„Expert*innenzirkel“ listet Bücher in Bibliotheken auf um Warnhinweis-Aufkleber anzubringen

Öffentlich finanzierte Bibliothekare drängen Lesern mit einem Index der gefährlichen Bücher ihre Weltsicht auf. Die deutschen Bibliothekare haben einen „Expert*innenzirkel“, der Bücher auflistet, die mit Warnhinweisen versehen werden sollen. Der Berufsverband Information Bibliothek (BIB) hat einen „Expert*innenzirkel‚ Medien an den Rändern“, der sich potentiell inopportune Bücher anschaut und bei „Bedarf “ Empfehlungen abgibt.

Diese sollen dafür sorgen, dass Bibliotheksnutzer keinen Thesen Glauben schenken, die den für die Regierenden und den Zeitgeist akzeptablen Meinungskorridor verlassen. Wie hier ein Berufsverband Steuergeld nutzt, um eigene politische Vorlieben zu befördern, ist mehr als fragwürdig. Ein Nutzer der Stadtbibiothek Münster wollte von der Bibliothek wissen, warum in einigen Büchern auf der ersten Seite Aufkleber mit dem folgendem Inhalt angebracht sind: „Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Der Inhalt dieses Werks ist unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt“. Weiterlesen auf norberthaering.de

Anmerkung: Schön, dass man von dem „Bücher dem Feuergeben übergeben“ zum betreuten Lesen übergeht. Welch demokratischer Fortschritt.



+++

Orban: Selenski lehnt Weihnachtsfrieden ab, aber Welt wird sich mit Trump schlagartig ändern

In den letzten Tagen der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft hatte Orban noch einmal versucht, einen Waffenstillstand anzuzetteln. Er ist erneut gescheitert, und setzt seine Hoffnungen auf Trump.

Der ungarische Premierminister erklärte, dass Selenski seine Vorschläge auf eine kurzfristige Waffenruhe zu Weihnachten abgelehnt habe. Auch ein größerer Gefangenenaustausch sei von Seiten der Ukraine abgewiesen worden. Orban setzt weiter auf Trump. So werde sich mit Trumps Inauguration die westliche Welt „schlagartig“ ändern, erklärte er.

„Am Ende der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft haben wir neue Anstrengungen für den Frieden unternommen. Wir haben einen weihnachtlichen Waffenstillstand und einen groß angelegten Gefangenenaustausch vorgeschlagen. Es ist traurig, dass [Selenski] dies heute klar ablehnt und ausschließt. Wir haben getan, was wir konnten!“ Weiterlesen auf tkp.at

+++

Explosion in Moskau: E-Roller tötet russischen Militärvertreter

Bei einer Explosion in Moskau wurde nach Behördenangaben ein ranghoher russischer Militärvertreter getötet. In der Nähe eines Wohnhauses im Südosten der Hauptstadt explodierte am Dienstagmorgen ein Sprengsatz, der in einem E-Roller versteckt war.

Bei dem Toten handelt es sich um Igor Kirillow (53), er war der Kommandeur der russischen Truppen zur Abwehr von Angriffen mit radioaktiven, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Auch sein Stellvertreter wurde bei der Explosion getötet.

Ukraine steckt hinter Angriff: Ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter mit direktem Wissen über den Angriff teilte der „Financial Times“ (FT) mit, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine, der SBU, hinter der Ermordung von Kirillov und seinem Assistenten stecke. „Kirillow war ein Kriegsverbrecher und ein völlig legitimes Ziel“, sagte der Beamte gegenüber der FT. Weiterlesen auf bild.de

+++

Islamistische Schmierereien – Pro-Palästina-Demonstranten stürmen Polizeigebäude

Eine Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten ist am Sonnabend in das Landeskriminalamt in Berlin-Tempelhof eingedrungen. Dabei riefen sie terrorverherrlichende und teilweise verbotene Parolen.

Zudem wurden Symbole der islamistischen Hamas an die Eingangstür des Gebäudes gemalt oder gesprüht, wie die Behörde berichtete.

BERLIN – Etwa 50 Personen sollen sich gegen 21 Uhr außerhalb des Gebäudes aufgehalten haben. Nach Erkenntnis der Polizei habe der Plan bestanden, eine Frau in Empfang zu nehmen, die aus einem Präventivgewahrsam entlassen wurde. Während der Entlassung sei die Gruppe dann in den Vorraum des Gebäudes eingedrungen und habe eine verbotene Parole gerufen – die gleiche Parole, für die die Frau zuvor festgenommen worden war. Eine alarmierte Einsatzhundertschaft konnte insgesamt 19 Personen aus der Gruppe festhalten und ihre Personalien aufnehmen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Selbstverstärkender Impfstoff: Die Gefahr replizierender DNA-Plasmide, die von Geimpften auf andere übergehen könnten.

