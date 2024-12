Tymczasem w upadłych Niemczech przedszkola muszą być chronione przed przestępcami – zamiast ich zamykać…

Systemowe medium „BILD” również przeciera oczy ze zdumienia:

„Metalowe ogrodzenia o wysokości trzech metrów, z ostrym drutem NATO na górze. Ale to, co jest tutaj tak marnie zabezpieczone, nie jest ani więzieniem, ani bazą wojskową – ale ośrodkiem opieki dziennej w środku Hamburga”.

W końcu władze państwowe uprawiają boks z cieniem: przedszkole „Elbkinder” znajduje się zaledwie 250 metrów od głównego dworca kolejowego hanzeatyckiego miasta. Ponieważ jednak obecnie trwa tam duża „ofensywa bezpieczeństwa” prowadzona przez policję i miasto, scena narkotykowa przenosi się do sąsiedniej dzielnicy mieszkalnej.

Z tego powodu ogrodzenie przedszkola, które ma już 3 metry wysokości, musiało zostać dodatkowo zabezpieczone drutem NATO.

Całkowita porażka państwa

Projektantka i artystka Birgit Gerstmeier-Halgmann (60) jest oszołomiona. Według gazety „Hamburger Abendblatt”, napisała pilny list do miasta we wrześniu:

„Całymi dniami i nocami grupy narkomanów zbierają się bezpośrednio przed naszymi blokami mieszkalnymi i koczują na chodnikach, za lub między zaparkowanymi samochodami”

Ale lewicowe, rządzone przez zielonych miasto reaguje z typową dla siebie lekkomyślną tolerancją dla przestępców;

„Natowskie zasieki w przedszkolu są oznaką całkowitej porażki tutejszych instytucji”.

– skarży się teraz Gerstmeier-Halgmann.

To, co od dawna było jasne, wygląda następująco: Pauperyzacja i tubing do „stopnia nie do zniesienia” (Gertsmeier-Halgmann)

„Dochodzi do ataków na osoby starsze, kobiety nie mają już odwagi wychodzić wieczorem na ulicę, rodziny z dziećmi wyprowadzają się”.

„Więcej policji!” przeciwko zombie

Przewodniczący stowarzyszenia mieszkańców St. Georg i członek parlamentu z ramienia SPD Markus wzywa – jak zawsze – do zwiększenia liczby policjantów. Ale są oni bezradni wobec wielu użytkowników cracku i fentanylu. Schreiber kontynuuje:

„Biegają tu jak zombie”.

Stopień, w jakim Niemcy zamieniają się w kraj zombie, jest przerażający: strona internetowa stowarzyszenia sponsorującego „Elbkinder” wciąż przywołuje wczorajszy świat: reklamuje „nowoczesny budynek z przestronnym wystrojem wnętrz”, „duży plac zabaw na świeżym powietrzu” i ogród na dachu jako „oazy zieleni w centrum Hamburga”.

Zakrwawione strzykawki w ogrodzie przedszkolnym

„BILD” przełącza się następnie na tryb horroru:

„Ale kiedy zapada noc, zielona oaza najwyraźniej przyciąga ćpunów z głównego dworca kolejowego. Rodzice donoszą, że zakrwawione strzykawki musiały być czasami zbierane rano z terenu przedszkola.”

Pewien ojciec opłakuje dawne czasy:

„Jest źle. W środku dzieci śpiewają O, Du fröhliche … ale kiedy wychodzą na zewnątrz, widzą wysokie ogrodzenia i druty NATO”.

***

