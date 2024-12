Neuerscheinung – Inhaltsangabe

Bravo, Donald!

Wir gratulieren – und sind erst einmal erleichtert…

Mit dem gegen die röhrenden, weltweit an den gleichen Strippen tanzenden, milliardenschweren Medien der herrschenden Klasse der USA – von ihren örtlichen Gegnern »the swamp«, sich selbst »the Good Club« genannt – errungenen Wahlsieg Donald Trumps, der Attentaten wie Wahlfälschungsversuchen und einer außer Rand und Band delirierenden Justiz in den Diensten besagten »Good Clubs« trotzte, hat das US-amerikanische Volk gegen seine herrschende Klasse gesiegt (welche die Zeit gekommen sah, ihrerseits die erste totale Weltherrschaft zu errichten und dann in dieser Welt das Lohn- und Lebensniveau auch für das US-Volk auf den niedrigsten Stand für alle abzusenken). Das hat Trumps Standhaftigkeit vorerst vermasselt, vor allem aber die beginnende Entwicklung von Antikörpern gegen die Hirnverseuchung durch die Einheitsmedien der herrschenden Klasse im US-Volk. Davon sind die Europäer leider noch sehr weit entfernt, sie stehen noch voll unter der Hypnose durch die S/R-Bande bzw. der von dieser kontrollierten Einheitsmedien.

Ein Erwachen des Volkes aus der Medienhypnose hat in den USA gerade erst begonnen, genau wie das Erwachen vieler Europäer aus der katholischen Hypnose erst in der Reformations-, dann der Aufklärungszeit. Unsere heutigen Europäer, als Bewohner des »Schaufensters des Westens«, d.h. des US-dirigierten Militärblocks, sehr lange Zeit zum ideologischen Scheißefressen dressiert (weil sie direkt auf den totgerüsteten, d.h. durch militärische Überbelastung unansehnlich bleibenden Ostblock herabschauen und sich über ihn dummstolz erheben konnten), wachen erst sehr, sehr langsam und tapsig aus ihrer jahrzehntelangen Hypnose auf, und die zu ihren Lokalmachthabern gemachten Heinzelmännchen der S/R-Bande (»the Good Club«), die vom Springer-Konzern bis zum SPIEGEL alle Medien besitzt oder kontrolliert, werden nervös, überschlagen sich vor Hysterie und Kriegsgeilheit zugunsten ihrer Herren und steuern deshalb stracks einen neuen Totalitarismus an, dessen Lückenlosigkeit demjenigen Hitlers und Theodosius II., d.h. der ausgereiften christlichen Antike, nicht nachstehen soll. Aber auch auf das vorläufig vom schlimmsten Alpdruck befreite US-Volk kommen schwere Kämpfe zu; möge es Verstand und Konsequenz bewahren und jede Lüge rechtzeitig bekämpfen!

Dann kann es den verkommenen Europäern ein Vorbild sein. Deshalb versucht die Soros/Rockefeller/Gates-Bande bis zu Trumps Amtsantritt, „Fakten zu schaffen“. Bisher lautete ihre Strategie „Rußland langsam ausbluten lassen“, nämlich nach dem Vorbild Rest-Jugoslawiens, nur in größerem Format; jetzt hetzt sie zur schnellen militärischen Totalvernichtung, notfalls mit Atomkrieg – den dann die „bösen“ Russen natürlich selber angefangen haben sollen, was den nibelungentreuen und dafür verstrahlten Europäern freilich wenig nützt. Jedenfalls müssen diese jetzt alleine in ihr Stalingrad marschieren, wie es Leute verdienen, die sich feige und willig hypnotisieren lassen, was man ja einem Teil der Europäer, nämlich etwa der Hälfte der Deutschen beim ersten Stalingrad, heute noch übelnimmt, gar unter die Nase reibt (nämlich daß sie sich von den von Dr. Goebbels, dem praktisch methodengleichen Vorläufer unseres Prof. Aronson, »designten« Medien so lange hatten hypnotisieren lassen, woraus sie erst eine saftige militärische Niederlage wiedererweckte, ein Teilerwachen, das den inneren Terror der NS-Regierung noch mindestens vervierfachte – KPD-Wähler und -Mitglieder waren freilich gegen Goebbels′ Medien immer immun geblieben, d.h. mindestens ein Fünftel der Bevölkerung).

Aber das Volk der USA, des einzigen wirklich souveränen Staates des Westblocks und daher von weniger knechtischer Mentalität als dasjenige langjähriger Vasallenstaaten, kann jetzt der ganzen Welt eine Chance eröffnen.

Die wichtigste Aufgabe aller Europäer wird sein, ihr unter dem Verfassungsbrecher Brandt (Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 2+3 und Art. 5 Abs. 1) exemplarisch verlorengegangenes höchstes Gut zurückzuerobern, nämlich die MEINUNGSFREIHEIT, d.h. den Schutz jeder Argumentation und Diskussion vor Gewalt, organisierter Störung und staatlicher Unterdrückung (also auch Gewalt). Denn sie ist die einzige definitive Voraussetzung möglicher Demokratie (= Gehorsam gegen unbehinderte Abstimmungsergebnisse, im Optimalfall Volksabstimmungen; etwas anderes kann und darf das viel verdrehte Wort nicht heißen und hieß es jahrtausendelang auch nicht). Aber alle Abstimmungen sind sinnlos bis pervers, wenn deren Gegenstände nicht ungehindert und ohne Furcht diskutiert und bekannt gemacht werden können.

Mit Trumps Wahlsieg in den USA haben sich die Chancen zur Wiedererrichtung von Demokratie verbessert; in den Vasallenstaaten, die ja noch unter direkter Kontrolle des »Good Club« und seiner Retortenkinder stehen, wird der Staatsterror dagegen zunächst noch zunehmen, das ihn flankierende Mediengekreische noch schriller und hetzerischer, falls letzteres überhaupt möglich ist.

Inhalt

In memoriam Saddam Hussein

Bravo, Donald! Wir gratulieren – und sind erst einmal erleichtert…



Daniel Duval

Die Wärmepumpe: Heizen im technisierten Mittelalter

Fritz Erik Hoevels

Nachtrag zum Hypothesenminimalismus

Rachejustiz im Maskenprozeß gegen Dr. Walter Weber

Kerstin Steinbach

Kleine Nachhilfe Geschichte

Fritz Erik Hoevels

Caral und Hegel, oder: schlechte Karten für die Menschheit

► Flugblatt: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!

► Demonstration »Nie wieder Krieg« in Berlin

Ketzerbriefe 248

Flaschenpost für unangepaßte Gedanken

80 S., € 5.-, / ISSN 0930-0503 / ISBN 978-3-89484-311-3

erschienen bei www.ahriman.com

Jetzt hier bestellen!

