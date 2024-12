Orban: „Brüssel will aus Ungarn Magdeburg machen“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat auf seiner internationalen Pressekonferenz zum Jahresende für 2024 auch auf den islamischen Terroranschlag in Magdeburg reagiert. Zuallererst sprach er dem deutschen Volk sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig aber stellte er letzteren in islamischen Zusammenhang.

„Wir sind mit ihnen (den Deutschen) bei diesem unglücklicherweise geplanten Terroranschlag, der fast jedes Jahr zu Weihnachten stattfindet.“

Er mahnte zwar zu vorläufiger Distanz:

„Es ist vielleicht angebracht, ein oder zwei Tage zu warten, bevor man die politischen Konsequenzen zieht.“

Wies dann aber auch darauf hin:

„Diese Phänomene in Europa existieren erst seit einer Migrationskrise. Es besteht kein Zweifel, dass es einen Zusammenhang zwischen der veränderten Welt in Westeuropa, dem Zustrom von Migranten, insbesondere illegaler Migration, und terroristischen Anschlägen gibt.“

Und Orban sprach eine erneute eine Warnung aus:

„Früher gab es so etwas nicht, aber jetzt gibt es sie, also ist die Lektion, die er von diesem Ungarn lernen kann, dass er konsequent darauf bestehen muss, dass Ungarn sich nicht in eine Welt verwandelt, in der so etwas passieren kann.“

Ungarn schützt Arbeitsmarkt

Mit Blick auf eine mögliche Verschärfung der Regeln für Gastarbeiter sagte er: In Zukunft würden keine Gastarbeiter mehr aus Ländern nach Ungarn importiert, mit denen es kein Rückübernahmeabkommen gibt. Zehn Länder werden ab 1. Januar aus der Liste gestrichen.

„Ohne jede Emotion sage ich, dass Ungarn den Ungarn gehört. Ich möchte kein Gastarbeiterland aus meinem Land, und ich möchte auch kein Migrantenland sehen.“

Dafür habe er im Westen schlechte Beispiele gesehen.

Und weiter unmissverständlich:

„Wenn ein Land die Idee akzeptiert, dass es minderwertige Jobs gibt, die wir nicht mehr machen wollen, und sie durch Ausländer ersetzen lässt, dann wird es ein großes Problem geben.“

In diesem Zusammenhang sprach er von Wichtigkeit etwa der Arbeit des Straßenkehrers oder der Putzfrauen. So müsse man auch den unqualifizierten Ungarn sagen, dass sie wichtig seien:

„Es gibt keine Arbeit auf niedrigem Niveau, sondern nur schlechte und gut gemachte Arbeit, und die Ehre der Arbeit muss nach unten verteidigt werden.„

Orbán nahm noch einmal in Bezug auf die horrende EuGH-Srafe gegen Ungarn wegen seines Grenzschutzes gegen illegale Migration. Die Busse zur Überstellung von Ungarn aufgezwungenen Flüchtlingen „wärmen ihre Motoren kontinuierlich auf“. Jederzeit könnten diese Geflüchteten ein One-Way-Ticket nach Brüssel ausgehändigt bekommen.

„Wir wollen Brüssel nicht um ihrer selbst willen provozieren, aber wir wollen klare Signale senden, dass wir Ungarn verteidigen.“

Brüssel will aus Ungarn Magdeburg machen

Der Ministerpräsident deutete damit an, dass Brüssel Ungarn Migrationsregelungen aufzwingen wolle, die „uns die Augen ausschlagen„. (Mandiner, Index)

________________________________________________________________________________________________________________