US-Top-Diplomat analysiert: „USA haben Nord Stream gesprengt!“ – Wirtschaftskrieg gegen Deutschland

Endlich offenen Worte: Es ist vielleicht eines der explosivsten Interviews des Jahres in einer deutschen Zeitung: Der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien, Chas Freeman, der 1972 den China-Besuch von Richard Nixon einfädelte, geht in einem Interview mit der Berliner Zeitung davon aus, dass die USA die Nord Stream-Pipeline gesprengt haben und demzufolge mitverantwortlich für die De-Industrialisierung Deutschlands sind. „Wir verkaufen Deutschland Gas, das vier- bis fünfmal teurer ist als russisches“, so Freeman. Da die Mainstream-Medien und die Politik das Interview totschweigen und die Berliner Zeitung es hinter der Bezahlschranke versteckt hat, bespricht und analysiert der Bestsellerautor Stefan Schubert die brisantesten Passagen auf seinem YouTube-Kanal Schuberts Lagemeldung, berichtet PI-NEWS, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

***