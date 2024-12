USA: Arkansas erwägt lebenslange Haftstrafen für Pharma-Manager bei Impfschäden

Bild: shutterstock

In den meisten Fällen werden strafrechtliche Vorwürfe gegen Einzelpersonen erhoben, die nichts mit der Beteiligung eines Unternehmens zu tun haben. Aber auch Unternehmen können strafrechtlich belangt werden, und obwohl eine solche abstrakte Einheit nicht physisch in eine Gefängniszelle gesteckt werden kann, kann sie mit hohen Geldstrafen und sogar mit der Aufhebung der Unternehmenssatzung rechnen.

Was ist mit den Managern – können sie persönlich für die Handlungen des Unternehmens als Ganzes zur Verantwortung gezogen werden? Es gibt eindeutige Fälle, in denen die Antwort „Ja“ lautet, wie zum Beispiel bei der vorsätzlichen illegalen Abzweigung von Opioiden. Es gibt aber auch neue Situationen. Während Führungskräfte der Pharmaindustrie und ihre Unternehmen bei Impfstoffproblemen einen soliden Schutz vor zivilrechtlicher Haftung genießen, gibt es keinen vergleichbaren Schutz bei strafrechtlicher Haftung. Aus diesem Grund haben Aktivisten in den gesamten Vereinigten Staaten über Möglichkeiten nachgedacht, Unternehmensleiter strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie als ungeheuerliche Handlungen ansehen, die zu weit verbreiteten Impfschäden geführt haben, insbesondere im Zusammenhang mit den COVID-19-Produkten. Ein Bundesstaat, Arkansas, hat gerade einen Gesetzesentwurf eingebracht, der den Tatbestand der Impfstoffschädigung definiert. Danach können Manager der Pharmaindustrie, die die Öffentlichkeit irreführen und dadurch Tod oder schwere Körperverletzung verursachen, für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis wandern. Daneben gibt es eine Vielzahl anderer Zusammenhänge, in denen eine strafrechtliche Haftung in Betracht kommt.

Preisabsprachen in der Pharmaindustrie

Von STEVEN O’CONNOR | Im März 2024 veröffentlichte Public Citizen einen Bericht über einen „Aufschwung“ bei der Strafverfolgung von Unternehmen im Jahr 2023. Nach einem 25-Jahres-Tief im Jahr 2021 gab es sowohl 2022 als auch 2023 einen leichten Anstieg bei der Strafverfolgung von Unternehmen. Eine neue Politik des Justizministeriums zur Belohnung von Informanten „führt ein wirksames neues Instrument ein, das zur notwendigen Erhöhung der Fallzahlen des Ministeriums beitragen könnte“.

Und wie in der Vergangenheit wurden die meisten Anklagen gegen die größten Unternehmen durch Vereinbarungen vor dem Prozess beigelegt, wodurch verhindert wurde, dass Führungskräfte ein „Jacket“ – wie Häftlinge eine Vorstrafe nennen – erhielten. Zwei Pharmaunternehmen, mit denen vorgerichtliche Kronzeugenvereinbarungen getroffen wurden, waren die Generikahersteller Teva und Glenmark. Beide Unternehmen wurden beschuldigt, ein illegales Kartell gebildet zu haben, um Preise abzusprechen.

Geschickte, rationale Akteure

In seiner Schlussfolgerung stellt Public Citizen fest, dass:

„Unternehmen sind hoch entwickelte, rationale, wirtschaftliche Entscheidungsträger. Ihre Führungskräfte und ihr Management erhalten großzügige Vergütungspakete, um die Unternehmen in die profitabelsten Bahnen zu lenken. Zur Abschreckung von Unternehmenskriminalität reicht es nicht aus, Unternehmen und ihre Führungskräfte etwas weniger großzügig zu belohnen. Wenn sie kriminelles Fehlverhalten begehen, sollten sie wie die hoch entwickelten, rationalen Akteure behandelt werden, die sie sind – und für ihr Fehlverhalten belangt werden. Die Aufgabe des Justizministeriums besteht nicht darin, kriminelle Unternehmen vor den Folgen ihrer Gesetzesverstöße zu schützen – es muss sicherstellen, dass kriminelle Unternehmen gefasst, zur Rechenschaft gezogen und mit den rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden. Letztlich geht es darum, sicherzustellen, dass die Entscheidungsträger in den Unternehmen zweimal darüber nachdenken, bevor sie Gewinne über das Gesetz stellen.“

Waren Vertriebshändler, Handelsvertreter und Makler Drogenhändler?

