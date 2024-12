Short News morgen

„Blind vertraut“: Mikrobiologe kritisiert im ÖRR den Umgang mit Corona-Impfstoffen

In einem Podcast des Deutschlandfunks geht der Mikrobiologe Dr. Andreas Bermpohl mit Politik und Wissenschaft hart ins Gericht. Sie hätten den Impfstoffchargen blind vertraut.

Während lange Zeit Politiker und Experten, etwa aus dem Paul-Ehrlich-Institut, darauf bestanden, dass Corona-Impfungen größtenteils nebenwirkungsfrei verlaufen würden, ist zuletzt immer wieder durch verschiedene Studien, etwa die ImpfSurv-Studie, nachgewiesen worden, dass die Impfnebenwirkungen doch stärker als ursprünglich gedacht ausfallen.

Der Mikrobiologe Dr. Andreas Bermpohl, der unter anderem für das Hygienelabor Biotec als Forscher tätig ist, geht mit Politik und Wissenschaft hart ins Gericht. Diese hätten der Qualität der Impfstoffchargen blind vertraut. „[Sie] beobachten (…) dann, unterschiedliche Verschmutzungsgrade in der Qualität der Impfstoffe“, sagte der Forscher im Podcast. Diese würden noch aus dem Ursprung der Impfstoffe, nämlich Bakterien, stammen. „Das hat dann zu entsprechenden Reaktionen geführt“, sagte Bermpohl dem Deutschlandfunk. Zuletzt wurden die Sorgen um Impfnebenwirkungen aufgrund eines vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichten Dokuments gesteigert. Dieses notiert über eine Million Verdachtsfälle auf Impfnebenwirkungen allein in Deutschland. Doch in den aller seltensten Fällen wird dieser Verdacht durch offizielle Stellen bestätigt.

+++

Energiewende im Realitätscheck: Dunkelflaute treibt Strompreise in schwindelerregende Höhen

Sich in Sachen Stromerzeugung auf Wind und Sonne zu verlassen, ist gerade für einen modernen Industriestaat nicht das Gelbe vom Ei. Die Bürger und die Wirtschaft zahlen nun die Zeche für eine komplett versemmelte Energiewende. Wie lange wollen wir dieser Katastrophenpolitik noch zusehen? Muss erst alles komplett an die Wand gefahren werden?

Wer dieser Tage einen Blick auf seine dynamische Strompreisabrechnung wirft, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Bis zu 130 Cent pro Kilowattstunde – Sie haben richtig gelesen. Das ist kein Tippfehler und auch keine dystopische Zukunftsvision, sondern die bittere Realität für Kunden mit flexiblen Tarifen, wie ein aktueller Bericht zeigt. […] Zum Vergleich: Im sonnigen Oktober, als Wind und Sonne noch fleißig Strom produzierten, dümpelten die Preise bei bescheidenen 8,7 Cent herum. Da konnte man noch von der “günstigen erneuerbaren Energie” schwärmen. Doch die Realität ist eben komplexer als die schönen Powerpoint-Präsentationen aus dem Habeckschen Wirtschaftsministerium. Weiterlesen auf report24.news

+++

ÖSTERREICH: Sieben Nichten jahrelang vergewaltigt – Mann zu 14 Jahren Haft verurteilt

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein 61-jähriger gebürtiger Bosnier zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, sich an sieben großteils unmündigen Nichten und Großnichten vergangen zu haben.

