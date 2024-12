Deutschland zahlt eine Milliarde (!) Euro für Fake-Klimaprojekte in China

+ Krankheit X und die nutzlose WHO + ÖSTERREICH – Zahnlos in den Gesundheitsnotstand + Einführung der elektronischen Patientenakte + Klima-Radikale stürmen Berliner Hotel Adlon +



DIW-Studie: Deutsche Autofahrer sollen rund eine Milliarde Euro für Fake-Klimaprojekte gezahlt haben

Dutzende Klimaschutzprojekte in China stehen unter Betrugsverdacht. Auch deutsche Autofahrer zahlten an den Tankstellen für die Projekte. Eine neue Studie hat sich mit dem Ausmaß des Skandals beschäftigt. Deutsche Autofahrer haben rund eine Milliarde Euro für Klimaschutzprojekte in China gezahlt, die unter Betrugsverdacht stehen. Das geht aus aktuellen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die dem ZDF-Magazin „frontal“ vorliegenDas zuständige Umweltbundesamt (UBA) stuft aktuell 45 von 66 der UER-Projekte in China als betrugsverdächtig ein. Das UBA geht von einem mutmaßlichen „Täuschungsvertragssystem“ aus, bei dem Projekte angemeldet werden, die nicht die angegebenen Voraussetzungen, etwa zur Reduktion von Treibhausgasen, erfüllen würden. UBA-Präsident Dirk Messner spricht im ZDF von „Täuschung“ und „Supergau“. „Ich habe so etwas in der Tat noch nicht erlebt“, sagte Messner im ZDF. Weiterlesen auf welt.de

Anmerkung: Dass der ganze Klimawahnsinn ein reiner Geldtransfer von unten nach oben ist und dass sich hier betrügerische Elemente die Taschen vollstopfen, hat UNSER MITTELEUROPA schon seit Jahren hier thematisiert. Nicht umsonst wurden wir deshalb immer wieder als „Klimaleugner“ und „Verschwörungstheoretiker“ beschimpft. Nicht zuletzt wegen unserer „Klima-Hysterie-Kleber“, die Sie natürlich noch immer gegen eine Spende auf Wunsch erhalten!



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

Klima-Radikale stürmen Berliner Hotel Adlon

Radikale Klimademonstranten lösen mit einer Protestaktion nahe dem Brandenburger Tor einen Polizeieinsatz aus. Mit dabei: eine bekannte Anhängerin, die gerade erst zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

BERLIN. – Mehrere radikale Klimaschutz-Gruppen haben in Berlin für einen Tumult gesorgt. So verschafften sich Demonstranten am Dienstag offenbar Zutritt zum Luxushotel Adlon, wie die B.Z. berichtete. Anlaß ist wohl die Konferenz „World LNG Summit“, die in dem Hotel nahe dem Brandenburger Tor stattfindet und an der sowohl Akteure aus der Flüssiggasbranche als auch Politiker teilnehmen. Ihren Protest dagegen bekundeten unter anderem Mitglieder der „Letzten Generation“ sowie von „Ende Gelände“. Auf ihren Bannern war unter anderem die Parole „Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge“ zu sehen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Krankheit X und die nutzlose WHO

Auf der einen Seite schlägt die WHO wild und laut Alarm: Die Krankheit X ist da. Doch was die WHO tut – außer Masken verteilen und zum Händewaschen aufrufen – darüber lässt man die Öffentlichkeit absolut im Dunkeln. Wuhan heißt jetzt Kwango und liegt in der Demokratischen Republik Kongo. Dort soll die Krankheit X ausgebrochen sein, es soll Tote geben.

Der pandemische Pandemie-Apparat wärmt sich langsam auf: Ein Italiener ist mit „Symptomen“ im Spital. Aber um welche Krankheit es sich handelt, das weiß man nicht. Krankheit X kann alles sein. Dr. Gert Reuther hat am Montag für TKP bereits sehr präzise über die Krankheit X berichtet:

„Die Symptome der angeblich neuartigen Erkrankung seien wie bei Grippe. Aber dieses Mal soll es weder Influenza, noch Corona sein. Nichts leichter als das. Man braucht nur einen noch nie angewendeten PCR-Test als einziges Diagnosetool zulassen und diesen entsprechend empfindlich einstellen. Die Grippe heißt dann eben ‚X‘. So wie Influenza zu Covid-19 mutierte. Arbeitslose Atemwegsvirologen scharren ohnehin schon mit den Hufen.“ Weiterlesen auf tkp.at

ÖSTERREICH – Zahnlos in den Gesundheitsnotstand: ÖGK übernimmt wichtige Arztkosten nicht

Die Unfinanzierbarkeit des Gesundheitssystems steht vor der Tür. Das resümierte der Chef der Ärztekammer, Johannes Steinhart. Zuvor waren in der Steiermark die Honorar-Verhandlungen zwischen Ärtzekamer und der Krankenkasse gescheitert. Bereits jetzt ist klar: Ab 2025 müssen Patienten ihre Plomben beim Zahnarzt und weitere Leistungen wieder selbst bezahlen.



Gesundheitsnotstand steht vor der Tür: Der Gesundheitstourismus wird in den nächsten Jahren wohl zunehmen. Die exorbitanten Zahlungen die die Bürger an die Krankenkassen leisten, kommen bei den Ärzten nicht an. Und auf zu viele Patienten treffen zu weniger Einzahler. Der Hauptgrund neben der Überalterung der Gesellschaft und der Überdehnung der Nachfrage durch Massenzuwanderung ist das politische Fehlversagen der letzten Jahre. Der Gesundheitsnotstand steht schon lange vor der Tür. Jetzt äußert man sich – viel zu spät – zunehmend auch von offizieller Seite dazu. Weiterlesen auf derstatus.at

Anmerkung: Auch hier warnen „Rechtspolulisten“ seit Jahren davor, dass man nicht Weltgesundheitsamt spielen könne, ohne die Versorgung der einheimischen Bevölkerung zu vernachlässigen.

