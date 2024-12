Manipulations-Sender verbannen AfD und Grüne aus Kanzlerduell

Nun müssen auch das bisherige Liebkind der Systemmedien, die smarten Grünen, eine bittere Erfahrung machen: Irgendein Plan sieht sie nicht mehr vor, in einer x-ten zukünftig-anzustrebenden Neuauflage einer Fassadendemokratie:

Denn zum Kanzler-Duell wurden bei den systemischen Zensur-Medien ARD und ZDF nur Olaf Scholz (66, SPD) und Friedrich Merz (69, CDU) eigeladen. Anscheinend sind die Grünen mittlerweile so lästig geworden wie die AfD. Auch „BILD“ ist frustriert:

„Und das, obwohl es mit Robert Habeck (55, Grüne) und Alice Weidel (AfD) noch mindestens zwei weitere Kanzlerkandidaten zur anstehenden Bundestagswahl gibt.“

Diese freilich werden in ein kleines „Reste-Duell“, in eine „Ameisenrunde“ (AfD) verbannt, so der Plan der Öffentlich-Rechtlichen (ÖRR).

Angst vor demokratischem Wettbewerb

AfD-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge (40) spricht auf „X“ den wahren Hintergrund ab:

„Sagt mal, ARD und ZDF, ist das wirklich ernst gemeint? Nur SPD & CDU einzuladen? Mit freundlicher Unterstützung zurück zur GroKo? Oder was für ein Land soll das abbilden?“

Offene Manipulation

Manipulative Medienpropaganda verfügt immer über zwei Elemente: Selektion und Gewichtung.

„Der ÖRR ist für seine Kreativität durchaus zu bewundern. Im vergangenen Bundestagswahlkampf wurde noch mit den damals aktuellen Umfragewerten argumentiert, weshalb neben Union und SPD auch die Grünen zu den sogenannten Triellen eingeladen wurden.“ (Alice Weidl)

Damals vor drei Jahren wurde nämlich vom „ÖRR“ argumentiert: Man werde nur die drei Kanzlerkandidaten einladen, deren Parteien in den Umfragen am besten abschneiden. Weswegen man die AfD mit ihrer wortgewaltigen Angriffsrhetorik, Alice Weidel, ausgrenzen konnte: Lag doch die Afd nur auf Platz 4 in den Umfragen.

Nun aber in diesem Jahr gibt es ein neuen Manipulations-Narrativ: Die AfD bleibt in Umfragen konstant die zweitstärkste politische Kraft – müsste also folgerichtig eingeladen werden.

Die AfD freilich hat das Spiel längst durchschaut:

„Nun hat man eine neue Grundlage geschaffen, wonach der aktuelle Kanzler gegen den vermeintlich aussichtsreichsten Herausforderer antreten darf.“

Kanzler-Mediokratur

Nun ventiliert auch „focus“ eine bösen Verdacht: Bundeskanzler Scholz höchstpersönlich…

Laut „Table.Media“ solle Scholz…

…„ein Duell zur Bedingung für seine Teilnahme gemacht haben“.

Nämlich: Scholz werde nur am Kanzler-Duell mit seinem Lieblingsgegner Friedrich Merz teilnehmen.