Der Angeklagte wurde am Freitag in einem der sieben Fälle schuldig gesprochen, die anderen sechs Fälle wurden ausgeschieden und werden nachverhandelt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Bosnier soll seine Verwandten über einen Zeitraum von 26 Jahren sexuell missbraucht, vergewaltigt und mit dem Tod bedroht haben. Diese Handlungen seien sowohl in Kärnten als auch im Haus des Angeklagten in Bosnien geschehen. Mehrere der Betroffenen hatten versucht, sich ihren Eltern anzuvertrauen, wurden jedoch als Kinder nicht ernst genommen. Eine der Betroffenen sagte bei Gericht aus, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) von diesem Vorfall erlitten habe, das Gericht ordnete diesbezüglich ein Gutachten an. Weiterlesen auf diepresse.com

+++

Italien will Corona-Impfplicht-Bußgelder abschaffen – Streit über Impfpflicht eskaliert

Italiener über 50, die sich während Corona nicht impfen ließen, sollten Bußgelder zahlen – die Regierung will diese Entscheidung nun aufheben. Der Streit läuft weiter. Während der Corona-Pandemie führte Italien unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mario Draghi als eines von wenigen EU-Ländern eine Impfpflicht für Personen über 50 Jahre ein.

Bei Verstößen wurde eine Geldstrafe von 100 Euro verhängt. Nun will die Regierung diese Maßnahme abschaffen – dafür regnete es Kritik von den Oppositionsparteien, aber auch von Mitgliedern der Regierungskoalition selbst. Der Ministerrat verabschiedete die Regelung am Dienstag, das Parlament muss dieser noch zustimmen. Bislang sei keine Rückerstattung vorgesehen für diejenigen, die ihre Geldstrafe zahlen mussten. Wer das Bußgeld hingegen nicht überwiesen hat, soll es in Zukunft nicht mehr zahlen. Insgesamt sind 1,8 Millionen Italiener davon betroffen, die etwa 180 Millionen Euro hätten zahlen sollen. Die Opposition reagierte empört. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

DEUTSCHLAND: Alarmierende Zahlen: Einkommen der Landwirte brechen um ein Drittel ein

Auf das Allzeithoch der Gewinne im Vorjahr folgte 2023/24 ein deutlicher Rückgang. DBV-Präsident fordert Neustart der Agrarpolitik.

Die Einkommen der Landwirte sind im vergangenen Wirtschaftsjahr 2023/24 nach einem Allzeithoch im Vorjahr regelrecht eingebrochen. Laut dem aktuellen Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes (DBV) sanken die Unternehmensergebnisse der Haupterwerbsbetriebe im Durchschnitt um 30 Prozent auf 77.500 Euro je Betrieb.

Mit Ausnahme der Veredelungsbetriebe kam es in nahezu allen Betriebsformen zu einem Ergebnisrückgang. DBV-Präsident Joachim Rukwied forderte darum heute (12.12.) in Berlin einen Neustart in der Agrarpolitik mit echten Entlastungen der Betriebe und Investitionsimpulsen. Weiterlesen auf agrar-heute.com

+++

Hohe Mieten treiben Millionen in die Armut – „Wohnen entwickelt sich mehr und mehr zum Armutstreiber“

Eine neue Studie zeigt: Mehr als 17,5 Millionen Menschen in Deutschland haben nach Abzug von Miete und Nebenkosten ein Einkommen im Armutsbereich. Viele Haushalte geben mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Wohnkosten aus, einige sogar mehr als die Hälfte.

Der Paritätische Gesamtverband hat Daten des Statistischen Bundesamts ausgewertet. Ergebnis: 5,4 Millionen mehr Menschen leben in Armut als bisher angenommen. „Wer nur Einkommen betrachtet, nicht aber die hohen Wohnkosten, übersieht das Ausmaß von Armut in Deutschland“, heißt es in der Studie. Wann ist man arm? Arm ist, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Das Medianeinkommen teilt die Bevölkerung in zwei Hälften: eine mit höherem und eine mit niedrigerem Einkommen. Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die Armutsgrenze bei 1.016 Euro frei verfügbarem Einkommen im Monat. Weiterlesen auf bild.de

+++

Zu hoher Andrang – Tafeln in Deutschland müssen Lebensmittel rationieren

Angesichts steigender Lebensmittelpreise sind zahlreiche Menschen auf die Tafeln angewiesen. Doch die geraten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Sie greifen zu teils drastischen Maßnahmen.

