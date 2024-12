+ „Schwäche der deutschen Wirtschaft ist chronisch“ + statt Habeck nun Lindner gegen Weidel? + Berliner Vorzeigeschule in den Schlagzeilen + Covid-„Impfstoffe“ verändern das menschliche Verhalten! + „Desinformation vor Wahl“ + Klima-Chaoten ändern Strategie +

Der Gouverneur des woken Kalifornien ruft wegen Vogelgrippe den Notstand aus

Klima, Krieg, Ufos und Plandemien. Das Drehbuch der Angst-Katastrophen ist bekannt – und verschiedene Spieler des vorgeblich “linken” Globalismus versuchen ihren Teil beizutragen.

Aktuell ist wieder einmal Kalifornien an der Reihe. Der “demokratische” Gouverneur Gavin Newsom rief vor wenigen Stunden einen medizinischen Notstand für den US-Bundesstaat aus. Angeblich wären bei Milchkühen Fälle von Vogelgrippe aufgetreten. […]

Zeitgleich meldeten die Gesundheitsbehörden in Louisiana den ersten schweren Fall einer Erkrankung eines Menschen durch die Vogelgrippe. Die Reaktion der Regierung zeigt, wie ernst die Lage tatsächlich ist – auch wenn viele Fragen offenbleiben. Weiterlesen auf report24.news

+++

Scholz will Syrer behalten und schimpft auf österreichische Flüchtlingspolitik

Olaf Scholz schimpft in Brüssel auf die österreichische Flüchtlingspolitik in der Syrienkrise. Im Justus-Lipsius-Gebäude mitten im Brüsseler Europaviertel, als sich Bundeskanzler Olaf Scholz Österreichs vornahm.

Die Forderungen nach einer Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland zum jetzigen Zeitpunkt seien „sehr befremdlich“, zischte Scholz nach Ende des EU-Gipfels. Und dies sei noch eine „höfliche“ Umschreibung, sagte der deutsche Kanzler kühl. Dann machte der Kanzler auch noch eine Ansage: Wer von den rund eine Million Syrern hierzulande „gut integriert“ sei, die deutsche Sprache spreche oder Arbeit habe, der könne auch für immer in Deutschland bleiben. „Selbst, wenn die Verhältnisse sich geändert haben“, sagte Scholz mit Blick auf den Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad vor zwei Wochen. „Das gebietet auch die Humanität“, fügte er hinzu. […] Nur 30 Meter vom deutschen Regierungschef entfernt stand in einem anderen Raum Kanzler Nehammer, der Anti-Scholz. Er begründete vor Journalisten erneut, warum sein Land möglichst viele Syrer schnell zur Rückkehr in ihre Heimat bewegen will und wieso eine gemeinsame europäische Syrien-Strategie notwendig sei. Weiterlesen auf welt.de

Anmerkung: Scholz hofft, den Grünen möglichst viele Stimmen abzujagen und Nehammer ahmt in seiner aktuellen Not wieder einmal die FPÖ nach.

+++

Die nächste Plandemie soll anscheinend inszeniert werden. Nach Tedros meldet sich ein weiterer Pressesprecher von Big-Pharma.

Dr. Fauci warnt vor neuer Pandemie: Innerhalb eines Interviews hat sich Dr. Anthony Fauci besorgt über die Vogelgrippe geäußert und betont, dass das Virus viele Tierarten wie Schweine, Hühner und Kühe infizieren kann. Besonders beunruhigend sei die Möglichkeit, dass ein menschliches Virus auf Schweine überspringt und sich zu einem gefährlichen Stamm entwickelt, der auf den Menschen übertragbar wird.

