Integrationsbeauftragte von Neukölln: „Migranten sind keine Streichel-Ausländer“

Mißtrauensvotum erfolgreich: Riesige Schulden, keine Regierung: Frankreich versinkt im Chaos

PARIS – Per Misstrauensvotum haben der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und die linken Parteien die Minderheitsregierung in Frankreich zu Fall gebracht. Die Mehrheit fiel deutlich aus: 331 der 577 Abgeordneten entzogen dem Kabinett das Vertrauen. Es ist das erste Mal seit 1962, dass eine französische Regierung über einen Misstrauensantrag zu Fall gebracht wird. Damals waren weder Le Pen noch Präsident Emmanuel Macron geboren.

Premierminister Michel Barnier von den Republikanern ist damit sein Amt los. Er und seine gesamte Regierung müssen unverzüglich ihren Rücktritt bei Macron einreichen. Barnier und sein Kabinett waren lediglich drei Monate im Amt – absoluter Negativrekord der Nachkriegsgeschichte. Seine gaullistische Partei war bei der erst im Juli abgehaltenen Nationalversammlungswahl auf sechs Prozent abgestürzt. Trotzdem ernannte Macron ihn zum Regierungschef. Das Staatsoberhaupt steht damit vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Eine Neuwahl des Parlaments ist erst im nächsten Sommer wieder möglich. Dass Macron eine neue Minderheitsregierung durch die Nationalversammlung bringt, gilt als unmöglich. Und das in einer bedrohlichen Lage: Frankreichs weist mit 3.228 Milliarden Euro eine extrem hohe Staatsverschuldung auf. Kein anderes Land der EU steht tiefer in der Kreide.

+++

Integration: „Unsere ehemalige Kanzlerin hat nie erkannt, dass Migranten nicht Streichel-Ausländer sind“

Die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln, Güner Balci, attestiert Deutschland Versagen bei der Integration an vielen Stellen. Das hänge auch mit einem grundlegenden Fehler von Politikern wie Angela Merkel zusammen: Ihre Sicht auf Migration habe nichts mit „tatsächlichen Erfahrungswerten“ zu tun.

WELT: Frau Balci, vor Kurzem hat Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik Juden und Homosexuelle gewarnt, dass sie auf den Straßen einiger Gegenden der Stadt nicht mehr sicher seien. Ist das ehrlich – oder ein Armutszeugnis?

Güner Balci: Ich war froh über diesen Moment, weil sie die Realität anerkannt hat. Es ist wichtig, dass Repräsentanten der Politik, aber auch der Polizei den Bürgern und Bürgerinnen vermitteln, dass sie sehen, was wirklich los ist. Es ist auch immer der erste Schritt zur Besserung. Gleichzeitig stimmt leider auch, dass wir seit 20 Jahren vor dieser Entwicklung warnen, ohne dass etwas passiert ist. Weiterlesen auf welt.de

+++

Organisierte Kriminalität: Syrische Clans in Deutschland auf dem Vormarsch

Die Zahl syrisch dominierter Clans in der organisierten Kriminalität ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, zeigt eine Antwort der Bundesregierung. Experten warnen vor einer Verfestigung der Strukturen.

BERLIN – Nach Angaben des Bundeskriminalamtes waren im Jahr 2023 sieben von 44 erfassten OK-Gruppierungen (organisierte Kriminalität) im Bereich der Clankriminalität syrisch dominiert. In den Jahren 2022 und 2021 waren es drei beziehungsweise zwei Gruppierungen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD hervor. Darin betont die Bundesregierung aber auch, dass für die Bestimmung der „dominierenden Staatsangehörigkeit“ innerhalb einer OK-Gruppierung die Staatsangehörigkeit der Führungsperson entscheidend sei. Es sei nicht erforderlich, dass die Mehrheit der Mitglieder dieselbe Staatsangehörigkeit besitze. Weiterlesen auf freilich-magazin.de

Anmerkung.: Warum man diese „Schutzsuchenden“ den Asylstatusnicht aberkennt und die Herrschaften umgehend repatriiert ist für Normaldenkende nicht nachvollziehbar.

+++

Russlands Machtdemonstration: Hyperschall-Raketen über dem Mittelmeer

Während Syrien erneut am Abgrund steht, demonstriert Moskau seine militärische Schlagkraft vor der levantinischen Küste. Was auf den ersten Blick wie routinemäßige Militärübungen erscheint, ist in Wahrheit eine unmissverständliche Botschaft an den Westen.

