

„Die Wirtschaft der Republik Korea wird unwiederbringlich zusammenbrechen. Meine Mitbürger, bitte kommen Sie in die Nationalversammlung.„

Somit wurde das erste Mal seit dem Ende der Militärdiktatur in den späten 1980er Jahren das Kriegsrecht ausgerufen. Yoon bbehauptet, die Opposition, würde einen „Aufstand“ zu planen umd „die freie Demokratie zu stürzen„.

In einer landesweit im Fernsehen übertragenen Rede am Dienstagabend prangerte er die Opposition an, ihre Mehrheit in der Nationalversammlung wiederholt genutzt zu haben, um Mitglieder seines Kabinetts abzusetzen und die Verabschiedung der Haushaltspläne seiner Regierung zu blockieren. (New York Times) Lee Jae-myung, der Oppositionsführer, wies Yoons Argumentation zurück. „Es gibt keinen Grund, das Kriegsrecht auszurufen. Wir können nicht zulassen, dass das Militär dieses Land regiert„, sagte Lee. Und weiter: „Präsident Yoon Seok Yeol hat das Volk verraten. Die rechtswidrige Ausrufung des Kriegszustands durch Präsident Yoon ist null und nichtig.„

Militär nimmt Stellung vor Parlament:

Mittlerweile versammelten sich Oppositionsabgeordnete vor dem Parlament, wo die Polizei mit Demonstranten zusammenstieß. Einige Demonstranten versuchten wohl, in das Gebäude einzudringen, als Polizisten versuchten, sie zu blockieren.

„Schluss mit dem Kriegsrecht! Schluss mit dem Kriegsrecht!“, skandierten die Demonstranten.

WATCH: Scuffles at South Korea’s parliament as special forces take control under martial law pic.twitter.com/4gtnY7F1XS — BNO News (@BNONews) December 3, 2024