Um dieser potenziellen Gefahr zu begegnen, fordert Fauci umfassende asymptomatische Überwachungstests und drängt die Wissenschaftler, das Testsystem flächendeckend einzusetzen, um die Ausbreitung und Entwicklung des Virus zu überwachen. Damit geht wieder das bekannte Spiel los. Mit sinnlosen Tests wird Panikmache betrieben, um anschließend Impfstoffe zu propagieren. Welche Nebenwirkungen auf Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft dieses Vorgehen hat, zeigen die letzten 4 Jahre. Big Pharma freut sich sicherlich über riesige Gewinne. Bleibt zu hoffen, dass ein Großteil der Gesellschaft, der noch nicht plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist, diesen Teufelskreis durchschaut und einfach nicht mitmacht. (Red.)

+++

Grüne eingeschnappt – Posse ums TV-Duell: Statt Habeck nun Lindner gegen Weidel?

Habeck will unbedingt mit Merz und Scholz ins TV-Duell. Eine Diskussion mit AfD-Kandidatin Weidel lehnt er strikt ab. Nun bietet FDP-Chef Lindner an, den Grünen zu ersetzen.

BERLIN – Die Chancen auf einer Kanzlerschaft Robert Habecks liegen bei null. Trotzdem will der Wirtschaftsminister, dessen Grüne in der aktuellen Insa-Umfrage bei 11,5 Prozent verharren, unbedingt mit Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und Amtsinhaber Olaf Scholz ins von ARD und ZDF ausgestrahlte TV-Duell.

Das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender, sich stattdessen mit AfD-Chefin Alice Weidel separat zu messen, lehnte der Grünen-Politiker empört ab. Dabei misst Insa deren Partei aktuell mit 19,5 Prozent stabil auf dem zweiten Platz. Auch in der Frage, wen die Deutschen bei einer Direktwahl zum Kanzler wählen würde, liegt Weidel mit 21 Prozent nicht nur deutlich vor Habeck (13 Prozent) und Scholz (16 Prozent), sondern sogar gleichauf mit Merz auf Platz eins. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Mobbing, Gewalt und Polizeieinsätze – Berliner Vorzeigeschule in den Schlagzeilen

Die Friedrich-Bergius-Schule war einst Vorzeigebildungsstätte in der Hauptstadt. Mittlerweile fühlen sich jedoch die Lehrer von Schulbehörde und Bildungssenat alleingelassen. Sie beklagen „asoziales“ Verhalten bei den Schülern und eine gleichgültige Elternschaft. Andere sehen ein „kollektives Versagen von Schulaufsicht, Schule und Rechtsstaat“ und eine Mitursache im Berliner Schulsystem. (…)

Was war geschehen? Lehrer der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin, einer Integrierten Sekundarschule mit rund 400 Schülern der 7. bis 10. Klasse, richteten sich mit einem Brandbrief im November an die zuständige Schulaufsicht des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Darin beklagen sie „asoziales“ Verhalten und berichten von Schülern, die „die Ansprüche einer weiterführenden Schule in keiner Weise erfüllen können“. Die Lehrkräfte fordern darin unter anderem einen Pförtner, der das Schulschwänzen unterbinden soll, indem er die Schüler am unentschuldigten Verlassen des Schulgeländes hindert. Es vergehe „kein Tag ohne verbale Beleidigungen und Bedrohungen“, man sah sich „verstärkt gezwungen, die Polizei zur Schule zu rufen“, heißt es in dem Brief, den der „Tagesspiegel“ zur Gänze veröffentlicht hat. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Alarmierende-Studie in der Fachzeitschrift Nature bestätigt: Covid-„Impfstoffe“ verändern das menschliche Verhalten!

Die bahnbrechende Studie führender Forscher aus Südkorea ergab, dass sich die Emotionen, die Persönlichkeit, die Gefühle, die Ängste, das Stressniveau, das geistige Wohlbefinden und die allgemeine Lebenseinstellung der Menschen nach der Injektion des „Impfstoffs“ veränderten.