Am Dienstag führte die russische Marine zusammen mit der Luftwaffe im östlichen Mittelmeer eine beeindruckende Serie von Raketentests durch. Das Timing könnte kaum brisanter sein: Während die strategisch wichtige Stadt Aleppo in die Hände von Al-Qaida-nahen Dschihadisten fällt und Hama von islamistischen Rebellen bedroht wird, lässt Moskau seine Muskeln spielen.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte via Telegram den erfolgreichen Abschuss mehrerer Hochpräzisionswaffen, darunter die gefürchtete Hyperschall-Rakete Zirkon und der Marschflugkörper Kalibr. Von der syrischen Küste aus wurde zudem eine Onyx-Rakete gestartet. Für diese Machtdemonstration wurde die russische Truppenpräsenz in der Region deutlich aufgestockt: Über 1.000 Soldaten, zehn Kriegsschiffe und 24 Luftfahrzeuge sind nun vor Ort. Weiterlesen auf report24.news

+++

Weil er Grünen-Chefin Brantner als „dumme Tusse“ bezeichnete: Mann musste 1427 Euro zahlen

Die neue Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner ist gegen einen Mann vorgegangen, der sie auf X als „dumme Tusse“ bezeichnet hat, und zwar sowohl straf- als auch zivilrechtlich. 1427 Euro musste der Mann insgesamt für sein Vergehen zahlen.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Hessen begann bereits im Februar 2023 – und erscheint nun, da Brantner als Vorsitzende der Bundes-Grünen den Themen „Hass“ und „Desinformation“ im Netz den Kampf angesagt hat, besonders brisant. Der Mann hatte den Tweet eines anderen Users kommentiert, in dem dieser ein Video mit einer Bundestags-Befragung Brantners zur „aktuellen Gasversorgung und -speicherung“ mit den Worten versah: „Es ist KEINE Satire. DAS ist der Deutsche Bundestag. Ich hab lange schon nicht mehr so gelacht – man muss es bis zum Schluss anhören!“ Der Kommentar dazu, gegen den Brantner vorging: „Wow. Was für eine dumme Tusse. Eigentlich eine berechtigte, sehr präzise Frage. So beantwortet Dummheit kluge Fragen.“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Kein russisches Erdöl mehr: Tschechien meldet Ausfall der Druschba-Pipeline – Haushalte und Firmen weiter versorgt

Die Pipeline mit dem Namen Druschba (Freundschaft) ist eine der Routen für Öllieferungen aus Russland. Der Transit läuft auch über die Ukraine. In Tschechien kommt nach Regierungsangaben jetzt allerdings nichts mehr an.

Prag – Tschechien hat nach Angaben der Regierung in Prag einen Ausfall russischer Erdöllieferungen über den südlichen Strang der Druschba-Pipeline verzeichnet. Das teilte Industrieminister Lukas Vlcek auf der Online-Plattform X mit. Zu den möglichen Gründen machte er zunächst keine Angaben. Die Raffinerien des Landes sind auf eine solche Situation nach seinen Worten gut vorbereitet. Weiterlesen auf rnd.de

+++

Arbeit oder Rückkehr – Kanzler verkündet Spezial-Behörde für Ukrainer

Jetzt soll der ukrainische Staat helfen, ukrainische Flüchtlinge in Deutschland in Arbeit zu bringen!Das verkündete Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag. Die Regierung in Kiew bemüht sich laut Scholz darum, mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland zur Arbeitsaufnahme zu bewegen.

Scholz sagte im Detail:

„Der ukrainische Präsident hat mir gerade mitgeteilt, dass er in Deutschland und Polen eine ukrainische Behörde miterschaffen will, die die Ukrainerinnen und Ukrainer entweder bei der Rückkehr oder bei der Arbeitsaufnahme in Deutschland unterstützt, so dass wir gemeinsam in diese Richtung arbeiten können.“

Montag hatte er die Ukraine besucht und dort länger mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky gesprochen. Die Spezial-Behörde ist das Eingeständnis, dass eigene Maßnahmen gescheitert sind. Fakt ist: Laut Arbeitsagentur erhielten im August 61,8 Prozent der Ukrainer in Deutschland Bürgergeld. Minimal weniger als gut ein Jahr zuvor (rund 65 Prozent). Weiterlesen auf bild.de

+++

Ukraine: „Wir haben eine Million Männer, die sich irgendwo verstecken”

Mit einer “Winterhilfe” von 1000 UAH sollen auch Kriegsdienstverweigerer gefunden werden. US-Außenminister Blinken ruft die Ukraine zu stärkeren Mobilisierung auf.