Kevin McKernan, wissenschaftlicher Leiter von Medicinal Genomics, warnt vor DNA-Plasmiden, die im Kontext der Produktion von Pfizer’s COVID-Impfstoff stehen. In Gesprächen mit Children’s Health Defense erläuterte er, dass diese Plasmide im Blutkreislauf von Patienten und sogar in Tumoren nachgewiesen wurden.

McKernan sieht die Gefahr, dass sich diese Plasmide replizieren und als „selbstverstärkende Impfstoffe“ wirken könnten, die von Geimpften auf andere übertragbar sind. Seine Entdeckungen werfen Fragen zu Verunreinigungen, Laborlecks und möglichen Langzeitrisiken auf.



„Wir finden [die DNA-Plasmide] im Blutkreislauf von Patienten und beginnen, sie in Tumoren zu sehen. Wenn Exosomen beteiligt sind und diese Plasmide sich replizieren und abstoßen können, dann haben Sie eine Art selbstverstärkenden Impfstoff“, erklärte Kevin McKernan, wissenschaftlicher Leiter und Gründer von Medicinal Genomics sowie ehemaliger Forschungs- und Entwicklungsleiter des Human Genome Project, gegenüber Micheal Nevradakis von Children’s Health Defense. Weiterelesen auf uncut-news.ch

+++

ÖSTERREICH: Wer setzt wirklich die Energieversorgung aufs Spiel?

Die Versorgungssicherheit in Österreich ist akut gefährdet: Schuld daran ist nicht Russland, sondern die Sanktionen, die gegen das Land verhängt werden, aber in Wahrheit in erster Linie Österreich selbst schaden.

Energieexperte Dr. Martin Steiner prangert diese selbstschädigenden Maßnahmen scharf an und nimmt dabei auch den fragwürdigen Rechtsstreit zwischen OMV und Gasprom und die möglichen Intentionen dahinter unter die Lupe. Warum sollte man einen Vertrag, der Österreich eine zuverlässige und preiswerte Energieversorgung bis 2040 gesichert hätte, regelrecht sabotieren? […] Der Sanktionswahn der EU (das „neutrale“ Republik Österreich macht hierbei unkritisch mit) schafft einen gigantischen Verwaltungsaufwand, verbunden mit einer politisch übergriffigen Planwirtschaft. Die grün-schwarze Bundesregierung versucht (nach Ansicht des Verfassers) seit Jahren, den bestehenden Vertrag der OMV mit Gasprom zu sabotieren bzw. zu beenden. Aus politischen bzw. aus grün-links-ideologischen Gründen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Neues Wahlprogramm: Grüne Partei will Strafrecht bei Desinformation verschärfen

Im neuen Wahlprogramm der Grünen geht es neben so schönen Dingen wie Entlastung bei Stromkosten und Straßensanierungen auch um Desinformation. Die Partei, deren bekannteste Gesichter nichts mehr fürchten als Kritik im Netz, haben den Punkt „Für IT-Sicherheit und gegen systematische Desinformation“ in ihren Plan aufgenommen.

Es sei nämlich sehr wichtig, „Stellen zu haben, die Deep Fakes, großangelegte und gesteuerte Kampagnen mit Falschnachrichten und andere, die Demokratie zersetzende Inhalte frühzeitig erkennen“. Die Partei wolle die großen Medienplattformen „in die Pflicht nehmen, wirksame Maßnahmen gegen die Verbreitung von Desinformation vorzunehmen.“ Weiterlesen auf nius.de

+++ SPORT +++



Super League beantragt Genehmigung bei der UEFA

Die Macher der Super League haben einen offiziellen Antrag zur Genehmigung ihrer Wettbewerbe eingereicht. Der Modus wurde verändert und soll nun den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und der UEFA entsprechen. Einen neuen Namen gibt es auch: „Unify League“ Die Vermarktungsfirma A22 teilte mit, den Vorschlag eingereicht zu haben, „um die offizielle Anerkennung der UEFA und der FIFA zu erlangen“. Die UEFA ist für eine Stellungnahme angefragt. Der Name des Wettbewerbs wurde in „Unify League“ geändert. Dieser Name lehnt sich an einen angekündigten Streamingdienst an, der die Spiele gratis zeigen soll.

Der Antrag von A22 bei der UEFA, der der Sportschau vorliegt, sieht vier Wettbewerbe mit 96 Klubs vor: Star League: 16 Klubs Gold League: 16 Klubs Blue League: 32 Klubs Union League: 32 Klubs