Die Studie, an der über 2 Millionen Menschen teilnahmen, wurde in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. (…) Forscher erklären, dass die „Impfstoffe“ bei den Geimpften zu einem sprunghaften Anstieg der psychischen Störungen führten. Die Patienten beschrieben Gefühle von innerem Aufruhr, Angst, Furcht und Depression. Laut Studie verursachten die Covid-Impfung einen Anstieg der Depressionen um 68,3 %, der Angststörungen um 43,9 % und der Schlafstörungen um 93,4 %. Weiterlesen auf legitim.ch

+++

„Schwäche der deutschen Wirtschaft ist chronisch“

Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich auch zum Jahresende weiter eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist überraschend stark gesunken – auf den niedrigsten Wert seit der Corona-Rezession 2020.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember weiter verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland gilt, fiel im Dezember überraschend stark auf 84,7 Zähler von 85,6 Punkten im Vormonat. Das teilte das Münchner ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mit. Es ist der sechste Rückgang in sieben Monaten und der niedrigste Wert seit Mai 2020, als die Corona-Pandemie zu einer schweren Rezession führte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage zwar weniger skeptisch als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden Monate allerdings spürbar pessimistischer. „Die Schwäche der deutschen Wirtschaft ist chronisch geworden“, sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

Bundestag diskutiert über „Desinformation vor Wahl“: Chef der steuerfinanzierten Deutschen Welle will X wegen Elon Musk „hart regulieren“

Nachdem die Präsidentschaftswahl in Rumänien fragwürdig annulliert wurde, ist auch in Deutschland eine Debatte über mögliche Wahlbeeinflussung durch „Desinformation“ auf Plattformen wie TikTok und X angelaufen.

Im Bundestag forderte am Mittwoch ausgerechnet der Chef der Deutschen Welle (DW), die mit Steuermitteln finanziert wird, X „hart zu regulieren“. Mehr noch: Elon Musk würde seine „Macht ausnutzen“, behauptete er. Weiterlesen auf nius.de

+++

Klima-Chaoten ändern Strategie – Letzte Generation will nicht mehr Letzte Generation heißen Sinneswandel bei den Klima-Kriminellen?

Die Letzten Generation legt ihren Namen ab! Sprecherin Carla Hinrichs (27) sagte dem Spiegel: „Wir lassen den Namen hinter uns. Wir sind nicht mehr die Letzte Generation.“ Weiter erklärte sie: „Wir waren die Letzte Generation vor den Kipp-Punkten. Heute können wir nicht mehr sicher sein, dass das stimmt.“ Wie sich die Aktivisten zukünftig nennen wollen: unklar.

Fest steht jedoch: Die Gruppe wird sich nicht auflösen und auch weiter protestieren. Aber: „Blockaden vor Autos und Flughäfen und Straßen sind erst mal nicht mehr unser Fokus“, so Hinrichs. Bislang galt: „Wer nicht stört, wird nicht gehört“, das werde sich ändern. Weiterlesen auf bild.de

+++ SPORT +++



Verdächtiger wegen Burgstaller-Angriff in U-Haft

Nach der Attacke auf den früheren Bundesliga-Profi Guido Burgstaller sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dies entschied das Landgericht Wien.

Der 23-Jährige soll den Fußballer vor einer Diskothek niedergeschlagen haben. Der Stürmer des österreichischen Erstligisten SK Rapid, der früher in der Bundesliga beim FC Schalke 04 sowie den Zweitligisten Nürnberg und St. Pauli gespielt hatte, war bei dem Angriff am Wochenende in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Der 23-Jährige hatte am Dienstag in Begleitung seines Vaters eine Polizeiinspektion aufgesucht und sich gestellt. Der Mann ist bisher unbescholten, er weist keine Vorstrafen auf. Quelle: sport.de

+++

HUMOR: Das heimische Schulförderungs-Programm zur Völkerverständigung stellt fest

Mangelnde Deutsch-Kenntnisse und fehlende Empathie führen zu eklatanten Bildungs- und Kommunikationsproblemen.



+++ TIERE +++



Katze vs. Huhn

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

***