Schweden: Extreme Strompreise wegen AKW-Abschaltungen – Deutschland mitverantwortlich

Schwedens Energieministerin Busch ist sauer auf Deutschland

Schwedens Energieminister kritisierte Deutschland: Die Strompreise wären in dem skandinavischen Land in die Höhe geschnellt, weil in Deutschland Strom zu teuer produziert und nach Schweden verkauft werde. Kritik übte der Minister somit an der Schließung der deutschen Atomkraftwerke. Was freilich auch Schweden in den letzten Jahren teilweise getan habe, und dadurch nun aber stark von Energieimporten abhängig sei.

Energiepreise so teuer wie 2022

Auf dem liberalisierten Energiemarkt Schwedens können sich nämlich die Strompreise für Haushalte mehrmals am Tag ändern. Die Tarife passen sich auf diese Weise an Angebot und Nachfrage an: Somit steigen dann die Preise stark an, wenn die Stromnachfrage hoch und die verfügbare Kapazität gering ist. Wie etwa in der vergangenen Woche, als in Südschweden die Kilowattstunde um das Dreißigfache angestiegen ist und am Donnerstagnachmittag acht Kronen (ca 75 Cent) erreichte. Womit die Strompreise wieder auf dem Preisniveau der Energiekrise 2022 lagen.

Abschaltung von AKWs

Auch in Schweden waren so – als Folge dunkelgrüner Politik der letzten Jahre – zwei Atomreaktoren – mit eigentlich noch längerer Laufzeit – von der damaligen linken Regierung abgeschaltet worden, „Ringhals 2“ im Jahr 2019 und „Reaktor 1“ Ende 2020.

Die dadurch verlorene Kapazität sollte dann vor allem durch die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und Importe kompensiert werden. Freilich zeigte sich dann aber in den letzten Jahren, dass die Energiekapazität riesigen Schwedens mit seinen oft extremen Wetterbedingungen, alles andere als zuverlässig ist.

Somit war dann aber in den letzten Jahren die Versorgungssicherheit immer wieder bedroht, unter anderem durch den Ausfall der, noch in Betrieb befindlicher Kernreaktoren, und die, durch den Ukraine-Krieg verursachten, Schwierigkeiten im Energiehandel.

Obwohl es zwar zu keinen überregionalen Stromausfälle gekommen war, schnellten aber die privaten Verbraucherpreise immer wieder hoch. Was freilich die Bevölkerung, die bereits unter der Inflation, einer schwachen schwedischen Krone und eines grundsätzlich rezessiven wirtschaftlichen Umfelds leidet, erheblich belastet.

Bei Anbruch eines besonders kalter Winters im Dezember 2020, forderte Ministerpräsident Ulf Kristersson die Schweden zur Drosselung des Stromverbrauch auf, um so einen Energiekollaps zu vermeiden.

Nun, im Zuge einer neuen Kältewelle im Dezember dieses Jahres sind die Einwohner Südschwedens erneut mit hohen Preisen konfrontiert, die in der zweiten Dezemberwoche auf Rekordhöhen stiegen. Bisher konnte der Premierminister allerdings noch keine klaren Angaben dazu machen, wie die Regierung die Preise senken möchte.

Ulf Kristersson: AKW-Aus schwerer Fehler

Kristersson sagte gegenüber „Aftonbladet“, er müsse eingestehen

„Wenn wir die Atomkraft nicht gestoppt hätten, hätten wir diese Probleme nicht.„

Er bezeichnete den Schritt der damaligen sozialdemokratischen Regierung als Fehler. Seine Regierung werde nun alles tun, das Stromsystem zu verbessern. Was aber nicht über Nacht möglich wäre.

Energieministerin Ebba Busch bezeichnete die Achterbahnfahrt bei den Strompreisen via „X“ als schrecklich. Insofern habe die Regierung fünfzig Maßnahmen bis einschließlich 2030 beschlossen, um Schweden energieunabhängig zu machen.

„Wütend auf die Deutschen“

Bei einer Forschungs- und Entwicklungsveranstaltung am Donnerstag gab die Energieminister aber auch Deutschland eine Mitschuld. Denn einer der Gründe für die hohen Preise wären die Ineffizienz von Wind- und Solarenergie in Deutschland aufgrund der widrigen Witterung.

So habe Deutschland die Entwicklung einer Elektrostrategie versäumt, was nun auch in Schweden zu hohen Strompreisen geführt habe.

Im schwedischen Sender „SVT“ kritisierte sie erneut Deutschland für die Stilllegung seiner Atomkraftwerke.

Berlin weist Vorwürfe zurück

Berlin ließ die schwedischen Vorwürfe nicht unbeantwortet. Stefan Hauke, Sprecher des deutschen Energieministeriums, meinte dem Rundfunk gegenüber: Schweden sei allein für die hohen Strompreise verantwortlich.

Seiner Meinung nach verfüge das Land in der südlichen Hälfte über zu wenig Stromerzeugungskapazität und habe aus dem Norden eine zu schwache Übertragungskapazität. Ein Sprecher des deutschen Bundeskanzler Scholz antwortete auf die Frage, ob er Buschs Wut verstehe, zynisch: Weihnachten stehe vor der Tür und er verstehe alles.

Dieser Artikel wurde übernommen von Magyar Nemzet, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation.

