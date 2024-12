Was alles über Covid-Impfung und „Gesundheitsmaßnahmen“ Stück für Stück ans Tageslicht kommt

Es ging ganz offensichtlich nicht um die Gesundheit und maßvolles Handeln zum Wohle der Menschen, es war eine politische Agenda, die da global durchgezogen werden sollte – und das ohne Rücksicht auf Verluste.

Ein geheim aufgenommenes Video lässt die Bombe platzen: Die ganzen Corona-Eindämmungsmaßnahmen waren frei erfunden

Am Montag, den 25. November 24 veröffentlichte die US-Mediengruppe O’Keefe Media Group ein heimlich aufgenommenes Video eines Meetings aus einer ganzen Serie von solchen Aufnahmen des NIH (National Institut of Health). In besagter Videoaufnahme, hier unten im Original auf „X“ zu sehen und zu hören, gibt der Leiter der Abteilung für Gesundheitsdaten-Normen der US National Library of Medicine, Raja Cholan, zu, dass die COVID-Gesundheits-Initiativen (Eindämmungsmaßnahmen) „komplett erfunden“ waren:

“I PROBABLY SHOULDN’T BE SAYING THIS OUT LOUD;” @NIH Chief Confesses COVID Health Initiatives Were „COMPLETELY MADE UP”

„I don’t even know if these vaccines stop you from getting COVID. They don’t.” Adds, „We’re all going to learn [about vaccine safety] when it’s too late,“ as… pic.twitter.com/VcQEHDxnjf

— O’Keefe Media Group (@OKeefeMedia) November 25, 2024