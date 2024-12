Für die zukünftige Erinnerung an die westliche Dekadenz

Die internationale Ordnung, die auf Regeln beruht, ist nicht geschrieben, sie findet sich in keinem Dokument oder Vertrag, sie ist das Ergebnis einer kasuistischen Interpretation von Fakten, die oft künstlich geschaffen wurden.

Von José Goulão | Der BRICS-Gipfel nicht nur mit den Gründerländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, der am 25. Oktober in Kasan in der Russischen Föderation stattfand und an dem rund 50 hochrangige Delegationen anderer Länder teilnahmen, war der erste, bei dem vier neue Vollmitglieder – Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran – anwesend waren und bildete eine Gruppe von Partnern, die dem Geist der Organisation sehr nahe stehen: Algerien, Belarus, Bolivien, Kuba, Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Nigeria, Türkei (NATO-Mitglied), Uganda, Usbekistan und Vietnam.

Das ist auf der Weltbühne nicht wenig. Darüber hinaus interagieren die BRICS-Staaten gleichberechtigt miteinander, legen großen Wert auf die Unabhängigkeit und Souveränität der einzelnen Teilnehmerstaaten und verhandeln auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens miteinander.

Der Unterschied im Verhalten, in den Zielen und Absichten dieser aufstrebenden, sich erneuernden Gruppe im Vergleich zum aggressiven, aber dekadenten Verhalten der westlichen Welt ist die große Konfrontation unserer Zeit: Zwischen der alten imperialen und kolonialen Ordnung, die von der überholten Minderheit der Länder des sogenannten kollektiven Westens mit militärischen, finanziellen, wirtschaftlichen, politischen und propagandistischen Mitteln durchgesetzt wurde, und der bereits erwähnten regelbasierten internationalen Ordnung; und die vollständige Wiederherstellung des Völkerrechts, des Gründungsprinzips der BRICS und einiger anderer Zusammenschlüsse von Schwellenländern wie der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der Eurasischen Wirtschaftsunion, der Belt and Road Initiative und der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) selbst, die nach und nach das größte Gewicht der Welt nach Eurasien verlagern und neue nicht-imperiale und nicht-koloniale, d.h. nicht-westliche Beziehungsmechanismen schaffen. d.h. nicht-westliche Beziehungsmechanismen einführen.

Aber wir leben in der „Stunde der Monster“. Die Soziopathen, die ihrer völkermörderischen Berufung freien Lauf lassen, wofür die Vernichtungs- und ethnischen Säuberungsaktionen im NahenOsten – zur „Verteidigung des Westens“ – und die mörderische Verlängerung des von der westlichen Verzweiflung gesponserten Krieges in der Ukraine eklatante Beispiele sind, gehen immer häufiger und in beunruhigender Weise davon aus, dass dem möglichen Einsatz von Waffen zur Vernichtung des Lebens auf dem Planeten keine Grenzen gesetzt sind.

Die „internationale Ordnung, die auf Regeln basiert, ist nicht geschrieben, es ist nicht möglich, sie in einem Dokument oder Vertrag zu finden, sie ist das Ergebnis der kasuistischen Interpretation von Tatsachen oft künstlich geschaffen und vermeintliche Realitäten, die nichts anderes als Lügen oder Fälschungen sind, so dass die ‚westlichen Interessen‘, verwirrt, in einem System der permanenten Coup, mit den Rechten aller Völker und Nationen.

Das „Recht“, auf das sich der globale Westen stützt, existiert nicht, es hat keine Legitimität im internationalen Rechtssystem: Es ist der Beweis für den Betrug, zu dem das, was immer noch „Rechtsstaatlichkeit“ genannt wird, geworden ist.

Kurz gesagt, die „regelbasierte internationale Ordnung“ ist ein autoritärer, undemokratischer Machtmissbrauch mit unbestreitbar faschistischen Zügen, der darauf abzielt, den gesamten Planeten gewaltsam zu beherrschen, und unter dem zahlreiche Länder auf allen Kontinenten noch immer unterjocht sind. Sie ist nichts weiter als eine Fiktion, ein Instrument des Rechts und der militärischen, wirtschaftlichen, politischen und diplomatischen Beziehungen, aber wir alle werden in der Lage sein, sie zu Papier zu bringen, je nach den Erfahrungen, die wir machen. Es wird zweifellos eine nützliche Übung für das künftige Erinnern sein, jetzt, da das authentische Völkerrecht in direktem Verhältnis zum Scheitern der Macht der „Regeln“, an die sich der Westen weiterhin wie an ein Schiffswrack klammert, neuen Auftrieb erhält.

Ich schildere hier nur eine mögliche Version. Jeder Bürger, der gegen den Helm der Medienkontrolle immun ist, wird seine Variante schreiben können, die sich inhaltlich sicher nicht sehr unterscheiden wird.

Deshalb hier mein Vorschlag, die „regelbasierte internationale Ordnung“ zu dokumentieren – wenn auch gegen den Willen und natürlich ohne Erlaubnis derer, die sie anwenden und damit alle unsere Rechte als Bürger verletzen.

Die regelbasierte internationale Ordnung – die Regeln

1) Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die einzige unverzichtbare Nation, die außergewöhnliche Nation, die dafür verantwortlich ist, den kollektiven Westen bei der Verteidigung seiner Interessen auf allen Kontinenten, Ozeanen, Regionen und sogar im Weltraum zu führen und zu kommandieren.

2) Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das Modell der einzigen Demokratie, die auf der ganzen Welt als solche anerkannt ist, und das einzige finanzielle, wirtschaftliche, militärische und politische System, das auf der ganzen Welt praktiziert werden kann: Diese Normen regeln die Umsetzung und Globalisierung des neoliberalen Systems, das von der absoluten Autorität der Theorie und Praxis der Österreichischen Schule des ökonomischen Denkens inspiriert ist und von der Chicagoer Schule zum ersten Mal vollständig und mit anerkanntem Erfolg in der chilenischen Revolution von 1973 angewandt wurde, die einem unmenschlichen und abweichenden sozialistischen System ein Ende setzte.

Absatz 1: Die Vereinigten Staaten und der kollektive Westen können faschistische, nationalsozialistische und zionistische Erscheinungen und Regime tolerieren und unterstützen, wenn sie für die Verteidigung westlicher Interessen und die Vernichtung von Theorien, Strömungen und wirtschaftspolitischen Organisationen, die dem Markt feindlich gegenüberstehen, die unserer Zivilisation fremd sind und deren einziges Ziel darin besteht, sie als extremen Ausdruck der Barbarei vollständig zu zerstören und auszulöschen, unerlässlich sind.

Absatz 2 – Die Vereinigten Staaten und die westlichen Länder haben die Pflicht und Schuldigkeit, wenn nötig mit Gewalt und anderen abschreckenden Interventionsmethoden, einschließlich der Korrektur bestehender Regime, die Abhaltung allgemeiner Wahlen in allen Nationen der Erde nach dem einzigartigen Modell der liberalen Demokratie, das ursprünglich in den Vereinigten Staaten von Amerika begründet und praktiziert wurde, durchzusetzen. Alle Wahlergebnisse, die in irgendeinem Land der Erde als fair und legitim dargestellt werden und nicht den Interessen des Westens und der absoluten Freiheit des Marktes entsprechen, werden als gefälscht und manipuliert angesehen, ein notwendiger und ausreichender Grund, um von den westlichen Nationen nicht anerkannt zu werden. Diese Nationen, in erster Linie die Vereinigten Staaten von Amerika, behalten sich das Recht vor, die Isolierung, den Ausschluss und die Bestrafung dieser Entitäten innerhalb der internationalen Gemeinschaft, die durch diese auf internationalen Regeln beruhende Ordnung definiert wird, durchzusetzen.

3) Die Vereinigten Staaten werden als einzigartige und unverzichtbare Nation kein wirtschaftliches und militärisches Wachstum irgendeiner anderen Nation, Gemeinschaft, Union, Allianz oder Konföderation von Ländern zulassen, das sie in die Lage versetzen könnte, mit der angeborenen Rolle Nordamerikas als Führer und Befehlshaber der Weltordnung zu konkurrieren oder sie in Frage zu stellen. Dieser unumstößliche Grundsatz gilt auch für die notwendige, präventive und dauerhafte Begrenzung der Dimensionen der internationalen Rolle, die die Europäische Union hypothetisch erreichen könnte.

4) Die zivilisatorischen, religiösen, staatsbürgerlichen und menschlichen Prinzipien, die im kollektiven Westen befolgt werden, bilden die einzige Zivilisation, die als solche als überlegen und vorherrschend gegenüber allen Bräuchen, Praktiken und Sitten angesehen werden kann, die außerhalb des westlichen Raumes befolgt werden und als Ausdruck von Gesellschaften betrachtet werden müssen, die sich noch in einem wilden und barbarischen Zustand befinden. Die überlegene Zivilisation drückt sich gegenwärtig durch das einzige demokratische, finanzielle, wirtschaftliche, militärische, politische und mediale System aus, das auf der ganzen Welt durchgesetzt werden muss, bis der Globalismus vollständig verwirklicht ist – eine Welt ohne Grenzen und ohne andere Nationen als die eine unverzichtbare Nation oder die von ihr unterstützte Eine-Welt-Regierung, wie in Artikel 1 dargelegt.

5) Dass der Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika – eine Mission, die zuvor von anderen großen Nationen erfüllt wurde, die gleichermaßen von Gott, Glauben, Zivilisation, Humanismus und Autorität inspiriert sind – das Recht, die Pflicht und die Schuldigkeit hat, seine überlegene Zivilisation mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auf den ganzen Planeten auszudehnen.

6) Krieg ist das beste Mittel, um westliche Interessen zu verteidigen; daher wird die Möglichkeit, ihn gegen Verstöße gegen diese auf internationalen Regeln basierende Ordnung einzusetzen, immer offen bleiben. Der Westen hat jedes Recht – und die Pflicht – zum Krieg zu greifen, wenn westliche Institutionen mit oder ohne Zustimmung der UNO zu dem Schluss kommen oder auch nur vermuten, dass ihre Interessen beeinträchtigt, gefährdet oder bedroht sind. Wirtschaftliche und politische Sanktionen und der Einsatz von Volksrevolutionen, auch Farbrevolutionen genannt, sind kein Ersatz für Krieg, aber sie können nützlich sein, um ihn einfacher, effektiver und weniger kostspielig für westliche Menschenleben zu machen.

7) Frieden ist der Zustand oder die Situation, die sich am Ende eines jeden von westlichen Streitkräften geführten und gewonnenen Krieges einstellt. Dies ist der einzige und authentische Begriff von Frieden. Pazifistische Theorien und Pazifismus dienen in der Praxis dazu, Gefahren und Angriffe gegen westliche Rechte und Interessen zu schüren, und sind daher nichts anderes als inakzeptable und unzulässige Manifestationen der Barbarei.

8) Einziger Absatz. Solange die Spuren von Manifestationen der Wildheit und Barbarei fortbestehen, muss der Krieg die Hauptsorge bei der Bildung und dem Funktionieren der westlichen Gesellschaften sein. Die kostspieligen und oft überdimensionierten sozialen Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Wohnen, Kultur und Ökologie müssen den Regeln des Marktes gehorchen, indem sie vollständig in den privaten Sektor integriert werden; sie werden nicht mehr kostspielig, sondern rentabel, indem sie auf diesem Weg der Transformation die Umstände auf ein Minimum reduzieren, die immer noch die Haushaltsmittel betreffen, die unabdingbar sind, um unter idealen Bedingungen das Funktionieren eines permanenten Kriegszustandes zu gewährleisten.

9) Die NATO ist das einzige Militärbündnis, das auf der internationalen Bühne akzeptabel und zulässig ist und mit der Verteidigung westlicher Rechte und dieser auf internationalen Regeln beruhenden Ordnung vereinbar ist. Mit dem Inkrafttreten des Washingtoner Konsenses, der verbindlich ist, gibt es für die NATO keine Grenzen mehr für ihre Aktivitäten als Bündnis oder in anderen Varianten oder Versionen, insbesondere für Freiheitskämpfer und andere Arten von altruistischen internationalen Soldaten, die für Freiheit und Demokratie kämpfen (nicht vergleichbar mit Söldnern). Daher hat das westliche Militärbündnis das Recht, die Pflicht und die Schuldigkeit, überall auf der Erde zu handeln, wo es Aggressionen, Bedrohungen oder vermutete Bedrohungen westlicher Interessen gibt.

10) Das westliche Sicherheitskonzept erlaubt und gibt westlichen Militärkontingenten das Recht, sich bis an die Grenzen auszudehnen, Länder oder Ländergruppen, die der Westen als seine Feinde oder Barbaren definiert, zu umzingeln oder sogar anzugreifen und zu zerstören. Die Sicherheit eines jeden westlichen Landes oder Interesses kann und muss auch dann erreicht werden, wenn die ergriffenen Maßnahmen die Sicherheit oder sogar die Existenz dritter, nichtwestlicher Entitäten beeinträchtigen.

11) Der Genuß der natürlichen Reichtümer und Rohstoffe der Welt gehört per definitionem, basierend auf säkularem Adversionsbesitz, der westlichen Zivilisation, und es ist Aufgabe der Vereinigten Staaten von Amerika, als außergewöhnliche und unverzichtbare Nation, diese zu verwalten und unter der Gemeinschaft der westlichen Nationen umzuverteilen. Aus humanistischen Gründen kann die westliche Zivilisation nicht-westlichen Entitäten, selbst in einem wilden und barbarischen Zustand, unter strenger Kontrolle und angesichts erwiesener Bedürfnisse erlauben, einen Teil dieses Vermögens in Raten zu nutzen – unter der Bedingung, dass dies nicht zu einem minimalen Schaden für die westlichen Interessen führt.

Absatz 1. Der Kampf gegen den Klimawandel wird unter dem alleinigen Kommando unserer Zivilisation geführt. Jede transnationale Maßnahme mit ökologischem und umweltpolitischem Inhalt und der grüne Übergang selbst müssen das freie, übergeordnete und souveräne Funktionieren des Marktes berücksichtigen.

Absatz 2. Die westliche Kontrolle über die natürlichen Reichtümer und Rohstoffe der Welt sowie der Kampf gegen den Klimawandel könnten zum Krieg führen, wenn festgestellt oder vermutet wird, dass die Interessen Unserer Zivilisation und die Freiheit des Marktes nicht gebührend respektiert werden.

12) Die einzige Version der Realität, die in der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert, ist diejenige, die von den militärischen, finanziellen, wirtschaftlichen, politischen und plattformübergreifenden Medienmächten vermittelt wird, die von den wichtigsten globalen Mediengruppen gebildet werden. Die unbestreitbare Definition der globalen Realität kann zu jedem Zeitpunkt Nuancen aufweisen, je nach den kulturellen und politischen Ausprägungen, die im Westen zum Ausdruck kommen – ohne jedoch jemals die einzige akzeptierte Wahrheit in Frage zu stellen. Es ist die Pflicht der wirtschaftlichen, finanziellen, militärischen, politischen und kommunikativen Institutionen des Westens, Interessen- und Meinungsäußerungen zum Schweigen zu bringen und zu bestrafen, die unserer Zivilisation fremd sind und ihr zuwiderlaufen, und die stets auf die Barbarei abgestimmt sind und von ihr gefördert werden.

Den Nationen des kollektiven Westens steht es frei, die Einreise von Flüchtlingen, die unserer Zivilisation fremd sind, zuzulassen oder nicht, da diese fast immer aus opportunistischen und egoistischen Gründen versuchen, die unvermeidlichen Folgen von Kriegen zu umgehen, die von westlichen Streitkräften zur Verteidigung westlicher Interessen geführt werden, wie etwa Kollateralschäden. Der strikte Respekt vor dem Funktionieren des Marktes legt fest, dass die Quoten für diese Aufnahmen nur nach wirtschaftlichen Kriterien festgelegt werden, insbesondere nach denen, die durch die Bedürfnisse der zyklischen Besetzung von Arbeitsplätzen in unentbehrlichen Tätigkeiten diktiert werden, die aber dem Entwicklungsstand und den Prinzipien Unserer Zivilisation weniger würdig sind.

Besonderer Artikel. Der Staat Israel ist, obwohl er sich in geographisch östlichen Gebieten befindet, ein integraler und unveräußerlicher Teil des kollektiven Westens und Unserer Zivilisation; es obliegt ihm insbesondere, die westlichen Interessen in der Region mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden zu verteidigen, wobei er zu diesem Zweck von den westlichen Ländern, Gemeinschaften, Vereinigungen, Regionen und Bündnissen zu jedem Zeitpunkt die finanziellen, wirtschaftlichen, politischen, propagandistischen und vor allem militärischen Mittel und Waffen erhält, um diese wesentliche Aufgabe zu erfüllen, und die auf Regeln basierende internationale Ordnung wird strikt angewendet.

Das Territorium Israels braucht keine festgelegten Grenzen, es kann mit allen Mitteln erweitert werden durch die Besetzung der Gebiete zwischen Nil und Euphrat, die es für seine Sicherheit und die des gesamten Westens für unerlässlich hält, da es von barbarischen Feinden umgeben ist, die wilde und grausame Methoden anwenden. Die zionistische Doktrin, humanistisch und göttlich verordnet, insbesondere was die tausendjährige Legitimität der Souveränität über sein Territorium betrifft, ist ein untrennbarer und unersetzlicher Bestandteil der westlichen Zivilisation, insbesondere in geostrategischer, geopolitischer, militärischer und religiöser Hinsicht, durch die ausschließlich westlichen Ausdrucksformen des Glaubens, der Hoffnung, der Nächstenliebe und der Frömmigkeit.

Israel muss angesichts der barbarischen Versuche, es zu isolieren und auszulöschen, den gesamten Westen diplomatisch auf seiner Seite haben. Die so genannte „Zwei-Staaten-Lösung“, die gelegentlich und konjunkturbedingt von maßgeblichen westlichen Stimmen vertreten wird, entspringt nur dem so genannten Völkerrecht und ist daher mit einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung absolut unvereinbar.

Wie lange wollen wir, die westlichen Völker, noch nach diesen Regeln leben?



Zum Autor:

José Manuel Goulão ist ein portugiesischer Journalist

Dieser Artikel erschien auf Strategic Culture Foundation

Übersetzung: UNSER MITTELEUROPA