In einer Veröffentlichung des US-Justizministeriums vom 3. Oktober werden neue Anklagen gegen eine Reihe von Angeklagten im Kontext des Vertriebes von fast 70 Millionen Opioidpillen mit einem „Straßenwert“ von 1,3 Milliarden Dollar erhoben. Laut Justizministerium wurden diese Anklagen bei vier US-Bezirksgerichten in vier Bundesstaaten als Teil einer umfassenden Vollstreckungsmaßnahme veröffentlicht, die sich auf den rechtswidrigen Vertrieb von fast 70 Millionen Opioidpillen und über 30 Millionen Dosen anderer häufig missbrauchter verschreibungspflichtiger Medikamente an mutmaßliche Pillenmühlen-Apotheken im Raum Houston bezieht. Die Angeklagten umfassen fünf leitende Angestellte des Pharmahändlers sowie fünf Vertriebsmitarbeiter und -makler. Der Fall betrifft die weitverbreiteten Opioide Oxycodon, Hydrocodon und Hydromorphon, die angeblich fast ausschließlich in der am meisten missbrauchten, stärksten Form mit sofortiger Wirkstofffreisetzung verkauft wurden – das heißt, in der Form, die auf dem Schwarzmarkt am meisten Geld einbringt.

Vom PREP-Gesetz ins Gefängnis

Wir wissen, dass das PREP-Gesetz und der Vaccine Act von 1986 Pharmaunternehmen und Führungskräften Immunität vor Zivilklagen gewähren. Aber was ist mit der strafrechtlichen Haftung? Während Aktivisten und Anwälte in den USA versucht haben, diese Haftungsschilde zu umgehen, unternimmt ein Staat einen direkten Schritt, um Führungskräfte persönlich strafrechtlich haftbar zu machen. Der am 22. November eingereichte Senate Bill 6 von Arkansas besagt, dass ein Pharmavertreter, der Beweise für die gefährliche Wirkung eines Impfstoffs zurückhält, sich der strafbaren Impfstoffschädigung schuldig macht, wenn der Impfstoff zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führt. Auf Zuwiderhandlung steht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu lebenslänglich. Der gesamte Gesetzesvorschlag lautet wie folgt:

„(a) Wie in diesem Abschnitt verwendet:

(1) „leitender Angestellter“ bedeutet ein Präsident, ein Vorsitzender eines Exekutivausschusses, ein Finanzchef oder eine andere Person mit Führungsbefugnissen, die ähnliche Funktionen wie ein Präsident, ein Vorsitzender eines Exekutivausschusses oder ein Finanzchef ausübt;

(2) (A) „Pharmazeutisches Unternehmen“ bedeutet ein Unternehmen, das bei der United States Food and Drug Administration für die kommerzielle Erforschung, Entwicklung, Vermarktung, Herstellung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten registriert ist.

(B) „Pharmazeutisches Unternehmen“ schließt nicht einen lizenzierten, registrierten oder anderweitig zugelassenen Gesundheitsdienstleister oder eine Gesundheitseinrichtung, wie eine Apotheke, ein Krankenhaus oder einen Apotheker, ein; und

(3) „Impfung“ bedeutet die Einführung eines Impfstoffs in den Körper.

(b) Eine Person begeht Impfschaden, wenn:

(1) Die Person ist ein leitender Angestellter eines pharmazeutischen Unternehmens und achtzehn (18) Jahre alt oder älter;

(2) Die Person bringt einen von dem pharmazeutischen Unternehmen hergestellten Impfstoff auf den Markt;

(3) Die Person verheimlicht, verschweigt, unterlässt oder hält auf andere Weise Beweise, Unterlagen oder Informationen zurück, dass der Impfstoff gefährliche Wirkungen hat;

(4) Eine andere Person erhält den Impfstoff in diesem Bundesstaat durch eine Impfung, die den Impfstoff enthält; und

(5) Die Impfung verursacht den Tod oder eine schwere körperliche Verletzung der anderen Person.

(c) Impfschaden ist ein nicht klassifiziertes Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von nicht weniger als einem (1) Jahr und nicht mehr als lebenslänglich bestraft wird.“

Pharma im Fadenkreuz

Wie die obigen Ausführungen zeigen, gibt es viele Möglichkeiten für Führungskräfte der Pharmaindustrie, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in kriminelle Schwierigkeiten zu geraten. Angesichts der landesweiten Besorgnis über die unzureichende Sicherheits- und Wirksamkeitsforschung für unsere COVID-19-Impfstoffe könnte Arkansas eine Vorreiterrolle bei einem gesellschaftlichen Wandel einnehmen, der diese Unternehmen stärker in die Pflicht nimmt, transparent und nicht irreführend zu handeln. Quelle: TS NEWS

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

***