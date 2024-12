Habeck Kanzler, Reichelt im Knast! Achtung, in Teilen Satire!

JULIAN REICHELT | Wenn Sie sich auch fragen, warum Robert Habeck ständig Geld ausgeben will, das er nicht hat, Geld, das gar nicht da ist, dann haben wir die Antwort für Sie. Er denkt, das machen alle Menschen im Land so. Robert Habeck glaubt tatsächlich, dass Millionen Menschen in Deutschland ihr Haus sanieren oder renovieren, auch wenn sie gar kein Geld dafür haben. Und genau so will er es mit Deutschland machen.

Nach über zwei Jahren “Achtung, Reichelt!”, nach über zwei Jahren mit all den verrückten, zerstörerischen, freiheitsfeindlichen, und vor allem unbezahlbar teuren Ideen des grünen Öko-Sozialismus, nach all den unzähligen Reden von Robert Habeck, die ich mir angesehen habe, damit Sie es nicht tun müssen, schrecke ich manchmal nachts aus einem bizarren Alptraum auf. Wie dieser Alptraum genau aussieht, sehen Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

