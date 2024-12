Zur Lage in Syrien: Assad-Regime zu Ende – Flucht nach Moskau ? (Videos)

Syrisches Regime zusammengebrochen, Assad flieht über Libanon nach Russland. Die Rebellen haben die Hauptstadt Syriens eingenommen.

Wie „Portfolio“ berichtet, hatte sich die syrische Armee in den letzten Tagen praktisch überall zurückgezogen, um ihre Verteidigung auf Damaskus zu konzentrieren. Die Strategie der syrischen Regierung war, die Rebellen mit dieser Abschreckungstaktik daran zu hindern, die Hauptstadt anzugreifen.

Die Situation verschlechterte sich jedoch nach der raschen Eroberung von Aleppo und Hama schnell. Zudem griffen auch im Süden, Nordosten und Osten des Landes andere aufständische Organisationen in die Kämpfe ein und eroberten schnell riesige Gebiete.

Damascus has fallen.

Syria has fallen.

Bashar al-Assad has fallen.

These scenes show the disappearance of the Syrian army and security forces from the streets, similar to what happened previously in Iraq.#Damascus #Syria #BasharAlAssad #SyrianArmy #Iraq pic.twitter.com/HyDnhGx4h5 — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 8, 2024

Heute Morgen verkündeten die Rebellen dann siegessicher:

„Wir einigten uns mit der syrischen Armee auf die Kapitulation von Damaskus, worauf die Rebellenmilizen widerstandslos in die Hauptstadt ein gedrungen sind.“

Assad soldiers filming themselves abandoning their posts in Damascus. One of them says ”this regime has fallen” pic.twitter.com/8hPWhuK4oJ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 8, 2024

Assad auf dem Weg nach Russland ?

Der syrische Präsident Baschar al-Assad dürfte höchstwahrscheinlich die Hauptstadt in Richtung Libanon verlassen haben, wie es hieß. Ein Regierungsflugzeug soll in der Nähe der Hauptstadt gestartet sein, an Bord dürfte sich wohl der syrische Führer befunden haben. Er soll sich wahrscheinlich über den Libanon nach Russland abgesetzt haben.

Bürgerkrieg geht wohl weiter

Der überraschende Aufstand wurde von der extremistischen islamistischen Organisation, Hayat Tahrir al-Sham, angeführt. In den letzten Tagen haben sich dann aber auch andere Rebellengruppen in allen Teil des Landes daran beteiligt. Weil die unterschiedliche Rebellengruppen aber auch Konflikte untereinander haben, ist zu erwarten, dass der Bürgerkrieg weitergehen dürfte:

Der Nordosten wird mehrheitlich von den kurdischen „Demokratischen Kräften Syriens“ (SDF) dominiert, die Tahrir al-Sham und ihren Verbündeten offen feindlich gesinnt sind.

Es folgt in Kürze auf UME eine Analyse der Situation.

