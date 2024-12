Abendrot oder Morgendämmerung?

Die gesamte westliche „Wertegemeinschaft“ steht an einem Scheideweg. Ökonomisch gerät sie mehr und mehr ins Hintertreffen gegenüber dem „Globalen Süden“, der gerade dabei ist, sich unter dem BRICS-Format vom Wertewesten zu emanzipieren. Es handelt sich um einen globalen Paradigmenwechsel, den es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Der bevorstehende Jahreswechsel motiviert wieder für Rück- und Ausblicke

Von FRANZ FERDINAND | In der Vergangenheit gab es große Umwälzungen in Europa oder Amerika, die dann nach und nach auf den Rest der Welt ausstrahlten. Jetzt ist es aber umgekehrt: Die derzeitigen Umwälzungen werden von China, Indien und Russland getragen, die der Westen in der Vergangenheit dominierte, oder versuchte zu dominieren. Es ist verständlich, dass der Wertewesten von seinem Selbstverständnis her mit dieser neuen Situation nicht klarkommt.

Schwindende westliche Vorherrschaft

Da es dem Westen unmöglich ist, wirtschaftlich mit dem BRICS-Block auf Dauer mitzuhalten, versucht man die schwindende westliche Vorherrschaft mit zwei Strategien aufrecht zu halten: einmal eine Militärische durch Ausdehnung der NATO in alle Himmelsrichtungen (was uns den aktuellen Ukraine-Krieg bescherte) in Verbindung mit andauernder Kriegspropaganda und Kriegshetze und eine Ideologische, durch Erzeugung allerlei geistiger Sumpfblüten, wie den Klimaschwindel (siehe www.klimaschwindel.net), absurde Vorstellungen von „Menschenrechten“, dem Bolschewokismus, bis hin zum Versuch des Menschen sich mit dem LGBTQ-Schwachsinn über die Natur zu erheben!

„Menschenrechte“ und „Demokratie“



In diesem Zusammenhang soll betont werden, dass sich „Menschenrechte“ entweder nur auf eine Nation beziehen können und nicht auf die ganze Welt, oder die „Menschenrechte“ werden auf Minimalrechte reduziert, was die westlichen Propagandisten aber so nicht meinen. Die Transatlantiker betrachten sich nämlich als die Herren des gesamten Planeten und als solche sind logischer Weise alle Erdenbürger ihre Untertanen und haben aus dieser Sichtweise die gleichen Rechte. Damit versuchen die transatlantischen Eliten ihre Herrschaft über den gesamten Planeten weiter zu legitimieren. Allerdings kollidiert diese Anmaßung mit der sonst viel zitierten „Demokratie“:

In der Vergangenheit war der Begriff „Demokratie“ ein mächtiges Schwert im Kampf gegen alle „Despoten“ dieser Welt, aber neuerdings ist diese Waffe durch Zensur, Denkverbote und -gebote, über geistige Brandmauern wie im Mittelalter, und Diskussion über Verbote unliebsamer Parteien im Wertewesten stumpf geworden. Der Versuch die Welt über neue „Werte“ dominieren zu wollen führt zwanghaft zu einem Gesinnungssterror, den man sonst nur aus totalitären Diktaturen kennt. Die Paradigmen des von den westlichen Eliten verordneten Denkens nehmen mehr und mehr religiöse Züge an, mit der die ganze Welt missioniert werden soll! Ihre Apologeten und Aktivisten unterscheiden sich immer weniger von den islamistischen Gotteskrieger, die Nichtgläubige terrorisieren. Man denke nur an die Klimakleber, oder besser Klima-IS-Terroristen, die sich anmaßten ihre Mitbürger durch organisierten Verkehrskollaps zu überzeugen.

