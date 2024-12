Trump droht mit Okkupation des Panamakanals wegen hoher Nutzungsgebühren

Der designierte US-Präsident Donald Trump warnte Panama auf einer Social-Media-Plattform „Truth Social“ davor, den Panamakanal zurückzunehmen, da die Nutzungsgebühren seiner Meinung nach zu hoch seien.

Die geforderten Gebühren seien „lächerlich„, insbesondere angesichts der „außergewöhnlichen Großzügigkeit“ der USA gegenüber Panama, schrieb Donald Trump am Samstagabend auf der Kurznachrichtenplattform „Truth Social“ (TS).

Außerdem warnte er davor: Dass er es nicht zulassen werde, dass der Kanals in „die falschen Hände“ gerät, und deutete damit einen möglichen chinesischen Einfluss an.

Der Kanal sei nicht zum Nutzen anderer gemacht worden, sondern als Zeichen der Zusammenarbeit zwischen uns und Panama. Wenn die moralischen und rechtlichen Grundsätze dieser großzügigen Geste nicht respektiert werden, werden wir verlangen, dass uns der Panamakanal in seiner Gesamtheit und ohne Wenn und Aber zurückgegeben wird.

-so Trump.

Außerdem kritisierte er die Übergabe des Kanals an Panama durch seinen Vorgänger US-Präsident Jimmi Carter im Jahre 1999.

Die Vereinigten Staaten bauten den Kanal zum größten Teil in Eigenregie gebaut und kontrollierten die Umgebung jahrzehntelang. Nach einer Zeit der gemeinsamen Verwaltung wurde 1999 die volle Kontrolle über den Kanal an Panama übertragen.

„Der Panamakanal gilt aufgrund seiner entscheidenden Rolle für die amerikanische Wirtschaft und die nationale Sicherheit als ein VITALES nationales Gut für die Vereinigten Staaten. Ein sicherer Panamakanal ist für den US-Handel und den schnellen Einsatz der Marine vom Atlantik bis zum Pazifik von entscheidender Bedeutung und verkürzt die Lieferzeiten zu den US-Häfen drastisch. Die Vereinigten Staaten sind der Hauptnutzer des Kanals, denn über 70 Prozent aller Transitfahrten gehen zu oder von US-Häfen.

Der Panamakanal, der als eines der Wunder der modernen Welt gilt, wurde vor 110 Jahren in Betrieb genommen und kostete die USA Unsummen an Menschenleben und Schätzen – 38.000 amerikanische Männer starben während der Bauarbeiten im Dschungel an infizierten Moskitos.

Teddy Roosevelt war zum Zeitpunkt des Baus Präsident der Vereinigten Staaten und wusste um die Bedeutung von Seemacht und Handel. Als Präsident Jimmy Carter es während seiner Amtszeit dummerweise für einen Dollar verschenkte, war es ausschließlich für Panama bestimmt, nicht für China oder irgendjemand anderen.

Es war auch nicht vorgesehen, dass Panama den Vereinigten Staaten, seiner Marine und den Unternehmen, die in unserem Land Geschäfte machen, exorbitante Preise und Durchfahrtsraten berechnet. Unsere Marine und unser Handel wurden in einer sehr unfairen und ungerechtfertigten Weise behandelt. Die von Panama erhobenen Gebühren sind lächerlich, vor allem, wenn man die außerordentliche Großzügigkeit kennt, die Panama von den USA zuteil wurde. Diese völlige „Abzocke“ unseres Landes wird sofort eingestellt…“

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

***

Ähnliche Beiträge: