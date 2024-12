Thüringen: Linksregierung mit CDU-Ministerpräsident

Die Brandmauer-Politik des Parteienkartells führt zu immer weiteren politischen Verlogenheiten und Absurditäten. Die neue Thüringer Landesregierung ist faktisch eine Linkskoalition (BSW, SPD und inoffiziell Linke) mit einem von ihr tolerierten CDU-Ministerpräsidenten und dessen Partei. Die einzige Opposition im Erfurter Landtag ist die stärkste Partei dort, also die AfD.

Von WOLFGANG HÜBNER | Wer tatsächlich glaubt, deren fast totalen Ausschluss von der politischen Gestaltung trotz dokumentierten Wählerwillens sei allein oder überhaupt in der Person von Björn Höcke festzumachen, hat nicht verstanden, dass sich in der Thüringer Regierungsbildung die tatsächliche Schwäche eines Kartells dokumentiert, das vor nichts so große Angst hat wie vor dem Zwang, Politik im wirklichen Interesse und zum wirklichen Nutzen der Mehrheit zu machen.