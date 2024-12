Rebellen setzen Grab von Hafez al- Assad in Brand (Video)

Syrische Rebellen setzten das Grab des verstorbenen Präsidenten Hafiz al-Assad (1971 – 2000) und Vater des gestürzten Präsidenten Bashar, in seiner Heimatstadt, Kardha, in Brand – wie „BBC“ berichtete.

Videos zeigen Bewaffnete, wie sie um das brennende Mausoleum herumlaufen, in dem Hafez begraben ist.

Anti-regime forces allegedly set fire to the grave of Hafez al-Assad in Qardaha, Syria, on December 11 pic.twitter.com/zNTNtKwzJW

— TRT World (@trtworld) December 11, 2024