Der ukrainische Präsident Selenskij versicherte in einem Gespräch mit Kyodo News, Donald Trump wisse, dass die Ukraine nicht kapitulieren werde. Der Krieg sei in eine „komplizierte Phase“ eingetreten, die ukrainischen Streitkräfte hätten nicht die Kapazitäten, um einige besetzte Gebiete wie die Krim zurückerobern. Für eine diplomatische Lösung müsse die Ukraine in die Nato aufgenommen werden und so stark sein, dass kein russischer Angriff mehr befürchtet werden muss. Die militärische Unterstützung seines Landes müsse daher größer werden, so das immer wiederkehrende Mantra. (…)

Die ukrainischen Verluste, die Probleme der Mobilisierung und der Trick der “Winterhilfe”: Die Schwierigkeit, mehr Männer in den Kriegsdienst zu zwingen, wovon man bei der Nato und den Kriegsbefürwortern lieber nicht spricht und nur die Stärkung der Ukraine propagiert, führt nicht nur zu intensiven Kontrollen im ganzen Land und gewaltsamen Verschleppungen zu den Rekrutierungszentren, sondern lässt offenbar auch kreative Ideen entstehen. So wurde das Programm einer „Winterunterstützung“ vom 1. Dezember bis 28. Februar gestartet. Weiterlesen auf overton-magazin.de

+++

ESA: Europäische Ablösung für Musks Rakete – „triumphale Rückkehr zu alter Leistungsstärke“

Die europäische Raumfahrt feiert endlich wieder einen Erfolg. Der Start Vega-C-Trägerrakete ist geglückt. Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat ein fehlerhaftes Bauteil aus ukrainischer Produktion durch ein französisches Fabrikant ersetzt.

Knapp zwei Jahre nach einem Fehlstart ist eine Vega-C-Trägerrakete in der Nacht problemlos vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana Richtung Weltall abgehoben. Von einer „triumphalen Rückkehr zu alter Leistungsstärke“ sprach der Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher. Mithilfe der Rakete kann Europa nun wieder eigenständig leichtere Satelliten und Versuche in den Weltraum bringen. Im Dezember 2022 war der erste kommerzielle Flug des Raketentyps fehlgeschlagen. Weiterlesen auf welt.de

+++

Habecks Wirtschaftsministerium soll Netzbetreiber angewiesen haben, Atomausstieg schönzurechnen

„Robert Habecks Wirtschaftsministerium und die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sollen 2022 hinter den Kulissen Netzbetreiber angewiesen haben, den Atomausstieg schönzurechnen.“ Das geht aus E-Mails der Bundesnetzagentur hervor, die am Mittwoch in einer öffentlichen Anhörung zitiert wurden und über die der Cicero berichtet.

Die Einflussnahme soll dabei in den Sommer 2022 gefallen sein, als Deutschland sich auf einen Winter ohne russisches Gas vorbereitete und Probleme bei der Stromversorgung in den Fokus rückten. […] „Insgesamt zeige sich das Bild einer grünen Seilschaft, die an entscheidenden Stellen Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen wollte, um Robert Habecks ideologische Ziele in der Energiepolitik umzusetzen“. Weiterlesen auf nuis.de

+++

Atom-Wiedereinstieg möglich: Neun Kernkraftwerke zur Rettung der Wirtschaft

Ein Wiedereinstieg in die Kernkraft ist innerhalb eines Jahres möglich, schreibt eine Studie aus den USA. Bis zu neun Reaktoren könnten mittelfristig in Deutschland wieder in Betrieb genommen werden und so die Wirtschaft stabilisieren. Das größte Hindernis: die Bürokratie. Mitarbeiter und Brennstoff sind geringe Probleme.

