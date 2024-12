+ Disney kapituliert: Transgender-Storyline aus neuer Pixar-Serie gestrichen + Katar droht, Gaslieferungen nach Europa komplett einzustellen + Slowakei: Ministerpräsident Fico besucht Putin in Moskau + Alice Weidel schon vor Friedrich Merz +

Stadt Hürth: SPD-Vorsitzender tritt brutal auf AfD-Mitglied ein (Video)

In einer Hürther Kneipe kam es zu einem schockierenden Angriff auf Norbert Raatz, ein Ratsmitglied der AfD im Hürther Stadtrat. Der Angreifer ist niemand geringeres als Lukas Gottschalk, SPD-Kreisratsmitglied und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hürth.

Das Video zeigt Gottschalk, wie er Raatz als „Nazi-Schwein“ beschimpft. Kurze Zeit später eskaliert die Situation: Gottschalk attackiert Raatz, wirft ihn zu Boden, schlägt ihm ins Gesicht und tritt anschließend wie besessen auf ihn ein:

++Angriff auf Norbert Raatz++ Es war niemand geringeres als SPD-Kreisratsmitglied und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hürth, Lukas Gottschalk ❗️ pic.twitter.com/TxvvDMZITK — AfD Rhein-Erft (@AfD_Rhein_Erft) December 23, 2024

Der AfD-Stadtverband verurteilt den Angriff aufs Schärfste und sieht in dem Angriff die Folge eines jahrelangen Hasses gegen die AfD, der von Medien, etablierten Parteien und Behörden geschürt werde. Raatz selbst blieb während des Angriffs ruhig und professionell und ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr von ihm aus. Raatz erlitt bei dem Angriff Prellungen und ein leichtes Schädelhirntrauma und erstattete noch am Samstag Anzeige gegen Gottschalk. Weiterlesen auf opposition24.com

ÖSTERREICH: Prügel-Attacke im Klassenzimmer – 13-Jährige von Iraner krankenhausreif getreten

Ein erst 13-jähriger Iraner prügelte auf eine Pinzgauer Mitschülerin ein. Das Mädchen traue sich nicht mehr in die Schule. Mit Konsequenz ist bisher nicht zu rechnen.

Ein schockierender Vorfall in einer Schule im Pinzgau sorgt für Entsetzen: Eine 13-jährige Schülerin wurde von einem gleichaltrigen Mitschüler aus dem Iran mehrfach brutal in die Rippen getreten. Das Mädchen leidet noch immer unter starken Schmerzen und traut sich laut ihrem Vater nicht mehr in die Schule. Der Angriff ereignete sich nach Unterrichtsschluss, als die Jugendliche mit einer Mitschülerin im Klassenzimmer blieb. Der Iraner kam hinzu und habe das Mädchen zunächst geärgert. Als sie ihn bat aufzuhören, habe er sie „aus heiterem Himmel“ getreten. Der Vater schildert: „Ich fand meine Tochter weinend am Boden.“ Weiterlesen auf exxpress.at

Disney kapituliert: Transgender-Storyline aus neuer Pixar-Serie gestrichen

In der Traumfabrik Disney weht neuerdings ein anderer Wind. Der Unterhaltungsriese, der in den vergangenen Jahren mit seiner “progressiven” Agenda mehr Niederlagen als Erfolge einfuhr, macht einen bemerkenswerten Rückzieher: In der kommenden Pixar-Serie “Win or Lose” wird die ursprünglich geplante Transgender-Storyline komplett gestrichen.

