Dass es im Westen, vor allen in Europa, keine Demokratie mehr gibt, sieht erst dann, wenn man diese totalitäre Fassaden-Demokratie von außerhalb betrachtet. – Wie etwa der stellvertretende serbische Ministerpräsident Aleksandar Vulin : „Der Westen hat sich selbst als demokratische Gesellschaft verleugnet.„

„In Frankreich haben die Wähler unmissverständlich gesagt:

Wir wollen diejenigen an der Macht haben, welche vom Pariser Establishment als linksextrem bezeichnet werden. Aber Herr Macron interessiert das alles nicht, indem er sagt: „Das kann nicht passieren, es ist unmöglich, dass die extreme Linke an der Macht ist“. Und weiters ist es auch nicht möglich, dass die extreme Rechte an die Macht kommt.“ (Vulin)

Wo ist viel beschworene westliche liberale Demokratie?

Warum also sollten die Wähler zur Wahl gehen, wenn es bestimmten Parteien verboten ist, an die Macht zu kommen? Etwa auch in Deutschland, wo es politischer Konsens der fassaden-demokratischen Block-Parteien ist, die rechtsextreme Partei AfD von der Macht fernzuhaltend – durch eine sog. „Brandmauer“.

Die Konsequenzen daraus sind verheerend – sie sind diktatorisch und totalitär. Und wie werden in eine Revolution münden:

„Warum kann diese aber nicht an die Macht kommen, wenn die Menschen für sie stimmen? Warum also eine Partei wählen, wenn jemand nicht an die Macht kommen kann? Warum also nicht diese Partei verbieten, warum nicht diese Leute verhaften, wenn sie nicht an die Macht kommen können?

Sie als Weißrusse, Russe, Chinese, indischer Geschäftsmann können alles Geld der Welt haben, aber Sie können kein Unternehmen in Europa kaufen. Es ist dir verboten. Plötzlich nahm das Geld Farbe an.

Wie viele belarussische Medien gibt es in Europa? Wie viele russische oder chinesische Medien können Sie in Europa sehen?

Nur in Serbien gibt es belarussische und russische Massenmedien. Nirgendwo sonst. Wo ist die Informationsfreiheit?“ (Vulin)

