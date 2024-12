„Energiewende-Irrsinn“: Deutschland kauft so viel Atom-Strom wie noch nie

+ China wirft Baerbock aus Pressekonferenz + Norwegen wird in den Konflikt mit Russland hineingezogen + EU verbietet Landfrauen das Tortenbacken + Amerikas LNG-Offensive: Der große Ausverkauf Europas + einmal mehr hatten die „Covidioten“ recht +

Elf US-Bundesstaaten erheben Klage gegen globalistische Investmentfirmen wegen Klima- und Energie-Verschwörung

In den USA setzt sich der Kampf gegen den Klimawahn und seine Profiteure fort, noch bevor Donald Trump am 20. Januar seine zweite Präsidentschaft antritt. Elf republikanisch regierte US-Bundesstaaten haben vergangene Woche eine Klage gegen die Investmentfirmen BlackRock, Vanguard und State Street eingereicht, denen sie vorwerfen, die Energiepreise dadurch nach oben zu treiben, indem sie ihre Beteiligungen an Kohleproduzenten zur Verringerung von deren Angebot nutzen.

Ken Paxton, der Generalstaatsanwalt von Texas, erklärte, man werde „die illegale Instrumentalisierung der Finanzindustrie im Dienste einer destruktiven, politisierten „Umwelt“-Agenda nicht dulden“. Wettbewerbsfähige Märkte – und nicht das Diktat weit entfernter Vermögensverwalter – sollten den Preis bestimmen, den die Amerikaner für Strom zahlen, argumentieren die Staaten in ihrer Klage. Blackrock wies die Beschuldigung natürlich vehement zurück. Die Behauptung, man habe Geld in Unternehmen investiert, um diesen zu schaden, sei „unbegründet“ und widerspreche dem gesunden Menschenverstand. Auch State Street wies die Vorwürfe als angeblich “haltlos” zurück. Bereits zuvor hatten die Konzerne darauf verwiesen, ihre Haltung zu Umweltfragen sei “Teil ihrer gesetzlichen Verpflichtung” zur Steigerung langfristiger Renditen. Weiterlesen auf ansage.org

Absurde Energiepolitik: Deutschland kauft so viel Atom-Strom wie noch nie

Von 40 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom-Importen waren 2024 bisher 16,5 Mrd. kWh Atomstrom. Absoluter Rekord! Zum Vergleich: Im Jahr 2022 haben die drei deutschen AKWs, die noch am Netz waren, rund 32 Mrd. kWh Strom produziert.

Das heißt: Die Hälfte des Atomstroms, der im ganzen Jahr 2022 noch selbst in Deutschland produziert haben, wird nun aus dem Ausland importiert. Besonders aus Frankreich: Die monatlichen Werte haben sich im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt! Zuletzt im November waren es eine knappe Milliarde kWh (960 GWh). Und dabei lag der Atomstrom-Anteil bei bis zu 80 Prozent! Prof. André Thess (Uni Stuttgart) zu BILD: „Im Zuge des Atomausstiegs hat sich Deutschland vom Energieexporteur zum Energieimporteur gewandelt. Die importierten Gesamtstrommengen zeigen, dass eine uneingeschränkte Versorgungssicherheit Deutschlands mit elektrischer Energie aus eigenen Energiequellen seit dem Atomausstieg ohne Stromimporte nicht gewährleistet ist.“

ÖSTERREICH: KTM steht bei rund 180 Banken mit fast 800 Millionen Euro in der Kreide

2023 hat die KTM AG allein den Banken fast 800 Millionen Euro geschuldet, die Gläubigerliste des Motorraderzeugers umfasst 34 Seiten. Gläubiger gibt es rund um den Erdball.

Das Arbeitsmarktservice Oberösterreich rüstet sich für die Betreuung von KTM-Beschäftigten, die ihre Jobs verlieren könnten. Der Motorradhersteller KTM AG, die Dachgesellschaft der KTM-Gruppe rund um Vorstandschef Stefan Pierer aus Mattighofen, hat bekannterweise Insolvenz angemeldet, inzwischen wurde das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Ried eröffnet. Die Verbindlichkeiten: mehr als zwei Milliarden Euro. Das Unternehmen hält 21 Beteiligungen, darunter solche in China, auf den Philippinen, in Italien und eine in Mexiko. Ende des Vorjahres hat die KTM AG noch rund 2540 Leute beschäftigt, derzeit sind es 2380. Der Sanierungsverwalter Peter Vogl geht „nach den ersten durchgeführten Erhebungen“ davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann; das hat er Anfang dieser Woche bekanntgegeben. Weiterlesen auf derstandard.at

China wirft Baerbock aus Pressekonferenz

Die Reise von Annalena Baerbock nach China endete diese Woche mit einem Skandal. Baerbock hat (wieder einmal) für einen diplomatischen Eklat gesorgt. In China wurde sie von den Verantwortlichen in Peking mit öffentlicher Verachtung bestraft. Nach dem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi kam es zum Eklat, die gemeinsame Pressekonferenz wurde abgesagt, deutsche Medienvertreter aus dem Saal geführt.

