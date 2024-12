Die Klimaflaute offenbart Scheitern der sogenannten Energiewende

Ohne Worte.

Für die grünen Klimafanatiker sind erneuerbare Energien das Allheilmittel, um den Planeten vor dem angeblich unmittelbar bevorstehenden Hitzetod zu retten.

In Deutschland schnellen die Strompreise in die Höhe

und es kommt zu internationalen Verstimmungen

Wie sich nun in Deutschland zeigt, ist die sogenannte Energiewende undurchdacht und schafft mehr Probleme als sie zu lösen vorgibt. Denn jahreszeit- und witterungsbedingt kann durch eine sogenannte Dunkelflaute nur sehr wenig Strom aus Solar- und Windenergie gewonnen werden, und hinzu kommen niedrige Pegelstände. Als Folge dessen ist der Strompreis inzwischen auf 936 Euro pro Megawattstunde hochgeschossen.

„Absolut beschissen“

Außerdem muss ein Viertel des Stroms importiert werden, was wiederum für internationale Verstimmungen sorgt. Medienberichten zufolge bezeichnete der norwegische Energieminister Terje Aasland die Lage als „absolut beschissen“. Denn auch Norwegen ist von hohen Strompreisen betroffen und will deshalb nun seine Stromexporte nach Deutschland überdenken. Und die schwedische Energieministerin Ebba Busch ist „wütend auf die Deutschen“. Der Grund: Auch in Schweden schießen die Energiepreise in die Höhe, weil Strom nach Deutschland exportiert werden muss. UNSER MITTELEUROPA berichtete.

Für den freiheitlichen Europaabgeordneten Roman Haider demonstriert die Dunkelflaute in Deutschland „eindringlich das totale Scheitern des Green Deals“. Und Haider, der sich intensiv mit Energiepolitik beschäftigt, führt näher aus: „Deutschland ist inzwischen zum Paradebeispiel für das völlige Versagen europäischer Energiepolitik geworden. Die grünen Klima-Taliban und ihre bereitwilligen Knechte in anderen Parteien haben den höchsten Energiepreis in der Geschichte zu verantworten.“ Außerdem warnt der freiheitliche EU-Abgeordnete davor, dass uns diese realitätsferne Energiepolitik ins Desaster führen wird, wenn es nicht sofort zu einer Kehrtwende kommt.