Das vergiftete Spenderblut der Geimpften

Die medizinische Katastrophe durch Covid-Impfungen wird immer beispielloser. Jetzt kommt heraus: Blutkonserven von Geimpften enthalten die gefährlichen Spike-Proteine.

Einer kritischen Minderheit von Ärzten, zu der auch der bei Achgut schreibende Kollegenkreis gehört, war es seit Sommer 2020 klar, dass die sogenannten „Impfstoffe” gegen SARS-CoV-2 eigentlich Gentherapeutika sind, die keine Wirkung gegen den Erreger haben, sondern toxisch sind. Bald kam auch der Verdacht auf, dass das Blut „geimpfter” Blutspender die Empfänger vergiften könne. Dieser Frage geht nun eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit aus Japan von Ueda et al. nach.

Zunächst beschreiben die Autoren die zahlreichen toxischen Wirkungen der Gentherapeutika auf die Impflinge, wie wir sie hier auch schon vielfach erläutert haben. Sie kommen zu dem Schluss, dass „kein Zweifel mehr daran besteht, dass das in den genetischen Impfstoffen als Antigen verwendete SPIKE-Protein selbst toxisch ist“. Dies wird sehr detailliert und fachgerecht belegt. Weiterlesen auf achgut.com

Bayern: Aus Brasilien angeworbener Pfarrer wegen Kindesmissbrauchs verurteilt – Bewährung

Vor drei Jahren war er über einen Headhunter aus Brasilien nach Bayern geholt worden. Nun wurde der evangelische Pfarrer (35) wegen Missbrauchs eines 12-jährigen Mädchens verurteilt. Er verliert zwar seinen Job, kann sich aber über eine milde Bewährungsstrafe freuen.

In seiner Kirchengemeinde war der 35-Jährige wegen seiner „unkonventionellen Art“ beliebt, doch jetzt wurde der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwarzach als Kinderschänder entlarvt. In der vergangenen Woche wurde der Geistliche vom Amtsgericht Kulmbach wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, insgesamt sechs Übergriffe auf ein 12-jähriges Mädchen begangen zu haben. Weiterlesen auf report24.news

Verletzte in Russland: Moskau kündigt nach Angriff Kiews mit US-Raketen Vergeltung an

Nach den neuerlichen Attacken mit ATACMS-Raketen beklagt Russland Verletzte und Schäden (Archivbild). | Bild: AP

Das russische Militär hat nach einem angeblich mit weitreichenden westlichen Raketen geführten ukrainischen Angriff Vergeltung angekündigt. Mehrere Soldaten seien durch den Beschuss des Flughafens Taganrog mit ATACMS-Raketen verletzt worden, die Schäden allerdings gering, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. „Die vorliegende Attacke mit westlichen weitreichenden Waffen bleibt nicht unbeantwortet, entsprechende Maßnahmen werden ergriffen“, heißt es weiter. Vor drei Wochen hatte Russland die Ukraine als Antwort auf einen solchen Angriff erstmals mit seiner neuartigen ballistischen Mittelstreckenrakete beschossen. Weiterlesen auf krone.at

Minderheiten nach Assad-Sturz – „Christen laufen Gefahr, ausgelöscht zu werden“

Bislang wurden die Christen in Syrien vom Assad-Clan geschützt, der selbst zur Minderheit der Alawiten gehört. Die neuen Machthaber um die islamistische Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) versprechen, Minderheiten zu schützen.

Können religiöse Randgruppen den Zusicherungen trauen? Christen in aller Welt beobachten erleichtert und besorgt zugleich den Sturz des Assad-Regimes in Syrien. Erleichtert, weil nun eine gegen weite Teile syrischen Bevölkerung gerichtete Herrschaft ein Ende hat. Besorgt, weil nun Dschihadisten-Milizen das Heft des Handelns in ihre Hände genommen haben. Die Frage ist: Stürzt das Land nun von einer Unfreiheit in die andere?Weiterlesen auf rnd.de

Wie die Krankenkassen unbemerkt die breite Einführung der elektronischen Patientenakte ermöglichen

Im Februar soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden – ein Prestigeprojekt von Karl Lauterbach. Doch die Wenigsten wissen von ihren Widerspruchsoptionen. In den Schreiben der Krankenkassen wird unvollständig aufgeklärt, einige Details fehlen gänzlich.

Schon in zwei Monaten ist es so weit – dann soll bundesweit die elektronische Patientenakte (ePA) für 75 Millionen Berechtigte eingeführt werden. Wer nicht aktiv widerspricht, wird automatisch aufgenommen. Für dieses Vorgehen sind die Krankenkassen gesetzlich an ein transparentes Aufklärungsverfahren gebunden – das aber in einigen Fällen nicht eingehalten wird, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) in einer Auswertung Anfang Dezember mitteilte. Weiterlesen auf apollo-news.net

Wehrtüchtige Waffenbrüder der Wertegemeinschaft

Aufgrund der wirtschaftlichen „Herausforderungen“ stellt die CIA ihren Mitarbeitern nun Standarduniformen zur Verfügung.

Champions League – Wildes Hin und Her im CL-Kracher

Trotz Guirassy-Doppelpack: Barca fügt BVB erste Heimpleite zu

Borussia Dortmund hat gegen den FC Barcelon die erste Champions-League-Heimniederlage seit November 2021 kassiert Foto: © IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Vogel schützt Junge vor Regen