Die Ministerin hatte erklärt, dass die militärisch-technische Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau „den europäischen Interessen zuwiderläuft“. Aber das ist noch nicht alles. So habe sich Baerbock in eine „Tirade von Anschuldigungen“ gestürzt. Mit erhobenem Zeigefinger wollte sie China erklären, dass Russland – aber auch China -„unsere Friedensordnung“ zerstöre und die „zunehmende chinesische Unterstützung“ für Russland „Auswirkungen auf unsere Beziehungen“ habe. […] Chinas Außenministerium wies laut der chinesischen Zeitung Global Times die Anschuldigungen Baerbocks harsch zurück. In Bezug auf die Ukraine-Krise verwahre Peking sich „entschieden gegen die Vorwürfe und die Verlagerung der Verantwortung nach China“. Weitelesen auf tkp.at

Vom Beobachter zum Teilnehmer: Norwegen wird in den Konflikt mit Russland hineingezogen

Der norwegische Journalist Pål Steigan schreibt darüber, dass die Rolle Norwegens bisher darauf beschränkt war, Bankkonten für die Rüstungsindustrie der USA und ukrainische Oligarchen zu verwalten sowie Geflüchtete aufzunehmen. Nun entsendet Norwegen etwa 100 Soldaten, NASAMS-Luftverteidigungssysteme und F-35-Kampfjets nach Polen.

Der Grund: Man will einen logistischen Knotenpunkt für den Transport ziviler Güter und militärischer Hilfe für die Ukraine schützen. Auf der Webseite der norwegischen Regierung heißt es: „Norwegen muss seinen Beitrag zur Sicherheit des Flughafens im polnischen Rzeszów im Rahmen der integrierten Luft- und Raketenabwehr der NATO leisten.“ Steigan kommentiert, dass die norwegischen Behörden das Land in den Konflikt hineinziehen, „nur um ihren Auftraggebern in der NATO und im Pentagon zu gefallen.“

Slowakischer Premier verurteilt Äußerungen in Kiew ohne Konsens der EU-Staaten.

Robert Fico kritisiert EU-Vertreter Callas und Costa für eigenmächtige Äußerungen zur Ukraine-Hilfe in Kiew:

„Ich habe mit der Präsidentin der Europäischen Kommission telefoniert. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich konstruktiv sein will, aber wenn es um den Schutz der nationalen und staatlichen Interessen der Slowakischen Republik geht, werde ich hart bleiben. Bei einigen Themen habe ich keinen Spielraum für Kompromisse. Ich habe mich sehr deutlich zur militärischen Unterstützung der Ukraine geäußert. Ich habe klar gesagt, dass einige Mitglieder der Kommission es sich nicht leisten können, im Namen der EU zu sprechen, und dass auch die Präsidentin der EU-Kommission dies nicht tun kann.

Es wurden Aussagen gemacht, über die weder die EU noch der Europäische Rat jemals eine Einigung erzielt haben. Ich spreche hier vom neuen EU-Präsidenten Costa und dem neuen Chef der europäischen Diplomatie, die bei einem Treffen in Kiew Erklärungen abgegeben haben, für die es keinen Konsens unter den EU-Mitgliedstaaten gibt.“

Fico unterstrich damit, dass er solche Alleingänge von EU-Vertretern strikt ablehnt, insbesondere wenn sie gegen die Interessen der Slowakei oder ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten erfolgen.

EU verbietet Landfrauen das Tortenbacken

Bitteres Aus für einen süßen Genuss – und schuld ist (mal wieder) die EU-Bürokratie! Tatort: der beliebte Weihnachtsmarkt in Bordesholm (Schleswig-Holstein). Den gibt es schon seit fast 50 Jahren. Ein wiederkehrendes Highlight: die selbst gebackenen Torten der örtlichen Landfrauen!

Die fleißigen Damen haben stets mit viel Liebe und Geschick traditionell köstliche Konditorwaren in ihren Haushaltsküchen gebacken. Doch damit ist nun Schluss.

Denn laut der EU-Verordnung Nr. 852/2004 gelten die Landfrauen nämlich eigentlich als „Lebensmittelunternehmen“. Und für die gelten strenge Regeln. So müsste es z. B. zu jeder Torte eine Zutatenliste samt Allergenen geben, die Küchen amtlich zertifiziert sein. Zudem gibt es Regeln zur Einhaltung der Kühlkette – und die Damen müssten sogar ein Zeugnis vom Gesundheitsamt haben. (…) Angst vor Kontrollen und Geldstrafen: „Gesetz ist Gesetz“ habe eine Nachfrage beim Dachverband und bei der zuständigen Staatssekretärin ergeben. Im Klartext: Aus Angst vor Kontrollen und Geldstrafen stellen die Landfrauen den Tortenverkauf lieber ein. Weiterlesen auf bild.de

Von der Krise zum Boom: Wie das Impfstoffgesetz von 1986 die Industrie von 1 Mrd. $ auf 74 Mrd. $ katapultierte!