Die US-amerikanische Energieberatung Radiant Energy kommt in einem nun veröffentlichten Papier zum Schluss, dass ein Wiedereinstieg in die Kernkraft für Deutschland nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist. So könnte das Kernkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein bis Ende 2025 wieder ans Netz gebracht werden. Die Kosten: weniger als eine Milliarde Euro. Weitere zwei Kernkraftwerke (Emsland, Grohnde) könnten bis 2028 wieder reaktiviert werden. Bei den Reaktoren Brokdorf und Emsland sind die Kraftwerke noch im Großen und Ganzen intakt: Um sie wieder in Betrieb zu nehmen, seien ausschließlich kleinere Reparaturen, Wartungen und eine Neueinstellung der Mannschaft nötig. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

SCHOCK-REPORT: Zehntausende ältere Menschen wurden heimlich eingeschläfert, um die Statistik der „Covid-Todesfälle“ zu erhöhen

Ein bahnbrechender neuer Bericht hat die Welt erschüttert, nachdem eine Untersuchung über die hohe Zahl der „Covid-Todesfälle“ während der Pandemie Beweise dafür geliefert hat, dass Zehntausende von älteren Menschen tatsächlich ermordet wurden, um die Sterblichkeitsrate zu erhöhen. Aus den für den Bericht erstellten Daten ging hervor, dass die Menschen mit einer tödlichen Midazolam-Injektion eingeschläfert wurden.

Als Todesursache wurde dann „Covid“ angegeben, was darauf hindeutet, dass das Virus weit mehr ältere Menschen tötete, als es tatsächlich war. Die brisanten Daten aus dem Bericht wurden von dem australischen Politiker Craig Kelly, dem nationalen Direktor der United Australia Party, veröffentlicht. Dieser Bericht stützt sich auf offizielle Daten der britischen Regierung über Todesraten und -ursachen. Die Daten scheinen zu zeigen, dass eine große Zahl älterer Menschen mit einer Injektion des Sterbemittels Midazolam ermordet wurde. Kelly zufolge wurden die Patienten euthanasiert, um die Zahl der „Covid-Todesfälle“ zu erhöhen und die Angst der Öffentlichkeit zu schüren. Man wollte so Unterstützung für Abriegelungen und Impfungen gewinnen. Während er die Öffentlichkeit auf die Daten aufmerksam machte, erklärte Kelly, dass sie nun „das Verbrechen des Jahrhunderts“ enthüllen. Kelly sagte in einem Beitrag auf X, wobei er auch Kopien der Daten zur Verfügung stellte: „Diese Todesfälle wurden dann fälschlicherweise Covid angelastet, was die Grundlage für die öffentliche Angst Kampagnen verwendet, um die Lockdowns und Massen-mandatierte Injektionen der Öffentlichkeit (einschließlich Kinder) mit einer experimentellen medizinischen Intervention zu rechtfertigen. Diese hatte keinerlei langfristige Sicherheitsdaten. … “ Weiterlesen auf legitim.ch

+++ BARGELDRETTUNG +++

Norwegen stoppt Bargeldabschaffung | Teil 1

Die Regierung und die Zentralbank von Norwegen, eines der bargeldlosesten Volkswirtschaften Europas, haben eine Kehrtwende im Krieg gegen das Bargeld vollzogen.

Jetzt versucht man die Abschaffung des Bargeldes zu verlangsamen, oder sogar rückgängig zu machen. So trat am 1. Oktober eine Änderung des Finanzvertragsgesetzes in Kraft, die das Recht der Bürger auf Bargeld Zahlung im Einzelhandel stärkt. Die neue Gesetzgebung dürfte die Totenglocke für all die “Wir akzeptieren nur Karten“-Schilder in den Schaufenstern des Landes einläuten, berichte die norwegische Online-Zeitung Nettavisen.

Anmerkung: In Österreich fordert die FPÖ seit Langem die die Verankerung der uneingeschränkten Bargeldzahlung in der Verfassung, den verfassungsrechtlichen Schutz des Bargelds als Zahlungsmittel und Vermögensform ohne Obergrenzen.

+++ SPORT +++



Schach-WM bleibt weiter nach siebentem Remis weiter spannend

Wieder kein Sieg! Gukesh mit den weißen Steinen gelingt es aus der Eröffnung heraus nicht, Ding vor Probleme zu stellen.

Der 32-jährige Titelverteidiger Ding Liren aus China und sein indischer Herausforderer Dommaraju Gukesh erhalten erneut jeweils 0,5 Punkte. Somit steht es nach neun von 14 vorgesehenen Partien 4,5:4,5. Die beiden Spieler haben nun einen Ruhetag haben bevor es am Samstag weitergeht.

+++ TIERE +++



Wildschweine und Hund spielen Fangen

+++

