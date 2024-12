Wenn man AfD und Grüne mal ehrlich vergleicht, dann…

JULIAN REICHELT | Wenn man die CDU wählt, kann man wirklich alles bekommen, bloß nicht das, was die CDU will, was in ihrem Wahlprogramm steht, denn für die CDU führt der Weg zur Macht nur noch über den Sozialismus. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen will keine linke Politik, erträgt keine linke Politik mehr.

Aber linke Politik ist alles, was die CDU im Angebot hat. Und damit sind wir bei der AfD. Es tut mir leid, aber ich kann nicht erkennen, wo die Grünen moralisch besser sein sollen als die Blauen. Ich kann es einfach nicht erkennen bei all dem Schaden, den sie angerichtet haben, bei all ihren sozialistischen Ideen, die nichts als Leid und Elend über die Menschheit gebracht haben. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ erklärt Julian Reichelt, warum die Grünen gefährlicher sind als die Blauen …

