Weihnachtsgeschichte: Biologin rettet Baby-Eichhörnchen zurück in die Freiheit (Videos)

Ein Weihnachtsgruß von ELMAR FORSTER

Meiner Mutter, meiner Frau und allen Wesen, die meinem Leben mit ihrer Liebe ein Sinn gaben…

Wir haben hier viel über wichtige Menschen geschrieben, mit ihren guten und bösen Taten. Doch: kann ich hier eine Frage nicht beantworten:

„Woher kommt das Gute und das Sanfte“ ? (Gottfried Benn)

Meistens trifft man darauf völlig unvorbereitet im Leben, bei Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, es zur Schau zur tragen. Als Lehrer begegne ich ihnen täglich. All diesen Menschen gelten diese Zeilen.

„Ich habe Menschen getroffen, die mit ihren Eltern und vier Geschwistern in einer Stube aufwuchsen, nachts, die Finger in den Ohren,

am Küchenherde lernten,

hochkamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen und innerlich sanft und fleißig wie Nausikaa,

die reine Stirn der Engel trugen.

Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden,

woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen.“ (Gottfried Benn, 1955)

“Das Größte, was uns die Liebe geben kann, ist die Fähigkeit, bedingungslos geliebt zu werden.” (Leo Buscaglia)

Hier ist eine eindringliche Weihnachtsgeschichte dazu:

Zoologin rettet Eichhörnchen-Findlings-Baby

Gefunden wurde das arme ausgehungerte Tierchen von den Nachbarn der britischen Zoologin Dani Connor im Garten. Dessen Mutter muss wohl bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Connor brach daraufhin ihren Familienbesuch in London vorzeitig ab, um sich ehestens in Schweden um das Tier zu kümmern:

„In diesem Sommer veränderten sich meine Pläne vollends, als ein wunderbares Eichhörnchen in mein Leben trat. Ich glaubte bisher, alles über diese Spezies zu wissen. Aber ich lag falsch…„

Das Ziel ist die Freiheit der Wildnis

Die Biologin nahm sich die Zeit, „Roos“ Vorbereitung zurück in die Freiheit der Wildnis zu dokumentieren.

In den ersten beiden Folgen wird das auf vier bis fünf Wochen geschätzte Nagetier mit Spezialmilch und Apfelstücken hochgepäppelt, legt langsam seine Scheu ab. Doch am Ende soll das Tier wieder zurück in die Freiheit der Wildnis entlassen werden… Denn:

„Die Liebe ist ein Kind der Freiheit.„

Nur langsam gelingt dem verwöhnten Tier die Rückkehr in die Weite der schwedischen Wälder. Immer wieder kommt es zurück in die Geborgenheit der Voliere, Dann zeigt das Eichhörnchen Danni seine neu entdeckte Heimat und entführt sie stundenlang in das Labyrinth der wilderness.

„Zufall ist ein Wort ohne Sinn: Nichts kann ohne Ursache existieren.“ (Voltaire)

Als sich die junge Frau bereit macht, das schwedische Haus zu verlassen, wartet das Eichhörnchen ein letztes Mal:

„Roos hatte noch nie die Eingangstür gesehen. Aber irgendwie wartete sie auf der Türschwelle. Vielleicht konnte es uns riechen. Ein seltsamer Zufall.„

Dann der endgültige Abschied. Die Biologin begleitet ihr Tierchen ein letztes Mal zu seiner neuen Behausung, eine Eichhörnchen-Koppel. Das Tierchen klettert hinein, schaut noch ein letztes Mal zu seiner geliebten Mutter – und verschließt den Eingang…:

„Ich sagte: Good bye! Ich konnte mich nicht dazu bringen, weg zu gehen. Ich wartete, hoffend, es würde noch einmal mich anschauen. Aber das war es dann…“