Die Serie, die das Leben einer gemischten Softball-Mannschaft an einer Mittelschule beleuchtet, sollte eigentlich mit einer Transgender-Figur neue Maßstäbe setzen. Doch daraus wird nun nichts. Zwar bleibt die betreffende Figur Teil der Geschichte, aber sämtliche Hinweise auf ihre Transgender-Identität wurden aus dem Drehbuch getilgt. Ein Disney-Sprecher bemühte sich um diplomatische Worte: “Bei animierten Inhalten für ein jüngeres Publikum erkennen wir an, dass viele Eltern bestimmte Themen lieber selbst und zum passenden Zeitpunkt mit ihren Kindern besprechen möchten.” Eine erstaunlich pragmatische Kehrtwende für einen Konzern, der noch vor kurzem die Regenbogenfahne besonders hochhielt. Weiterlesen auf report24.news

Milei: „Wir schaffen 90 Prozent aller Steuern ab“

Argentiniens Präsident Javier Milei kündigt nach einem Jahr Regierungszeit an, dass noch drastischere Reformen kommen sollen, allen voran Bürokratieabbau und eine Steuerreform. Am Ende soll es nur noch sechs Steuern geben.

„Wir werden weiterhin Vorschriften abbauen, wir werden ökonomische Freiheiten vergrößern. In diesem Jahr ist Argentinien 70 Plätze im ökonomischen Freiheitsindex aufgestiegen. Vorher gehörten wir zu den 35 Schlechtplatzierten, jetzt liegen wir im Mittelfeld“, erklärte Milei auf Nachfrage. „Aber wir haben bisher nur ein Viertel der Reformen umgesetzt“, fuhr der Präsident fort. Es stünden weitere 3.200 aus. Die Privatisierungsagenda würde fortgesetzt, Milei kündigte eine Arbeits- und Rentenreform an. „Nicht nur das, wir werden auch 90 Prozent aller Steuern streichen“, kam der argentinische Politiker auf das Thema zu sprechen. Er betonte, dass er damit nicht 90 Prozent aller Steuererhebungen meinte, sondern eine Steuerreform, die einen besseren Überblick verschaffe. „Das heißt, dass wir ein System einführen, das nicht mehr als sechs Steuern umfasst.“ Ungläubig fragt der Interviewpartner nach: „Das alles im Jahr 2025?“ Milei: „Ja, das ist das Programm für 2025.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Lieferkettenrichtlinie der EU: Katar droht, Gaslieferungen nach Europa komplett einzustellen

Katar hat damit gedroht, seine Gaslieferungen nach Europa einzustellen, sollten Regelungen zu Strafzahlungen aus der Lieferkettenrichtlinie angewendet werden. Die Lieferkettenrichtlinie der EU sieht vor, dass Firmen bis zu fünf Prozent des weltweiten Umsatzes zahlen müssen, wenn sie Auflagen nicht erfüllen.

Die Richtlinie sieht vor, dass Firmen bestimmte Kriterien erfüllen müssen, was Kohlenstoffemissionen und Menschenrechte angeht. Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern müssen gemäß der Richtlinie mit Sanktionen rechnen, wenn sie mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz in der EU erwirtschaften und die Kriterien nicht erfüllen. Die Strafzahlung kann bis zu fünf Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens betragen. Der katarische Energieminister ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Staatsunternehmens QatarEnergy. Gegenüber der Financial Times sagte er: „Wenn der Fall eintritt, dass ich 5 Prozent meines erwirtschafteten Umsatzes verliere, wenn ich nach Europa gehe, werde ich nicht nach Europa gehen… Ich bluffe nicht.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

Der Slowakei droht eine Gaskrise – Ministerpräsident Fico besucht Putin in Moskau

Die Ukraine lässt den Vertrag zum Gastransit russischen Gases in den Westen am 31. Dezember auslaufen. Damit hat die Slowakei ein Problem, es droht eine Gaskrise. Nachdem Beratungen mit Selenskyj und der EU keine Lösung gebracht hatten, besuchte der slowakische Regierungschef am 22. Dezember Wladimir Putin in Moskau.(…)

Das russische Präsidialamt erklärte bei Telegram, es habe sich um einen „Arbeitsbesuch“ gehandelt. (…) Fico erklärte, das Treffen sei „eine Reaktion“ darauf gewesen, dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen den „Transit von Gas durch die Ukraine auf unser Territorium“ ausgesprochen habe. Weiterlesen auf epochtimes.de

