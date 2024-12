Formel 1 Perez muss bei Red Bull gehen

+ In Berlin eskalieren Gewalttaten gegen Schwule und Lesben + München beschließt Ramadan-Beleuchtung + Polizei kontrolliert nun Handtaschen von alten Damen auf Messer + Die Grünen und der ÖRR +

In Berlin eskalieren Gewalttaten gegen Schwule und Lesben

Die Berliner Polizei meldet einen Höchststand hassmotivierter Straftaten, die sich gegen Homo- und Bisexuelle sowie Transpersonen richten.

Ausländische Tatverdächtige sind im Vergleich zum Bevölkerungsanteil überrepräsentiert. Doch der Queer-Beauftragte des Berliner Senats will hier kein Problem erkennen. Hassmotivierte Straftaten gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transpersonen (LGBT) befinden sich in Berlin auf einem nie dagewesenen Höchstwert. Der kontinuierliche Anstieg solcher polizeilich registrierten Straftaten gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten setzt sich damit fort. Weiterlesen auf welt.de

Frau attackiert, Beamten verletzt: Polizei erschießt Messer-Angreifer (35)

In Göttingen (Niedersachsen) hat die Polizei am späten Mittwochnachmittag einen Messer-Angreifer erschossen. Der 35-Jährige war mit einem Messer auf Beamte losgegangen, verletzte einen von ihnen am Oberkörper.

Der attackierte Polizist schoss anschließend auf den mutmaßlich psychisch Kranken. Der Mann wurde vor Ort reanimiert, starb aber später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Zuvor soll der Messer-Mann bereits unvermittelt eine Frau angegriffen und geschubst haben. Die beiden sollen sich nicht gekannt haben. Die Göttingerin alarmierte dann aus ihrer Wohnung die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, ging der Täter auf sie los. Weiterlesen auf bild.de

Muslimrat jubelt: München beschließt Ramadan-Beleuchtung

Aktuell strahlt noch das Christkind über den Weihnachtsmärkten. Bald schon wird in München aber der Halbmond leuchten. Die Stadt hat beschlossen, im Fastenmonat Ramadan künftig festlich zu schmücken. Mia san Islam?

Im kommenden Jahr wird München zum islamischen Ramadan feierlich geschmückt werden. Halbmonde, Sterne und Laternen sollen vom 1. bis 30. März die bayerische Landeshauptstadt zum Leuchten bringen. Der Muslimrat München begrüßt diesen Beschluss als ein Zeichen der Wertschätzung und Toleranz.

Nach Frankfurt und Köln ist München die dritte deutsche Stadt, die den öffentlichen Raum zum Ramadan festlich schmücken wird. Die Beleuchtung wecke „das Gefühl der Gleichberechtigung, Akzeptanz und Wertschätzung unserer Religionsgemeinschaft durch die Gesellschaft“, hieß vom Münchner Muslimrats. Lichter sind nicht genug: Doch uneingeschränkt zufrieden zeigen sich die bayerischen Moslems nicht. Schließlich sei die Beleuchtung auch nur ein symbolisches Zeichen, „das nicht über die stärker werdende Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft hinwegtäuschen kann“. Um die Diskriminierung von Moslems im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und im öffentlichen Leben zu bekämpfen, brauche es konsequentere und strukturelle Maßnahmen, wird der Rat im BR zitiert. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Anmerkung: Die deutsche Kultur- und Wertegemeinschaft „Bald zu Gast im eigenen Land“ gratuliert der Stadtverwaltung zur Beleuchtung der Forderungen des toleranten Muslimrates. Immerhin dürfen wir ja noch das Christkindl feiern.

Unglaubliche SWR-Reportage: Polizei kontrolliert nun Handtaschen von alten Damen auf Messer

“Endlich wird aufgeräumt”, kommentiert eine Userin die abstrusen Aufnahmen aus einer SWR-Reportage zu Messerkontrollen auf dem Weihnachtsmarkt – Kotz-Emojis inklusive.

Für “Zur Sache Rheinland-Pfalz” begleitete der SWR ein Team von Beamten, das die verdachtslosen Messerkontrollen auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen durchführte. Wem man scheinbar die nächste Messerattacke à la Solingen zutraut? Älteren Damen, die ein winziges Schweizer Taschenmesser in der Handtasche mitführen. Wie gut, dass sie nun überführt werden – da fühlt man sich doch gleich sicherer! (…)



Die Auswahl dieser Personen führt die Maßnahme jedoch ad absurdum. Zwar zeigt man gleich zu Beginn eine ergebnislose Kontrolle zweier junger Herren mit dunklerem Teint (einer von ihnen bekleidet mit einem wahrlich sehr bedrohlich wirkenden Weihnachtspullover). Ansonsten hält die Polizei aber scheinbar vorzugsweise deutsche Frauen, die gerade an einem Stand eine Mahlzeit zu sich nehmen oder etwas kaufen möchten, für potenzielle Islamistinnen. Nicht, dass einem noch jemand verpöntes Racial Profiling vorwirft! Weiterlesen auf report24.news

Wie die US-Regierung Journalismus in Deutschland bezahlt

Die US-Regierung finanziert Journalisten, deren Material auch deutsche Medien brachten. Der NDR sendete den Bericht darüber nicht. Die investigativen Journalisten John Goetz und Armin Ghassim haben in einer Dokumentation enthüllt, dass die US-Regierung der Hauptsponsor der Journalisten-Organisation OCCRP ist.

