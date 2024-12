Scholz und Faeser in Magdeburg (Videos)

BILD-Schlagzeile

Die journalistische Analyse von Mainstreammedien, respektive des Boulevards, ergibt immer ein subtiles Bild. Dass BILD nun offen, wenn auch etwas verspätet – sozusagen nach einer redaktionellen Schrecksekunde – sich dazu entschlossen hat, offen(er) die brodelnde Stimmung in der Bevölkerung wiederzugeben, erinnert an die (vor)revolutionäre Atmosphäre, dem das DDR-Regime 1989 schließlich erlegen ist.

Wären doch Bundeskanzler Olaf Scholz (66), Innenministerin Nancy Faeser (54) und Verkehrsminister Volker Wissing (54) nach Magdeburg gekommen,…

…“um ihre Anteilnahme zu zeigen und den Opfern und Rettern Mut zuzusprechen.“ (BILD)

Dies gelingt ihnen aber nur mehr in einem abgeschotteten Pulk von Politfunktionären:

#Scholz, #Faeser, #Merz: Die gesamte Berliner Mörder-Bande versammelt sich in #Magdeburg und ist sich nicht zu blöd, den zugewanderten Terroristen #TalebAlAbdulmohsen, der gestern heimtückisch mindestens 11 Menschen meuchelte, der deutschen Öffentlichkeit als #AfD-Anhänger und… pic.twitter.com/ZNZ0C5KxrI — anonymousnews.org (@anoynews) December 21, 2024

Nur: Nach 9 unendlich langen, von Zensur und Medienmanipulation gekennzeichneten bleiernen Jahren der (post)-merkelschen Woke-Migrations-Verniedlichung scheinen die (Ost)-Deutschen die Schnauze endgültig voll zu haben. Selbst BILD berichtet offen von einer revolutionären Stimmung:

„Am Ende mussten sie fluchtartig unter Polizeischutz die Stadt verlassen! Am Tag nach der Todesfahrt am Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht die Stadt unter Schock. Doch auch Wut schlägt den Bundespolitikern entgegen. Als Faeser und Wissing zu ihren Panzer-Limousinen gingen, brüllten und pöbelten ca. 250 Menschen in Magdeburg los: „Buh, haut ab, Mörder!“ Dafür hatte die Gruppe offensichtlich extra auf die Politiker gewartet. Eine Polizeikette aus Beamten der Hundertschaft schützte Faeser und Wissing. „Haut ab, verpisst euch!“, rufen die aufgebrachten Menschen. Unter lautem Gebrüll brauste die Politiker-Kolonne mit hoher Geschwindigkeit und mit Blaulicht davon.“

Und langsam verstehen die Menschen, dass sie durch eine Fassadendemokratie von willfährigen Machtverwesern des Tiefen Staates getäuscht und um die Zukunft gebracht worden sind. Eine Mutter mit zwei Kindern drückt das so aus:

„Diese Politiker hinterlassen meinen Kindern eine schreckliche Zukunft, immer mehr Gewalt, immer mehr Terror, immer mehr Messer. Man macht sich doch nur noch Sorgen, will eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen, jetzt passiert dieses Grauen auch noch bei uns direkt vor der Haustür.“

Blanke Angst vor dem Repressionsstaat

Ein Rentner, Gregor Rudolph (73), nennt zwar seinen Namen, will aber nicht fotografiert werden:

„Sonst steht die Polizei demnächst auch noch vor meiner Tür. Wer sich über Politiker aufregt, kriegt dicke Strafen. Wer Leute umbringt, kommt in die Psychiatrie. Wir wollen einfach nur sicher leben, ohne Angst auf den Weihnachtsmarkt, das ist doch nicht so schwer zu begreifen und ich finde, darauf haben wir auch ein Recht. Aber das interessiert so ’ne Faeser nicht, der sind wir egal.“

Kanzler Scholz ist zusammen mit Innenministerin Faeser und Verkehrsminister Wissing heute Vormittag am Tatort des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg eingetroffen. Aus der Ferne rief ihm eine Bürgerin vorwurfsvoll zu, ob noch Schlimmeres passieren müsse. pic.twitter.com/VMOrxrYWzZ — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) December 21, 2024

Der letzte Tropfen ins Fass?

Denn kein normal Denkender nimmt Scholz seine verlogene Betroffenheitsrhetorik mehr ab:

„Wenn so ein schlimmes, furchtbares Ereignis geschieht, dann müssen wir als Land zusammenhalten, dass nicht der Hass uns bestimmt.“

Wie viel Tausende Male hat er dieselben Krokodilstränen vergossen? Dass er Magdeburg die Solidarität des ganzen Landes versichern wolle

Nach der Rede wurden seine Polit-Compagnons mit wüsten Beschimpfungen konfrontiert und von Passanten ausgebuht:

„Volksverräterin!“

…schleuderten die Magdeburger der ultr-linken Innenministerin und Mihrations-Agentin Faeser entgegen.

„Mörder!“ und „Wir sind das Volk!“

…riefen sie dem hölzernen Scholz zu.

Das Volk verliert die Angst

________________________________________________________________________________________________________________

