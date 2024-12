Des-Informatoin zum Magdeburg-Attentäter – Stecken Geheimdienststrukturen dahinter ? (Video)

Tech-Milliardär und Trump-Verbündeter Elon Musk, heizt via „X“-Post eine geradezu unfassbare Des-Informationsthese an, wonach Social-Media-Nutzer besser über die Ereignisse in Magdeburg informiert wären als deutsche Journalisten und die Polizei es sind oder vorgeben. Über die wahren Beweggründe des Magdeburger Autoanschlag-Täters sind verwirrende Informationen aufgetaucht: Zwar hatte sich der gebürtige Saudi bereits in der Vergangenheit anti-islamisch geäußert, doch Art und Ort des Angriffs erinnerten an frühere radikal-islamistische Angriffe.

Nun teilte Musk auf „X“ Beitrag einer deutsch- iranischen Aktivistin, welche behauptet, der Angreifer sei…

…“kein ehemaliger muslimischer Atheist“ und „kein Fan von Elon Musk oder der AfD„.

Dann griff Musk die deutsche Presse scharf an:

„Was zum Teufel sagt die deutsche Presse? Die meisten Europäer glauben immer noch, dass es die traditionelle Presse gibt, obwohl es sich um reine Propaganda handelt. Wir senden Ihnen gerne X-Links, damit sie wissen, was wirklich vor sich geht.„

Deutsch-Iranerin: „Des-Information“

Außerdem postete die deutsch-iranische Produzentin Maral Salmassi in einem von Musk geteilten Video, der Angreifer hätte möglicherweise absichtlich irreführend gepostet:

„Ich möchte auf die Fehlinformationen reagieren, die über Talib Al Abdulmohsen kursieren, den Terroristen, der den Weihnachtsmarkt in Magdeburg angegriffen hat. Anders als manche behaupten, war er weder Atheist noch Ex-Muslim. Taleb stellte sich fälschlicherweise als Atheist und Ex-Muslim dar, der auch ein Opfer des saudischen Regimes war, während er die deutsche Regierung beschuldigte, saudische Asylbewerberinnen zu verfolgen und die Islamisierung Europas zu unterstützen.„

Laut „Wall Street Journal“ hatte das Profil des Täters auf „X“ vor dem Angriff mehr als 43.000 Follower. Und auf der Website „wearesaudis.net“ beriet der Attentäter saudische und andere Asylbewerber, vor allem solche, die sich vom Islam distanzieren wollten, und gab diesen Tipps, wie man sich im westlichen Asylsystem zurechtfindet.

„Ich bin der aggressivste Islamkritiker in der Geschichte. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die Araber.„

– so der saudische Attentäter in einem langen Interview aus dem Jahr 2019 mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Außerdem gestand der im selben Jahr der „Jerusalem Post“: Dass er 10 bis 16 Stunden täglich damit verbrachte, Menschen im Nahen Osten, die den Islam verleugneten, zur Flucht in den Westen Zuflucht zu unterstützen… (mandinerI

Attentäter war radikal schiitischer Muslim

Nun geht Salmassi auf „X“ weiter: Alles wäre nur ein falsches Narrativ, welche von einem Mann aus der schiitischen Minderheit im mehrheitlich sunnitischen Saudi-Arabien absichtlich geschaffen wurde:

„Die Identität des radikalen schiitischen Muslims ist schon aus seinem Namen ersichtlich, was seine Feindseligkeit gegenüber Saudi-Arabien und die Pläne des bösen Dschihadisten erklärt. Mehrere seiner Nachrichten sind durchgesickert, die seine Verbindungen zu radikalen islamistischen Netzwerken aufdecken.„

Ali Utlu: Attentäter bedrohte atheistisch-muslimische NGO

Zusätzlich postete Salmassi mehrere „X-Posts“, welche den Angreifer mit „radikalen islamistischen Netzwerken“ in Verbindung bringen. Allerdings sind die Posts nicht ganz transparent. Eines der wichtigsten Posts stammt von einem gewissen Ali Utlu, laut dem er selbst einer atheistischen Flüchtlingsorganisation angehöre, und ihn und seine Organisation der Attentäter wiederholt bedroht hätte.

Laut der Deutsch-Iranerin Salmassi hätte der saudische Attentäter das Prinzip der „Taqiyya“ praktiziert. Dieses bemächtige nämlich muslimische Gläubige dazu, zu islamistischen Zwecken zu lügen:

„Seine Handlungen dienten dazu, die Gesellschaft zu stören und zu destabilisieren.„

– so Salmassi weiter-

Auch andere „X“-Post unterstützen obige These:

Des-Information durch deutsche Medien, Polizei und Politik ?

Auch die deutsche Polizei ermittelt noch bezüglich der Motivation des Täters weiter. Und nach Angaben des Chefs des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, wären die Motive von Taleb Al Abdulmohsen noch viel zu vage, um abschließend beurteilt werden zu können. Allerdings legte sich Münch auf das – im Sinne deutscher Staatsräson beruhigende – Narrativ fest: Es gäbe nach…

…“Art und Weise, wie das Verbrechen begangen wurde, jedoch keine Hinweise darauf, dass der Angriff islamistisch motiviert war.„

– so Münch im ZDF-„Heute Journal“.

EU-Binnen-Kommissar will Meinungsfreiheit weiter einschränken

Thierry Breton, der ehemalige Binnenmarktkommissar der EU-Kommission, nutze nun Musks demokratische Meinungsäußerung für einen weiteren Zensur-Vorstoß: Indem er nun sogar die Öffentlichkeit via „X“ warnte: Elon Musk – „der einflussreichste X-Nutzer der Welt und ein potenzielles Mitglied der zukünftigen US-Regierung“ – würde die AfD offen unterstützen. Und er bezeichnete dies als ausländische Einmischung. Laut Breton sollten demnach „Doppelstandards“ beseitigt werden und eine EU-weite digitale Regulierung (DSA) wären unerlässlich geworden.

A few weeks ahead of the next elections in Germany, and at the time of the heinous attack in Magdeburg, @elonmusk — the world’s top influencer on X and a potential member of the future U.S. administration — openly supports the far-right AfD party.

Isn’t this the very definition… https://t.co/g0LYIhw9j2

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 21, 2024