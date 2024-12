Ösi-Bundekanzler zwischen Bierzelt-Machismus und „Männer, wir müssen reden!“ (Video)

Auf „Instagramm“ wandte er sich oberlehrerhaft, als Oberhäuptling der Nation, an seine Geschlechtsgenossen:

„Männer, wir müssen reden!“

Indem er sich gegen Gewalt an Frauen aussprach. Am Schluss mit dessen Aufforderung:

„Ruft die Polizei!“

Eine Posterin konterte dem Polit-Dolm:

„Wenn mich also in Wien ein Mann zum Beispiel begrabscht, soll ich die Polizei rufen? Was soll die dann machen?“

Ein Mann störte sich auf „X“ an Nehammers Verallgemeinerung einer toxischen Männlichkeit:

„Herr Nehammer, das klingt, als würde dieses Problem jeden MANN betreffen. Dem ist NICHT so.“

Offenbar biedert sich Nehammer bei der Grünen Männerhasserein und Grünen Klubobfrau Sigi Maurer an.