War das alles Zufall? – War Magdeburg-Attentäter wirklich Arzt?

Mehr und mehr kommen geradezu irrsinnige Details über den Magdeburger Anschlagsfahrer Taleb und die Umstände, die zu seinem Auto-Attentat führten ans Licht (etwa keine Zugangssperre zum Weihnachtsmarkt…). Sie bieten allen nur erdenklichen Stoff für sog. Verschwörungstheorien: Jeder normale, noch nicht geistig völlig gleichgeschaltete Orwell-Bürger fragt sich dieser Tage:

„Wie kann es sein, dass in Deutschland gleichzeitig von der Justiz akribisch Bürger aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden, die sich beleidigend oder auch nur satirisch über Politiker äußern – bis hin zu Hausdurchsuchungen? Also „Schwachkopf professional“ (Fall Habeck) wird verfolgt und „Merkel töten“ (Taleb auf X) nicht!“ (BILD)

Längst gibt es im links-grünen Deutschland nicht nur unzählige islamische Parallelwelten, sondern auch eine linke Willkür-Justiz, die sie in ihrem Freiraum bestärkt.

War Taleb Arzt ?

Nun werden sogar Zweifel an Talebs medizinischer Eignung laut, welche seine Kollegen immer wieder gegenüber der Krankenhausleitung deponierten. Ohne Erfolg: Alle Bedenken wurden abgewiegelt. (focus)

Laut „Mitteldeutsche Zeitung“, unter Berufung auf ehemalige Mitarbeiter, war der saudi-arabische Arzt als „Dr. Google“ bei seinen Kollegen verschrien – wie die Zeitung einen anonymen Mitarbeiter zitiert. Indem er erst „vor jeder gestellten Diagnose“ im Internet recherchieren musste.

Außerdem konnte der Arzt nicht genügend Deutsch, was immer wieder zu Missverständnisse bei Diagnosen führte. Es gab sogar Patienten, die sich geweigert hätten, sich von ihm behandeln zu lassen, heißt es weiter.

„Ständige Beschwerden“

Laut einer Ex-Krankenschwester hätte „es ständige Beschwerden bei anderen Ärzten und Vorgesetzten wegen Taleb A.“ gegeben. Diese hatten teils geradezu groteske Ursachen: So habe Taleb Suchtkranken sogar zu gesundheitsschädlichen Behandlungen geraten. Etwa:

„Alkohol gut, Honig schlecht.“

Außerdem soll er laut der Ex-Kollegin ein Frauenhasser gewesen sein:

„Er ist völlig respektlos gegen weibliches Personal aufgetreten, hat uns die Türen vor der Nase zugeknallt. Wenn wir nachfragten, weil wir etwas nicht verstanden hatten, reagierte er aggressiv“.

Laut „Mitteldeutsche Zeitung“ durfte Taleb in einer anderen Klinik keine Patienten mehr behandeln. Der Grund: Er hätte diese mehrfach in Lebensgefahr gebracht, weil er falsche Medikamente verschrieben habe.

Besonders fragwürdig: Warum…

…„Hinweise von uns hat die Klinikleitung immer wieder abgewiegelt wurden.“

War das alles stringenter Zufall? Wir doch im Orwell-Staat Deutschland mittlerweile die widersinnigste Absurdität als gelebte Wirklichkeit angenommen:

„Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.“ (Orwell: „1984“

Auf alle Fälle sei A. dann für mehrere Wochen verschwunden:

„Wir dachten alle, dass unser Verdacht richtig ist und er sich abgesetzt hat, weil er kein richtiger Arzt ist“.

Doch dann sei er „plötzlich wieder aufgetaucht“ und habe weitergearbeitet. Ende Oktober war er krankgeschrieben, danach auf Urlaub. Bis es am 20. Dezember zum Wahnsinns-Amok kam.

Karriereleiter an mehreren Medizin-Unis

Nun muss man sich wohl die Frage stellen, was sein in Saudi-Arabien abgeschlossenes Medizinstudium wert war, oder ob er jemals ein solches abgeschlossen hatte: War doch Taleb im März 2006 als gebürtiger Saudi mit Visum und Reisepass ganz legal nach Deutschland eingereist und erhielt einen legalen Aufenthaltsstatus zur beruflichen Fachausbildung alsArzt. (focus) An welchen medizinischen Institutionen muss noch lückenlos geklärt werden.

Auch wirken manche seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen geradezu hanebüchern, wie etwa die im November 2009 veröffentlichte Hypothese mit dem Titel:

„Eine Störung des Hörvermögens der eigenen Stimme kann nicht nur Stottern, sondern auch Depressionen verursachen“.

Ein verstörendes Schlaglicht auf die Inkompetenz und Unprofessionalität deutscher wissenschaftlicher Institutionen liefert die Tatsache, dass der óffensichtlich unfähige Arzt mehrere Universitäten Richtung Karriere:

2009 soll er an der Psychologie-Fakultät an der Universität Bochum gewirkt haben. Außerdem geht aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervor, dass er für die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie publizierte. Zudem war der Saudi-Arzt Alumni des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Weiters lebte Taleb A. von 2011 bis Anfang 2016 in Mecklenburg-Vorpommern und absolvierte in Stralsund Teile seiner Facharzt-Ausbildung.

War das alles Zufall?

„In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, können Sie wetten, dass es so geplant wurde.“ — (Franklin D Roosevelt)

Für Zufall spräche, dass seit Machtübernahme der links-grünen Zivilversager der Post-68er-Kulturhasser genau jener Dilettantismus zur obersten Maxime im „Auswahlverfahren“ für Polit-Eliten gegolten hat.

Allerdings liefert alles aber auch reichlich Stoff für die, bei den Links-Eliten so gefürchteten Verschwörungstheorien: War Taleb wirklicher Arzt? Wenn nicht: Wer hat ihm seine Fake-Diplome ausgestellt? Hatte für arabische Geheimdienste gearbeitet? War er ein Schläfer? …

Ob dieses Fragen – unter der jetzigen links-grünen Propagandaregierung – lückenlos aufgearbeitet und dann der Öffentlichkeit präsentiert werden – darf wohl bezweifelt werden…

