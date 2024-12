Corona-Held Sucharit Bhakdi gibt Wahlempfehlung ab (Video)

Im Interview mit Auf1 bzw. dem Bestsellerautor Schubert Stefan („Schuberts Lagemeldung“) hat sich Prof. Sucharit Bhakdi dafür ausgesprochen, die AfD zu wählen. Die AfD sei die einzige größere Partei, die sich in der Corona-Krise korrekt verhalten habe. Die AfD zu wählen sei ein Statement gegen Volksverdummung, Propaganda und Gewalt.

Von DAVID BERGER | Nach dem Scheitern der Vertrauensfrage wird der Weg frei für eine vorgezogene Bundestagswahl im Februar. Unterdessen sprechen sich erstaunlich viele prominente Persönlichkeiten für die Wahl der AfD aus. So nun auch der großartige Prof. Bhakdi:

Breaking: Prof. Sucharit #Bhakdi hat sich im Interview mit AUF1 dafür ausgesprochen, die AfD zu wählen. pic.twitter.com/XMUbK1vLB4 — Max Otte (@maxotte_says) December 16, 2024

Auch in der Gesamtbevölkerung gewinnt AfD immer mehr Zuspruch

Auch bei der Gesamtbevölkerung gewinnt die AfD an Zuspruch: Inzwischen liegt die AfD-Chefin Alice Weidel mit CDU-Chef Friedrich Merz in der Kanzlerfrage gleichauf. Beide erreichen jeweils 21 Prozent Zustimmung in der Kanzlerfrage. Das zeigt eine aktuelle Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung. Damit hat Weidel in der Wählergunst zu Merz aufgeschlossen.

Dieser beitrag erschien auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

