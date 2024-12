Program wczesnej seksualizacji: WHO apeluje o wytyczne dotyczące „Seksualności dla małych dzieci”

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus z sygnałem „uchwyt okularów” i „spójrz w górę”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wywołała ostry sprzeciw swoimi wytycznymi zachęcającymi rodziców i nauczycieli do „odkrywania” tematów dorosłych z dziećmi „od urodzenia”. Przewodnik promuje „seksualność dla małych dzieci” i zachęca rodziców do odkrywania „tożsamości płciowej” swoich dzieci.

Obudzone wytyczne są dystrybuowane do szkół i zalecają, aby małe dzieci „zadawały pytania dotyczące seksualności” i uczyły się o „przyjemnościach” „masturbacji we wczesnym dzieciństwie”.

Wytyczne stwierdzają, że „edukacja seksualna zaczyna się od urodzenia” i są opisane jako „ramy dla decydentów, władz oświatowych i zdrowotnych oraz specjalistów”, zgodnie z telegraph.co.uk.

Porady dla „decydentów”

Porady dotyczące tego, jak rozmawiać z małymi dziećmi o kwestiach seksualnych, są skierowane do decydentów na całym świecie i zostały przetłumaczone na kilka języków. Według globalistycznej WHO, przewodnik będzie promowany podczas wydarzeń krajowych i międzynarodowych.

„Odkrywanie tożsamości płciowej”

Wytyczne sugerują, że dzieci w wieku od czterech do sześciu lat powinny być zachęcane do „rozmawiania o sprawach seksualnych” i „utrwalania swojej tożsamości płciowej”. Zaleca się, aby dzieci w wieku poniżej czterech lat były uczone „od urodzenia”, że „mają prawo do zadawania pytań na temat seksualności” i „prawo do odkrywania tożsamości płciowej”.

„Masturbacja we wczesnym dzieciństwie” powinna być nauczana

Wytyczne WHO stwierdzają również, że dzieci w wieku poniżej czterech lat powinny być uczone o „przyjemności i radości z dotykania własnego ciała i masturbacji we wczesnym dzieciństwie”. Tematy te są opisane jako „minimalne standardy, które należy uwzględnić w edukacji seksualnej”.

Brytyjski rząd przeciwko wytycznym

Rzecznik brytyjskiego rządu stwierdził, że WHO zlekceważyła prawo i wydała wytyczne bez oficjalnego upoważnienia.

„Rząd Wielkiej Brytanii nie uznaje tych wytycznych WHO i nie zgadzamy się z zaleceniami” – ostrzegł rzecznik. „Nie rozpowszechnialiśmy ich w szkołach ani ich nie promowaliśmy”.

„Grupy aktywistów” promują przedwczesną seksualizację

Tymczasem przewodnik WHO został potępiony przez organizacje rodzicielskie i grupy aktywistów zaniepokojonych przedwczesną seksualizacją.

Tanya Carter, rzeczniczka Safe Schools Alliance, która prowadzi kampanię na rzecz bezpieczeństwa dzieci, wezwała do „pilnego zbadania” wytycznych dotyczących edukacji seksualnej wydanych przez organizacje ONZ, takie jak WHO i UNESCO.

„Należy pilnie zbadać, w jaki sposób ta ideologia wpłynęła na tak dużą część opinii publicznej” – dodała Carter.

Rzecznik WHO powiedział The Telegraph, że organizacja podtrzymuje swoje wytyczne i że pozostają one dostępne. Rzecznik dodał: „Nasze wytyczne odzwierciedlają ustalone dowody psychologiczne dotyczące rozumienia przez dzieci ich ciał i rozwoju psychospołecznego, oparte na dziesięcioleciach badań”.

Edukacja seksualna „od urodzenia”

Dokument twierdzi, że dzieci rozpoczynają edukację seksualną od urodzenia. Stwierdza on:

„Od urodzenia dzieci uczą się wartości i przyjemności płynących z kontaktu fizycznego, ciepła i intymności”.

Oraz:

„Wkrótce potem uczą się, co jest ‚czyste‘, a co ‚brudne’”.

