KI-Fake: Geschaßter Obergrüner Omid scheitert als Gemüseverkäufer (Videos)

Wie auf UME bereits berichtet, gestaltet es sich mehr als schwierig, bekannte Polit- und Zivilversager in Arbeit und Brot zu bringen. Nun versuchte sich der Herkunfts-Iraner Omid mit „Back to the root“ als Gemüsehändler. Freilich hatte er wieder die Rechnung ohne fiese Zeitgenossen aus Hollywoods Giftküche gemacht: Den Rest gab ihm der Darsteller aus „Falling down“. Immerhin nahm Omid aber dessen Ratschlag, möglichst schnell als Grüner zu verschwinden ernst… Er muss wohl keine Lust auf „Falling down“ gehabt haben….

Hier die Furcht erregende Szene aus „Falling down“:

