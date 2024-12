Russland meldet massive Drohnenangriffe auf Millionenstadt Kasan (Video)

Schockierte Kunden, entsetzte Passanten. Bluttat mitten im weihnachtlichen Einkaufstrubel. Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr knallten Schüsse auf der Hauptstraße in Alt-Hohenschönhausen. Eine Person lag blutend mit Schussverletzungen an den Beinen auf dem Boden, benötigte dringend ärztliche Hilfe. Aus einer Gruppe von fünf Männern soll auf sie geschossen worden sein. Die alarmierten Retter, brachten die verletzte Person in ein Krankenhaus. Es soll keine Lebensgefahr bestehen. Nach den flüchtigen Tätern fahndet ein Spezialeinsatzkommando. Von B.Z.

Massive Drohnenangriffe auf russische Millionenstadt Kasan

Die Hauptstadt Tatarstans, die fünfrgrößte Stadt Russlands, ist am Samstag ukrainischem Drohnenbeschuss ausgesetzt. Zwei Wohnhäuser wurden beschädigt.

Wie lokale Behörden in der zentralrussischen Stadt Kasan vermelden, gab es nun mehrere Drohnenangriffe auf die Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstans. „Heute hat Kasan einen massiven Drohnenangriff erlebt“, sagte der Präsident der Region, Rustam Minnichanow, auf seinem Telegram-Kanal. Der internationale Flughafen in der 1,2-Millionenstadt stellte seinen Betrieb ein – auch Schulen wurden evakuiert. Videos (sieh oben) im Netz zeigen, wie Anwohner und Passanten kurz nach den Drohnenangriffen in umliegende U-Bahnstationen flüchten. +++ Wetter-Phänomen über Bayern sorgt für starken Schneefall bis Heiligabend – Schneechaos droht trotz „Erderhitzung“ Eine brisante Wettermischung über Bayern könnte am 23. Dezember und an Heiligabend für viel Neuschnee sorgen. Bei Minusgraden kann dieser bis in tiefere Lagen liegenbleiben. München – Das Zauberwort heißt „Okklusion“. Mit diesem Fachbegriff beschreiben Meteorologen eine Kaltfront, die sich mit einer Warmfront zu einem Tiefdruckgebiet vereinigt. Wenn eine schnellere Kaltfront auf eine langsamere Warmfront aufschließt, wird die warme Luft in die Höhe gehoben. Dies führt zu einem Mischzustand, der oft dichte Wolken und ausgedehnte Niederschläge mit sich bringt. Weiterlesen auf merkur.de +++

Der neue Fetisch der Demokratie-Supermänner

Nach der Demokratie-Rettung ist vor der Desinformations-Bekämpfung: Neuerdings gibt es Internet-Portale, wo man unter anderem „verdächtige Behauptungen“ von Mitbürgern checken lassen kann.

Ganz vorne mit dabei ist ausgerechnet das Recherche-Netzwerk „Correctiv“, das in Sachen „Deportation“ selbst Desinformation geschürt hat. Die Reporter der Plattform „Correctiv“ wurden vom „Medium Magazin“ zu den „Journalisten des Jahres 2024“ gekürt, und damit wäre über den Zustand weiter Teile des deutschen Journalismus eigentlich alles gesagt.

War es Anfang des Jahres die Rettung der Demokratie, gibt es nun einen neuen Lieblingsbegriff in der Bürgererziehungsszene (der implizit natürlich auch ein Demokratierettungsverstärker sein soll, versteht sich): den der „Desinformation“. Nachdem die gute alte „Hass und Hetze“-Phrase langsam abgeschmackt daherkommt, musste es eben etwas Neues sein, am besten ein Wort, vor dem der Normalsterbliche augenblicklich Respekt, vielleicht gar Ehrfurcht hat. Desinformation, das klingt bedeutsam und schlimm, und freilich muss man sie bekämpfen – schließlich will niemand desinformiert sein oder werden. Weiterlesen auf welt.de (Zahlschranke)

Umfrage-Knall: AfD vor Bundestagswahl im Aufwind

Eine frische Umfrage zur Bundestagswahl 2025 enthüllt: Die AfD kann einen Zuwachs an Zustimmung verbuchen. Die Union hingegen verliert im ZDF-Politbarometer an Boden.

Berlin – Die AfD ist im Aufwind. Kurz nach der verlorenen Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz hat die Partei um Kanzlerkandidatin Alice Weidel in einer neuen Umfrage noch einmal zugelegt. Im ZDF-Politbarometer verbessert sich die AfD gegenüber der vorherigen Sonntagsfrage um zwei Punkte und kommt auf 19 Prozent. Damit festigte sie vor der Bundestagswahl 2025 ihren zweiten Platz. Die SPD, die nach dem Aus der Ampel-Koalition zuletzt Boden gutmachen konnte, verharrt in der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forschungsgruppe Wahlen bei 15 Prozent. Damit müssen sie sich mit den Grünen (14 Prozent) um Platz drei bei der Bundestagswahl 2025 streiten müssen. Für die FDP (3 Prozent) sieht die Lage nach wie vor düster aus. Weiterlesen auf merkur.de

Österreich: Blauer Höhenflug – Kickl kratzt am Sebastian Kurz-Rekord

Wären aktuell Nationalratswahlen, würde die FPÖ noch viel stärker werden und käme bei 37 Prozent der Stimmen zu liegen. Tendenz steigend. Verlierer wären ÖVP und SPÖ.

