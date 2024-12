New York: Migrant zündet Frau in U-Bahn an – tot (Video 18+)

Ein Migrant aus Guatemala wurde in New York City verhaftet, nachdem er eine Frau in der U-Bahn angezündet hatte. Die Frau starb auf der Stelle. Der brutale Angriff erschütterte die liberale Stadt und entfachte die Debatte über Migrations-Kriminalität neu.

Die Polizei konnte den Einwanderer in einer anderen U-Bahn festnehmen, dank einer zivilen Anzeige. Laut Angaben der Behörden habe die Frau geschlafen, als der Mann ihre Kleidung mit einem Streichholz in Brand setzte.

Resultat liberaler Biden-Einwanderungspolitik

Polizeichefin Jessica Tisch bezeichnete das Verbrechen als eine der grausamsten Taten, die an Menschen begangen werden können. Die Tragödie warf erneut das Problem der Migrations-Kriminalität in der von liberalen US-Demokraten regierten Stadt auf. Laut Alex Gureyev, einem Bauleiter, gegenüber der „New York Post“ würden Raubüberfälle, Morde und Schießereien in der Stadt zunehmen.

Und Gemeinderat Ritchie Torre kritisierte via „X“ die von der linken politischen Elite verbreiteten Behauptungen über eine Verringerung der Kriminalität. Und wies darauf hin, dass die New Yorker U-Bahn unsicher geworden sei.

Laut „Breitbart“-Bericht gibt es mittlerweile mehr als 58.000 illegale Einwanderer in New York, die entweder bereits wegen eines Verbrechens verurteilt wurden oder derzeit strafrechtlich verfolgt werden.

Der Vorfall weckte in der Öffentlichkeit ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und heizt auch die Debatte über die liberale Biden-Einwanderungspolitik an.

This so heartbreaking woman set on fire in New York Train Station. 😭 pic.twitter.com/HO6jeH86EX — MyLadyLatin (@edy14333890) December 23, 2024

Erschreckend aber: Nemand kam der Frau zu Hilfe und versuchte den Brand zu löschen? Gibt es keine guten Menschen mehr in der Gutmenschenstadt New York?

Trump will Taten setzen

Donald Trump bekräftigte bei einer Veranstaltung der Konservativen in Arizona seine Absicht, die mexikanische Grenze zu schließen, um illegale Einwanderung zu verhindern. Er kündigte an, er werde am 20. Januar 2025, dem Tag seines Amtsantritts, eine Durchführungsverordnung zur Schließung der Grenze erlassen und mit der Abschiebung von Einwanderern, insbesondere von Kriminellen, beginnen.

Deser Vorfall wurde von Magyar Nemzet, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation veröffentlicht

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Ähnliche Beiträge: