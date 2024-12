+ „Alle laufenden Asylverfahren von Syrern vorerst zurückstellen“ + Rumäniens Demokratie-Farce + Ryanair-CEO wütet über Deutschland + EU-Mercosur Deal: Von der Leyens Überraschungscoup spaltet Europa + Drohen Deutschland bald Energiesparwochen? +

Stadt Celle sucht „mehrere Reinigungskräfte (d/m/w) für Flüchtlingsunterkunft“

Nachdem den gebenedeiten „Geflüchteten“ offensichtlich nicht zugemutete werden kann, zumindest ihre eigene Unterkunft sauber zu halten, muss auf Kosten der Steuerzahler Reinigungspersonal gesucht werden.

„Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: Sie sind insbesondere für die Reinigung des Verwaltungstraktes, der Sanitärbereiche, der Funktionsflächen, der Teeküchen, der Flure und die Zimmerendreinigung einer Sammelunterkunft für Geflüchtete zuständig. Die Einsatzzeiten erfolgen im Schichtsystem (Früh- und Spätdienst) und an den Wochenend-/gesetzlichen Feiertagen mit anschließendem Freizeitausgleich.“ Zum Gehalt von 2.000 € bis 2.483 € p.M. gibt es noch eine Erschwerniszulage von 145 €. Weiterlesen auf karriere.celle.de

+++

„Alle laufenden Asylverfahren von Syrern vorerst zurückstellen“

Aus der Union wird der Ruf laut, Deutschland solle mit der Türkei die Zukunft Syriens nach Assads Sturz mitgestalten. Dann könne es sein, dass Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. Zudem müsse es einen Aufnahmestopp geben.

Migrationsforscher Thym fordert lt. „WELT“ laufende Asylverfahren von Syrern zurückzustellen. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) forderte den Stopp der weiteren Aufnahme syrischer Asylbewerber. „Deutschland kann keine weiteren syrischen Flüchtlinge aufnehmen“, sagte Lindholz der „Rheinischen Post“. „Wir haben in den letzten Jahren unsere humanitären Verpflichtungen übererfüllt.“

+++

Rumäniens Demokratie-Farce: Wenn unpassende Wahlergebnisse einfach annulliert werden

Es klingt wie ein schlechter Scherz aus der Feder eines mittelmäßigen Politiksatirikers: In Rumänien, immerhin NATO- und EU-Mitglied, hat das Verfassungsgericht kurzerhand die Präsidentschaftswahl für ungültig erklärt. Der Grund? Der „falsche“ Kandidat lag vorne.

Calin Georgescu, ein Politiker, den westliche Medien reflexartig als „pro-russisch“ und „rechtsextrem“ abstempeln, hatte die erste Runde am 24. November für sich entschieden. Was folgte, war ein Paradebeispiel dafür, wie man demokratische Prozesse elegant aushebelt, wenn das Ergebnis nicht ins gewünschte Narrativ passt. Die Begründung für diesen beispiellosen Vorgang ist dabei so dünn wie ein Blatt Klopapier aus DDR-Zeiten: Angeblich hätten russische Trolle auf TikTok und Telegram Stimmung für Georgescu gemacht. Präsident Klaus Iohannis höchstpersönlich entklassifizierte eilig Geheimdienstinformationen, die diese These stützen sollen. Wie praktisch. (…) Denn was hier passiert, folgt einem bekannten Muster: Wann immer ein Politiker im Osten Europas nicht bedingungslos die Brüsseler Linie vertritt, wird er umgehend zum „Kreml-Agenten“ erklärt. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Euer arroganter deutscher Weg ist fucking over“, wütet der Ryanair-CEO über Deutschland

Immer höhere Abgaben belasten die Flugbranche in Deutschland. Jüngst hat Ryanair-Chef Michael O’Leary diese Verhältnisse kritisiert – jetzt legt er nach: „Euer arroganter deutscher Weg ist verdammt nochmal vorbei“. Es brauche eine neue Regierung, „die sich dem Wachstum verschreibt“.

Im Gespräch mit der Welt am Sonntag erklärt der CEO der irischen Fluggesellschaft, dem Kanzleramt bereits im vergangenen Januar ein Angebot zur Sicherstellung der Flugverbindungen unterbreitet zu haben – eine Antwort erhielt er nach eigenen Angaben jedoch nicht. Aufgrund der strengen Regelungen in der Europäischen Union und vor allem Deutschland befindet sich die europäische Flugbranche in einer schwierigen Situation. So wurde beispielsweise die Luftverkehrssteuer, die in Deutschland zu den höchsten in Europa zählt, erst im Mai erneut angehoben. Je nach Streckenlänge müssen Passagiere zwischen 15,53 und 70,83 Euro zusätzlich zahlen.

+++

EU-Mercosur Deal: Von der Leyens Überraschungscoup spaltet Europa

EU-Kommissionschefin überrascht mit Handelsdeal. Abkommen soll die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Doch mehrere EU-Länder drohen mit Blockade. Die Ankündigung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, zum Mercosur-Gipfel nach Uruguay zu fliegen und dort ein Abkommen zu unterzeichnen, das seit mehr als einem Jahrzehnt in der Schublade lag, war eine Überraschung.

Wirtschaftsnahe Kommentatoren, etwa im Deutschlandfunk und in der FAZ, sind voll des Lobes für die Unterzeichnung: Der Deutschlandfunk spricht von der „größten Freihandelszone der Welt“. Kampf um globale Märkte: Nun ist es sicher kein Zufall, dass von der Leyen das Abkommen wenige Wochen vor Trumps Amtsantritt unterzeichnet. Es geht um den globalen Kampf verschiedener Kapitalblöcke, in dem die EU nicht die besten Ausgangspositionen hat. Gerade auf dem lateinamerikanischen Markt hat der chinesische Block längst bessere Bedingungen. Weiterlesen auf telepolis.de

+++

Schwedische Regierung plant Untersuchung zu Heimaturlaub von Asylbewerbern

Die Zusammenarbeit zwischen Migrationsministerium, Polizei und schwedischen Botschaften soll verbessert werden. Vier von 5fünfAsylbewerbern machen es: Schwedische Regierung plant große Untersuchung zu Heimaturlaub von Migranten.

„Die schwedische Regierung hat eine Studie beauftragt, um Reisen von Asylbewerbern in ihre Herkunftsländer zu überprüfen. Wie die Zeitung Expressen berichtet, soll das Ziel der Untersuchung sein, mögliche Missbräuche des Asylsystems aufzudecken. “ Weiterlesen auf nius.de

+++

Anmerkung: Dass Schutzsuchende die Schutzsuche für Heimaturlaube unterbrechen und dann wieder in die Länder der Ungläubigen und Rassisten zurück flüchten, beweist, dass die Agenda „Massenmigration“ nichts mit Humanität zu tun hat.

+++

Drohen Deutschland bald Energiesparwochen?

Stark schwankende Stromerzeugung durch Photovoltaik und Windkraftanlagen kann zunehmend schlechter ausgeglichen werden, da konstant Strom liefernde Kraftwerke abgeschaltet werden – eine Energiepolitik wider die Physik, die die stabile und zuverlässige Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Strom akut gefährdet. […]

Da Wind- und Solaranlagen nicht konstant Energie erzeugen, sondern nur hin und wieder, sind konventionelle Kraftwerke erforderlich, die mithilfe von Kernkraft, Kohle, Wasserkraft oder Erdgas das Stromnetz stabil halten, indem sie rund um die Uhr Strom produzieren. Deutschland ist aus der Kernkraft ausgestiegen, und ist gerade dabei, auch aus der Kohlekraft auszusteigen. Auch Erdgaskraftwerke sollen keine lange Zukunft haben. Und die wenige Wasserkraft soll nach dem Willen der grünen Umweltministerin Lemke auch zurückgebaut werden. […] Da der Ausbau der vollkommen ineffizienten Zufallsenergie aus Windkraft und Photovoltaik weiter fortgesetzt wird, ebenso wie die Abschaltungen von Kraftwerken, die gesichert Strom produzieren, werden die Netzeingriffe weiter zunehmen, und wird das Risiko eines großflächigen Stromausfalls oder gar landesweiten Blackouts in Deutschland weiter ansteigen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Klima-Lilli muss sieben Monate hinter Gitter

Das Amtsgericht Niebüll, das wegen der zahlreichen Prozessteilnehmer aus Platzgründen in einem Gerichtssaal in Itzehoe (Schleswig-Holstein) verhandelte, hat die radikale Klima-Kriminelle Lilli Gomez (24) am Freitag wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zu einer Gesamtstrafe von sieben Monaten Haft verurteilt – ohne Bewährung!

Eine Million Euro Schaden: In dem Verfahren ging es um eine Farb-Attacke der Gruppe auf Sylt im Sommer 2023. Damals drangen Klima-Chaoten auf das Gelände des Flughafens in Westerland ein und besprühten einen dort stehenden Privatjet. Weil auch mehrere Liter der orangen Farbe ins Triebwerk der Maschine flossen, war der Schaden enorm: mindestens eine Million Euro! Auch Mittäterin Regina Stephan (22) bekam eine Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung aufgebrummt. „Die Beschädigungen an dem Flugzeug sind billigend in Kauf genommen worden“, sagte Amtsrichterin Larissa Herzog. Darüber hinaus wurden zwei Aktivisten (44 u. 62) zu Geldstrafen von 2100 Euro beziehungsweise 1600 Euro verurteilt. Die Richterin folgte damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Weiterlesen auf bild.de

+++ SCHACH +++

Gukesh führt die WM an, nachdem Dings Patzer den Thriller von Partie 11 beendet

Der 18-jährige indische GM Gukesh Dommaraju liegt drei Partien vor Schluss mit 6:5 in Führung, nachdem ein Patzer von Weltmeister Ding Liren eine spannende Partie der FIDE-Weltmeisterschaft 2024 plötzlich beendet hat. Gukeshs hyperaggressive Eröffnung schien zuerst nach hinten loszugehen, aber gerade als Ding die Initiative ergriffen hatte, patzte er und erlaubte Gukesh, sie zurückzugewinnen. Quelle: chess.com