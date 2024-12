D. vor dem Abgrund: Autoanschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt – 11 Tote und 60 Verletzte ? (Video)

Auch Regierungssprecher Matthias Schuppe bestätigte dies. Augenzeugen zufolge fuhr ein Auto direkt in die Menge in Richtung Rathaus. Die Menschen rannten panisch davon. Der Organisator des Weihnachtsmarktes rief die Menschen auf, die Innenstadt zu verlassen.

Es wimmelt es auf dem Weihnachtsmarkt von Krankenwagen und Polizisten. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt direkt neben dem Magdeburger Rathaus, nahe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarktes befindet sich ein großes Einkaufszentrum.

Am Weihnachtsmarkt in #Magdeburg liegen Verletzte (und womöglich Tote) herum, nachdem jemand mit dem Auto die Merkel-Poller durchbricht und in Menschen rast! Psychisch krank? Polizeibekannt? Ein-Mann? pic.twitter.com/wOdIDYB7Xs

In den sozialen Medien wird berichtet, dass ein 33-jähriger syrischer Migrant in die Menge gefahren ist. Zunächst war von „nur“ drei Toten die Rede.

Hier das Video, wie das Auto in die Menge rast:

#BREAKING A car drove through a Christmas market in Magdeburg, Germany, killing 11 people and injuring 60 others. pic.twitter.com/Qy3XBpAIRz

Neueste Berichte gehen von über 11 Toten und mindestens 60 Verletzten aus.

NOW – Attack on the Christmas market in Magdeburg, Germany. Several people are dead and injured, the MDR is reporting. pic.twitter.com/JLZ7E1ctSh

— Disclose.tv (@disclosetv) December 20, 2024