DEUTSCHLAND: Grüne und SPD fordern Ausweitung der Gemeinnützigkeit – So sollen nach der Wahl linke NGOs weiter durchfinanziert werden

Die Grünen legen sich in ihrem Wahlprogramm fest: Sie wollen ihrem „zivilgesellschaftlichen“ Vorfeld aus NGOs und linken Vereinen noch mehr Macht verleihen. In ihrem Papier versprechen sie, „den Katalog gemeinnütziger Zwecke“ zu erweitern. Dazu heißt es: „Wir werden zudem gesetzlich klarstellen, dass gemeinnützige Zwecke auch durch Teilnahme an der politischen und öffentlichen Willensbildung verfolgt werden können und sich Organisationen gelegentlich auch außerhalb ihres gemeinnützigen Zwecks politisch äußern dürfen.“

Trotz klarer linker Schlagseite sollen die Vereine also weiterhin steuerliche Vorteile erhalten, selbst wenn sie politisch agitieren und beispielsweise Demonstrationen „gegen Rechts“ organisieren oder zu ihnen aufrufen.

Schon seit geraumer Zeit betrachten die Grünen es als selbstverständlich, ihr eigenes „zivilgesellschaftliches“ Vorfeld mit Millionen Euro auszustatten. Natürlich nicht mit ihrem eigenen Geld, denn zahlen darf der Steuerzahler. Über unterschiedlichste Bundesprogramme, beispielhaft sei etwa „Demokratie leben!“ aus dem Bundesfamilienministerium genannt, gibt der Staat gigantische Fördersummen aus.

Weiterlesen auf nius.de

Der Westen beschönigt schamlos die Barbarei in Syrien

Den Menschen in Syrien und der Region stehen weitere Unruhen, Chaos, Konflikte und Leid bevor.

Eine Woche nach dem dramatischen Zusammenbruch der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad ist es noch zu früh für eine genaue Prognose, wie sich das arabische Land und die gesamte Region politisch entwickeln werden.

Aber schon jetzt gibt es düstere Anzeichen dafür, dass das Land in blutige Konflikte und Barbarei abgleitet. Wie vorauszusehen war, vertuscht der Westen seine Schuld an der Entstehung eines weiteren epischen Schreckens, indem seine Nachrichtenmedien schamlos Propaganda betreiben und die Tatsache leugnen, dass es sich bei den neuen Machthabern Syriens um terroristische Gruppierungen handelt. Syrien droht ein ähnliches Schicksal wie Libyen im Jahr 2011. Weiterlesen auf uncut-news.ch

Neueste Meinungsumfrage zeige Alice Weidel schon vor Friedrich Merz

Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für BILD hat AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel Friedrich Merz (CDU) als beliebteste Kanzlerkandidatin vor der bevorstehenden Wahl in Deutschland überholt.

Via disclose.tv

Bruder Ralf sauer auf Politiker: Kerpen will Schumi nicht als Ehrenbürger

Da platzt ihm der Kragen! Ex-Rennfahrer und TV-Experte Ralf Schumacher (49) hat bei Instagram seiner Wut freien Lauf gelassen. Der Grund: eine Entscheidung um Bruder Michael (55).

Dessen Heimatstadt Kerpen (Nordrhein-Westfalen) hat sich offenbar dagegen entschieden, der Rennfahrer-Legende den Titel als Ehrenbürger zu verleihen. Und das bringt Ralf auf die Palme! Bei Instagram schreibt er: „Das ist typisch Deutschland und unsere Politik. Bei der SPD wundert mich nichts mehr. Leistung ist scheinbar nicht mehr wichtig. Wenn man sich überlegt, was mein Bruder durch seinen Erfolg für Kerpen getan hat, fehlen mir bei sowas einfach nur die Worte.“ Weiterlesen auf bild.de

Deutsche Energiepolitik macht Fortschritte

+++ TIERE +++



Katze handelt instinktiv