Gerade durch dieses neuartige „Demokratieverständnis“ führt sich der Wertewesten ganz von selbst ad absurdum, war doch gerade der Gedanke von Demokratie und Meinungsfreiheit ein wesentlicher Eckpfeiler des westlichen Denkens, der es wert war, anderen Völkern nahe gebracht zu werden. Das Sendungsbewusstsein westlicher Propagatrolle offenbart nur noch Heuchelei und Hybris, die den offenkundigen geistigen Niedergang der transatlantischen Eliten tarnen sollen. Dieser geistige Niedergang offenbart sich auch immer mehr zum Gaudium des „Globalen Südens“ durch die Personalauswahl dieser Eliten. Man denke dabei nur an eine Annalena Baerbock oder an einen Robert Habeck! Solche Dummköpfe kommen nicht einfach durch Zufall in ihre Positionen. Diese Personalauswahl ist Teil der Strategie der transatlantischen Eliten. Solche geistigen Nullen sind besonders leicht zu lenken und zu kontrollieren, vor allem dann, wenn es darum geht, Europa in eine Kriegshysterie zu versetzen. Jegliche Fachkenntnis über die Naturgesetze, die Ökonomie, oder die jüngste Geschichte muss solchen Akteuren fremd sein. Nur so kann man mental eine Politik vertreten, die Europa in den Untergang treibt.

Arroganz der westlichen Eliten

Derartige Situationen des kollektiven Niedergangs brachten auch in der Vergangenheit immer wieder kontroversielle Persönlichkeiten hervor, die dann als Katalysator für Veränderung wirkten. Man denke nur an Michael Gorbatschow, der durch sein Auftreten und Agieren den kommunistischen Machtblock in Osteuropa zum Einsturz brachte. Man kann zwar behaupten, dass Gorbatschow in seinen Zielsetzungen scheiterte. Er träumte von einem gemeinsamen Europa von Wladiwostok bis Lissabon. Diese Idee scheiterte damals an der Arroganz der westlichen Eliten, die Russland nicht als gleichrangigen Partner akzeptieren wollten. In der Retrospektive war dies eine geniale Idee, die auch Putin anfangs teilte. Man stelle sich nur einmal vor, wenn es einen derartigen Zusammenschluss jetzt gäbe. Es wäre eine einzigartige Kombination aus technologischer Fortschrittlichkeit und billigen Rohstoffen entstanden, die die Führungsposition Europas auf diesem Planeten auf lange Zeit gewährleistet hätte. Durch die Dummheit und Kurzsichtigkeit der Transatlantiker entsteht gerade etwas ähnliches im BRICS-Format, allerdings in anderen Weltgegenden!

Trump, Klimareligion und Ukrainekrieg

Donald Trump könnte so etwas wie ein amerikanischer Gorbatschow werden, indem er mit grundlegenden Paradigmen des Wertewestens bricht. Zumindest wird er mit offenkundigen Unsinnigkeiten wie der Klimareligion und dem LGBTQ-Blödsinn aufräumen. Schon alleine damit wird er Großartiges leisten. Vielleicht schafft er es auch den unsinnigen Ukraine-Krieg zu beenden. Alleine das würde ihm einen Eintrag in die Liste großartiger Staatsmänner in den Geschichtsbüchern verschaffen.

Donald Trump schafft es aber auch andere geniale Menschen für sich zu gewinnen, wie z.B. das schillernde und kontroversielle Ausnahmetalent Elon Musk. Bemerkenswert ist, dass die beiden nicht immer gleicher Meinung sind. Musk ist nämlich ein Klimagläubiger, was ihm einen guten Teil seines Reichtums verschafft hat. Dieser hatte erst unlängst die AFD als die Rettung für Deutschland bezeichnet! Dies ist auch völlig klar, da die AFD, wie ihre Schwesterpartei FPÖ gegen alle ideologischen Irrsinnigkeiten stehen, die uns derzeit in den Ruin treiben. Es bleibt also zu hoffen, dass die derzeit in Deutschland regierenden Betonköpfe bald dasselbe Schicksal ereilt, wie ihre kommunistischen Vorfahren in der DDR!

