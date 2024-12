Schwarz-Grün würde Niedergang und Armut für Millionen bedeuten!

JULIAN REICHELT | Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Viele Menschen wissen noch nicht, was sie wählen wollen. Aber noch mehr Menschen wissen schon ganz genau, was sie NICHT wählen wollen: Die Grüne Partei. Das Problem ist: Immer mehr Menschen haben keine Ahnung mehr, wie es möglich ist, am 23. Februar die Grünen NICHT zu wählen.

Wer die Grünen wählt, bekommt die Grünen. Wer die SPD wählt, bekommt die Grünen. Und wer die CDU wählt, muss sogar damit rechnen, dass Robert Habeck wieder Wirtschaftsminister wird. Friedrich Merz hat es selbst gesagt. In dieser Folge von Achtung, Reichelt! erklärt Julian Reichelt, was bei der Bundestagswahl die einzige Option zu sein scheint.