Die Impfstoffindustrie hat seit der Verabschiedung des National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) im Jahr 1986 einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht. Die Branche hat sich von einem kriselnden Markt, der von Klagen und sinkender Rentabilität geprägt war, zu einem milliardenschweren Unternehmen entwickelt, das sich durch umfassende Innovation und globalen Einfluss auszeichnet.

Dieser Wandel wurde durch regulatorische Eingriffe während der Reagan-Regierung ermöglicht, die die Impfstofflandschaft grundlegend umgestalteten. Um die tiefgreifenden Veränderungen seit der Verabschiedung des Gesetzes von 1986 zu veranschaulichen: Der globale Impfstoffmarkt hat seit den 1980er Jahren ein beträchtliches Wachstum erfahren und sich zu einem bedeutenden und profitablen Sektor innerhalb der Pharmaindustrie entwickelt. Im Jahr 2014 wurde der globale Impfstoffmarkt auf etwa 32,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2024 soll er laut Statista fast 62 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem beträchtlichen Anstieg im Laufe des Jahrzehnts entspricht. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Amerikas LNG-Offensive: Der große Ausverkauf Europas

Weil die Preise in Europa höher sind als in anderen Märkten, fokussieren sich die amerikanischen Energiekonzerne in Sachen Flüssigerdgas (LNG) stärker auf Europa. Anstatt günstigem russischem Gas via Pipeline gibt es für den „Alten Kontinent“ nun teures, via Tanker geliefertes Fracking-Gas.

Als aufmerksamer Beobachter der globalen energiepolitischen Entwicklungen kann ich nur mit Kopfschütteln verfolgen, wie Europa bereitwillig in die nächste energiepolitische Abhängigkeit schlittert. Die Zahlen des vergangenen Novembers, über die die „Berliner Zeitung“ berichtet, sprechen eine deutliche Sprache – und sie erzählen die Geschichte einer strategischen Unterwerfung. Mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit hat sich der amerikanische LNG-Export nach Europa auf nie dagewesene 5,09 Millionen Tonnen katapultiert – sage und schreibe 68 Prozent der gesamten US-Flüssiggasexporte. Ein Rekord, der die geopolitischen Machtverschiebungen unserer Zeit eindrucksvoll dokumentiert. Anstatt von „sauberem“ russischen Pipelinegas werden die Europäer sukzessive von schmutzigem US-amerikanischen Flüssigerdgas abhängig – und das auch noch zu extrem hohen Preisen. […] Während die Politik von Versorgungssicherheit und Diversifizierung spricht, vollzieht sich in Wahrheit eine fundamentale Machtverschiebung – mit weitreichenden Konsequenzen für Europas wirtschaftliche und politische Zukunft. Den Kommentar von Heinz Steiner weiterlesen auf report24.news

Habeck hat sich erneut verschätzt: Wachstumsprognose für 2025 drastisch nach unten korrigiert

Laut einer neuen Prognose des IW-Instituts soll die deutsche Wirtschaft 2025 nur noch um 0,1 Prozent wachsen – wenn überhaupt. Damit hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck erneut verschätzt. Noch vor wenigen Monaten sagte er ein Wachstum von über einem Prozent voraus.

Anfang Oktober musste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine schwierige Pressekonferenz abhalten. Bis zuletzt hatte seine Bundesregierung für das laufende Jahr noch ein Wachstum für die deutsche Wirtschaft prognostiziert. Doch sie musste ihre Vorhersage deutlich herabstufen: Um 0,2 Prozent soll die Wirtschaft in diesem Jahr (preisbereinigt) schrumpfen. Habeck verbreitete trotzdem Optimismus. Man würde Fortschritte machen. Für das nächste Jahr prognostizierte er immerhin ein Wachstum von 1,1 Prozent. Doch daraus wird nichts. Das IW-Institut aus Köln schätzt die Wachstumsrate für die Wirtschaft im nächsten Jahr nur noch auf 0,1 Prozent ein, wie es am Donnerstag bekanntgab. Habeck hat sich also stark verschätzt – und die Different könnte sogar noch drastischer werden. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass die Prognose bis zum Ende des kommenden Jahres nochmals mehrmals heruntergestuft wird. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN +++



Und einmal mehr hatten die „Covidioten“ recht:

+++ SPORT +++

Formel 1 : Rückschlag für Ferrari im WM-Kampf

Die Hoffnungen von Ferrari, den Rückstand in der Konstrukteurs-WM auf Leader McLaren beim Saisonfinale in Abu Dhabi (Rennen am Sonntag um 14.00 Uhr) noch wettmachen zu können, haben am Freitag einen kräftigen Dämpfer erhalten.

Charles Leclerc holte sich im ersten Freien Training auf dem Yas Marina Circuit zwar die Bestzeit vor McLaren-Pilot Lando Norris, danach gab Ferrari aber bekannt, dass am Wagen des Monegassen die Batterie getauscht werden muss. Leclerc wird damit in der Startaufstellung für den Grand Prix um zehn Plätze nach hinten gereiht. Am Sonntag gibt es noch insgesamt 44 Punkte zu erobern, der Rückstand von Ferrari auf McLaren beträgt 21 Punkte. Weiterlesen auf sport.orf.at

+++ TIERE +++