Die ersten Gelder kamen, wie OCCRP-Gründer Drew Sullivan in dem Bericht einräumt, von „law enforcement“, also den Strafermittlungsbehörden. Das sei, so sagt selbst die Organisation USAID, über die das Geld schließlich bei der OCCRP landete, problematisch: Die Journalisten seien in diesem Fall nicht unabhängig, sondern der verlängerte Arm der US-Justiz (…) Der Bericht zeigt, dass die OCCRP die direkte und dominante Abhängigkeit von der US-Regierung nicht ausreichend transparent gemacht hat. So wird behauptet, die Gründung sei auf die Vereinten Nationen zurückzuführen. (…) Weiterlesen auf berlinerzeitung.de

Die Grünen und der ÖRR – erschütterte Liebe

Erst senden die Tagesthemen doch tatsächlich einen Habeck-kritischen Kommentar, dann darf Habeck nicht ins Duell mit Merz und Scholz. Die Liebe der Grünen zu ARD und ZDF ist erschüttert – direkt ist die Partei mit Verschwörungstheorien zur Stelle.

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein unverzichtbarer Teil unserer demokratischen Grundordnung“, bekennen die Grünen selbst. Sie sind oft glühende Fans der Öffentlich-Rechtlichen, fast noch mehr, als die Öffentlich-Rechtlichen Fans der Grünen sind. Und wer ihn kritisiert, ist in ihren Augen direkt des Rechtsseins verdächtig. Doch die Liebe ist gestört – die Grünen sind sauer auf ihren Öffentlich-Rechtlichen. Da wäre zunächst die helle Aufregung – in den Tagesthemen durfte jemand Hass, Falschinformationen und wirre Meinungen verbreiten. Was war passiert? Ein ARD-Journalist hatte im Kommentar doch tatsächlich mit deutlichen Worten Olaf Scholz und Robert Habeck kritisiert. „Drei Jahre Ampel-Koalition haben unserem Land schwer geschadet und unsere Wirtschaft an den Rand des Abgrundes geführt“. Robert Habeck betreibe „Klimaschutz mit der Abrissbirne“ und habe AKW in einer Energiekrise „gegen jeden Sinn und Verstand“ abgeschaltet, „weil ihm seine grüne Ideologie wichtiger war als das Wohl des Landes und seiner Bürger.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

USA: 78 Millionen Schulkindern werden jährlich ungeprüfte Impfstoffe verordnet

Der angehende Gesundheitsminister der USA, Mr. Robert F. Kennedy Jr. verklagte Fauci und bekam Recht. Als Reaktion darauf, dass er von Anthony Fauci als Lügner bezeichnet wurde, weil er gesagt hatte, dass „kein einziger der 72 Impfstoffe, die für Kinder vorgeschrieben sind, jemals auf Sicherheit getestet wurde*“, verklagte RFK Jr. Fauci.

„Es gibt keine nachgelagerte Haftung, es gibt keine vorgelagerten Sicherheitstests […] und es gibt keine Marketing- und Werbekosten, weil die Bundesregierung jedes Jahr 78 Millionen Schulkindern diesen Impfstoff verordnet.“ […] „Welches bessere Produkt könnte man haben? Und so gab es einen Goldrausch, um all diese neuen Impfstoffe in den Impfplan aufzunehmen, (…) denn wenn man in den Impfplan aufgenommen wird, bedeutet das eine Milliarde Dollar pro Jahr für das Unternehmen. Video und Text auf propaganda-analyse

„500.000 Kinder vermisst“: US-Bürgermeister schockiert mit Aussage

New Yorks Bürgermeister Eric Adams erhebt schwere Vorwürfe gegen die Biden-Regierung: Rund 500.000 Migrantenkinder seien in den USA verschwunden.

JUST IN: NY Mayor Eric Adams stuns a room full of liberal reporters with a blunt reality check about open borders and their link to sex trafficking.

“We have 500,000 children who had sponsors in this country that we can’t find. We can’t find them. We don’t know if they’re doing… pic.twitter.com/U7VuRgpXKo

December 12, 2024