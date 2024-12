SYRIEN – der Westen feiert die Übernahme eines säkularen Landes durch Islamisten

In Syrien waren die Religionen bisher gleichberechtigt. Präsident Assad sorgte dafür, dass jede Religionsgemeinschaft sich frei verwirklichen konnte und das funktionierte.

Die Menschen feierten ihre Feste und waren gute Nachbarn, nicht selten feierte man gemeinsam die hohen, religiösen Feuertage: ob Muslim oder Christ. Nun, auf einmal wird im Westen der Sturz des Präsidenten, der das ermöglichte, als Heldentat gefeiert. Aber wer sind denn die „Befreier“? Es ist kein Geheimnis, sie sind islamistische, salafistische „Freiheitskämpfer“.

Von NIKI VOGT | Syrien ist ein Schmelztiegel für verschiedene Zivilisationen, Kulturen, Religionen und Ethnien. Es war das, was hier in Europa so hochgelobt wird: multikulturell. Die Kurden konnten dort unbehelligt leben. Obwohl Syrien etwa halb so groß wie Deutschland ist, leben dort nur 22 Millionen Menschen. Die größte Religionsgemeinschaft sind die Sunniten, aber es gibt auch eine große Gruppe von Christen, Alawiten, Jesiden, Juden, Schiiten und Drusen. Es gib acht staatliche Universitäten und mehrere private, sogar eine deutsch-syrische. Das wird sich jetzt wahrscheinlich bald ändern. Den Nicht-Muslimen, insbesondere den Juden werden harte Zeiten bevorstehen und es wäre keine Überraschung, wenn es dort viele Tote geben wird, was Gott verhüten möge. Die Beschreibungen aus der Zeit, wo in Syrien die Al-Qaida hauste und Nicht-Muslime misshandelten, töteten, die Mädchen und Frauen versklavten und vergewaltigten, sind grausam. Das Versprechen der „Rebellen“ in den ersten Tagen des Anti-Assad-Aufstands, dass sie „die Christen nach Beirut und die Alawiten ins Grab“ treiben würden, wird sich nun wahrscheinlich erfüllen.

Und Russland unterstützte Assad, weil es keine radikal-islamistische Regierung wollte.

Es sind lupenreine Dschihadisten, Islamisten und Terroristen, die jetzt die Macht in Syrien haben

Die Hayat Tahrir a‑Sham (HTS) (früher Jabhat al-Nusra, ein Ableger von Al-Qaida) ist in viele Ländern als terroristische Gruppe gelistet — in den USA und in vielen internationalen Gremien und sie stehen auch auf der schwarzen Liste der Europäischen Union.

Das, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, sagen sie jetzt auch ganz offen: „Unser Kampf gegen Assad bestand darin, ein säkulares, ungläubiges Regime zu beseitigen und einen islamischen Staat zu errichten.“ Das konnten sie nun tatsächlich umsetzen, und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das war nur möglich, weil es bereits vor 13 Jahren begann.

Es war damals schon zu finden und zu lesen: Damals war Hillary Clinton US-Außenministerin. Sie betrieb den Sturz Präsident Assad mit Entschlossenheit. Ihr Berater, Jake Sullivan, sandte ihr eine E‑Mail mit dem Inhalt „AQ ist in Syrien auf unserer Seite“ (AQ = Al-Qaida). Es ist damals, dank Russland, nicht gelungen, Assad zu stürzen. Aber man ließ nicht locker – und jetzt ist es ja geschafft.

Ob der Umsturz vom Wochenende auch gewollt war und mit US-Unterstützung geschah, wissen wir (noch) nicht. Aber das Ergebnis sehen wir: ein islamistisches Kalifat am Mittelmeer neben Israel.

Der Westen besetzt 20 Jahre lang Afghanistan im Kampf gegen die Taliban – und freut sich nun, das Al Qaida Syrien mit Gewalt übernimmt?

Und die IDF (Israeli Defence Force, israelische Armee) packte die Gelegenheit beim Schopfe und besetzte einfach mal ein ordentliches Stück Land, ohne dass „der Westen“ dazu auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt hätte. Als Russland in den Donbass einmarschierte, um die russischstämmige Bevölkerung und seine Grenze zu schützen, schrie alles auf, was ein Verbrechen das sei.

Was sagen denn die USA zu diesen Geschehnissen in Syrien? Sie überlegen, die HTS, die jetzt Syrien erobert hat, von der Liste der gesichert terroristischen Organisationen zu nehmen.

Im Mai 2017 hörte sich das noch ganz anders an. Hier zwei aufeinanderfolgende Tweets der US-Botschaft in Syrien aus dieser Zeit:

HTS is a merger and any group that merges into it becomes part of al-Qa’ida’s Syrian network. #Syria — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 15, 2017

Übersetzung: „Der Kern von HTS ist Nusra, eine ausgewiesene terroristische Organisation. Diese Bezeichnung gilt unabhängig davon, welchen Namen sie verwendet oder welche Gruppen darin zusammengeführt werden. HTS ist eine Fusion und jede Gruppe, die sich ihr anschließt, wird Teil des syrischen Netzwerks von Al-Qaida.“

Übersetzung: „Wir setzen uns weiterhin dafür ein, führende AQS-Persönlichkeiten in HTS vor Gericht zu bringen.“