Wären nun Nationalratswahlen, käme die FPÖ auf rund 37 Prozent. Damit kratzt Kickl am Rekord von Sebastian Kurz, der 2019 nach Ibiza 37,5 Prozent holte. Und dabei auch vom kurzzeitigen Absturz der FPÖ profitierte. Sebastian Kurz war der „Mister 37 Prozent“. „Kickl liegt in unserer Umfrage gleichauf. Tendenz wohl eher noch steigend“, sagt IFDD-Chef Christoph Haselmayer. Vieles, was früher gegolten habe, gelte heute nicht mehr. „Ich erinnere an Aussagen von diversen Journalisten: ,Mit Herbert Kickl ist die FPÖ auf maximal 20 Prozent beschränkt.‘“ Weiterlesen auf krone.at

Schüler wollen Selfies mit Alice Weidel – Lehrerin fassungslos

AfD-Chefin Alice Weidel zeigt sich erfreut über eine Schülergruppe, die große Freude an gemeinsamen Fotos mit ihr hat. Eine Lehrerin hingegen äußert sich weniger begeistert. Das Video geht im Netz viral.

Umfragen haben zuletzt deutlich gezeigt, dass die AfD bei vielen jungen Menschen gut ankommt. Das bestätigt auch ein aktuelles Video, das von Alice Weidel persönlich aus dem Bundestag geteilt wurde. In dem Clip sind Schüler zu sehen, die offenbar begeistert versuchen, ein Selfie mit der AfD-Chefin zu machen. Im Hintergrund ist jedoch die Stimme einer Lehrerin zu hören, die die Gruppe rasch weiterbewegen möchte: „Ihr geht jetzt sofort hoch. Das ist ein Sicherheitsbereich, da dürft ihr nicht frei herumlaufen. Einmal bitte mitkommen.“ Trotz der Einwände der Lehrkraft posiert Weidel gut gelaunt für die Kameras. „Die Lehrerin schimpft mit euch… Jeder kriegt sein Foto“, kommentiert sie mit einem Lächeln. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Der Berliner Verfassungsschutz betreibt 236 Fake-Accounts

Verfassungsschutz-Chef Kramer ignoriert Urteil von Verfassungsgericht

Der Berliner Verfassungsschutz betreibt hunderte Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken. Unterdessen weigert sich in Thüringen der Inlandsgeheimdienst unter Skandal-Präsident Stephan Kramer entsprechende Informationen herauszurücken – trotz Gerichtsurteil. Seit geraumer Zeit ist öffentlich bekannt, dass der Verfassungsschutz sogenannte Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken betreibt. Öffentlich gemacht hatte dies vor wenigen Jahren der SZ-Journalist Ronen Steinke. In vielen Chatgruppen seien bereits Agenten unterwegs, „die unter einer ‚Legende‘ posten“, schrieb Steinke. „In solche ‚virtuellen Agenten‘ hat der Geheimdienst seit 2019 massiv investiert.“ Weiterlesen auf nius.de

Anmerkung: Später wird man sich genau auf solche Accounts berufen, wenn es darum geht, „Fake News“ durch Zensur zu verbieten. Wer weiß, wie viele „Nazis“ hier die „wehrhafte Demokratie“ gefährden.

Cheyenne Ochsenknecht will offiziell Österreicherin werden

Berlin/Dobl (Österreich) – Cheyenne Ochsenknecht (24) liebt das Landleben in der Steiermark. In ihrer neuen Heimat fühlt sich das Model offenbar so wohl, dass sie nun auch auf dem Papier Österreicherin werden will.

„Ich möchte endlich die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen“, verriet die Tochter von Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (60) im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung„. Und weiter: „Ich bin zwar in München geboren, aber ich sage immer, ich bin bayrisch-steirisch. Mittlerweile würde ich mich eher als Österreicherin, als Steirerin, bezeichnen.“ Seit 2021 lebt die Cheyenne Ochsenknecht mit Ehemann Nino Sifkovits (29), Tochter Mavie (3) und Söhnchen Matteo (1) in Dobl südlich von Graz. Dort betreibt die Zweifach-Mama ihren eigenen Bauernhof, den Chianina-Hof. WEiterlesen auf TAG24.de

+++ SPORT +++

Notaufnahme: Tennis-Beauty Bouchard am Auge verletzt

Das ging ins Auge! Die Tennisspielerin Eugenie Bouchard erlitt während des Pickleball-Trainings eine böse Verletzung am Auge und musste deshalb sofort in die Notaufnahme.

„Ich habe heute beim Training einen Pickleball aufs Auge bekommen. Es war ein Schlag meines Partners, der direkt ins Auge ging“, erzählt die 30-jährige Kanadierin auf Twitter. „Ich bin in die Notaufnahme gefahren und habe eine Hornhautverletzung. Was wir nicht alles für diesen Sport tun! Die Heilung wird ein paar Tage dauern.“ Quelle: krone.at

+++ TIERE +++

Katzen lassen sich den Weihnachtsbaum nicht nehmen.