Rund 60 Prozent Tafeln in Deutschland müssen derzeit nach Angaben des Tafel-Dachverbandes die Ausgabe von Lebensmitteln reduzieren. Ein Drittel versuche, mit temporären Aufnahmestopps oder Wartelisten zu arbeiten, sagte Andreas Steppuhn, Vorsitzender des in Berlin ansässigen Tafel-Dachverbandes, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Andere rationierten die Lebensmittel. „Mit solchen Lösungen versuchen sich Tafeln über Wasser zu halten und gleichzeitig so vielen Menschen wie möglich zu helfen.“ Hintergrund sei die teils deutlich gestiegene Zahl an Bedürftigen. Weiterlesen auf welt.de

+++

Modell sorgt für Aufsehen: Wie aus der Zukunft – China stellt bizarren Polizeiroboter vor

In China ist erstmals ein Kugelroboter vorgestellt worden, der die Polizei unterstützen soll. Er soll auch mit anderen Robotern kommunizieren können. Chinesische Entwickler haben einen Polizeiroboter entwickelt, der wie aus einem Science-Fiction-Film aussieht.

In der ostchinesischen Stadt Wenzhou wurde eine Einheit von Spezialpolizisten bei der Patrouille durch die belebten Straßen gesichtet – begleitet von einem kugelförmigen Roboter. Aufnahmen des Roboters gingen schnell viral. […] Die Kugel soll 160 Kilogramm schwer sein und einen Durchmesser von 0,8 Metern haben. Sie erinnert etwas an den BB-8-Roboter aus „Star Wars“, auch wenn der kleine Aufbau fehlt. In Videos ist zu sehen, wie er sich auch im Wasser und auf unwegsamen Gelände fortbewegen kann. Er soll zudem in der Lage sein, Netze auf Verdächtige auszuwerfen. Mehrere Roboter sollen auch zusammenarbeiten können. Weiterlesen auf t-online.de

+++

Argentinien mit erstmaligem Haushaltsüberschuss in 123 Jahren

Argentiniens Präsident Javier Milei hat wirtschaftspolitisch Geschichte geschrieben: Erstmals seit 123 Jahren konnte das chronische Haushaltsdefizit des Landes dauerhaft überwunden werden.

Dieser Meilenstein ist das Resultat seiner radikal-libertären Rosskur, die auf Haushaltskonsolidierung, Effizienzsteigerungen und den Abbau staatlicher Ausgaben abzielt.

„Das Defizit war die Wurzel all unserer Übel – ohne es gibt es keine Schulden, keine Emissionen, keine Inflation”, sagte Milei in einer Fernsehansprache. “Heute haben wir zum ersten Mal seit 123 Jahren einen dauerhaften Haushaltsüberschuss ohne Zahlungsausfall. Diese historische Errungenschaft ist das Ergebnis der größten Anpassung in der Geschichte und der Reduzierung der Geldemissionen auf Null.” Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++ SPORT +++



Fußball-Nationalspieler Eidesstattlich versichert: Moukoko mit falschem Geburtsdatum?

Seit Jahren gibt es Spekulationen über das Alter von Youssoufa Moukoko. Nun hat der als Vater geltende Joseph Moukoko an Eides statt versichert, dass der deutsche Nationalspieler nicht an dem Tag geboren sei, der in offiziellen Dokumenten vermerkt ist, und dass er auch nicht sein leiblicher Sohn sei.

„Youssoufa Moukoko ist nicht der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie. Er ist auch nicht am 20. November 2004 in Jaunde, Kamerun, geboren“, heißt es in der eidesstattlichen Versicherung von Joseph Moukoko, die die Sportschau einsehen durfte. Weiterlesen auf sportschau.de

Anmerkung: Das „deutsche Wunderkind“ soll in Wirklichkeit vier Jahre älter sein! Die wundersame Verjüngung begann wohl schon vor seiner Karriere unmitelbar nach seine Einreise 2014, als noch nicht absehbar war, dass mit auch Fußball viel Geld zu verdienen ist.

+++ TIERE +++

