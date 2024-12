Rumänien: Für Wahl-Annullierung gab Regierungspartei angeblich „russische TikTok-Kampagne“ selbst in Auftrag

SOS Demokratie: Der Skandal um die annullierte Präsidentschaftswahl in Rumänien nimmt immer abgründigere Ausmaße an. Das Verfassungsgericht hatte den ersten Wahlgang Anfang Dezember kurzerhand für ungültig erklärt, nachdem der rechtskonservative und NATO-kritische Kandidat Călin Georgescu als Sieger daraus hervorgegangen war.

Als Vorwand diente der inzwischen schon obligatorische Vorwand, der Wahlkampf sei von Russland beeinflusst worden. Dies soll angeblich aus einem Geheimdienst-Dokument hervorgehen, dass der amtierende Präsident Karl Johannis plötzlich aus dem Hut zauberte. Nun deutet alles darauf hin, dass die TikTok-Kampagne zugunsten von Georgescu, hinter der angeblich Russland steckte, von der Regierungspartei PNL initiiert wurde, deren ehemaliger Vorsitzender Johannis ist! 130 Influencer seien dafür von einer Kommunikationsfirma im Auftrag der PNL engagiert worden.

„Die Influencer erhielten ein Drehbuch und vermittelten der Öffentlichkeit in einem Video die Qualitäten eines künftigen Präsidenten, ohne ihn namentlich zu nennen. Einige Influencer schrieben in den Kommentaren zum Video: ‚Călin Georgescu’“, heißt es in einem Enthüllungs-Bericht des Rechercheportal snoop.ro. Somit hätte die Regierungspartei eine Kampagne für einen anderen Kandidaten finanziert, die dann als russische Beeinflussung ausgegeben wurde, um die Wahl rückgängig zu machen. Die Kommunikationsfirma räumte inzwischen ein, dass die Kampagne von der PNL bezahlt wurde.

Putschartiges Zusammenwirken

Es deutet also derzeit alles darauf hin, dass es sich hier um geradezu putschartiges Zusammenwirken der Regierung, des Geheimdienstes und des Verfassungsgerichtes handelte, um eine Wahl zu manipulieren und dann rückgängig zu machen, mit dem Ziel, eine russische Einmischung zu suggerieren, die es nie gab – und die EU in Gestalt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwies sich als williger Helfershelfer bei diesen unglaublichen Vorgängen. Dies ist das jüngste und bislang drastischste Beispiel dafür, wie die Demokratie in Europa ausgehöhlt und von innen heraus zerstört wird, um politischen Interessen zu dienen. Die Dramatik dieser Enthüllungen kann gar nicht überschätzt werden.

Für weitere Wahlen in Deutschland oder Frankreich lässt dies das Schlimmste befürchten. Sobald Parteien als Sieger daraus hervorgehen, die dem herrschenden Machtkartell nicht genehm sind, werden alle Propagandaregister gezogen, um die Öffentlichkeit zu belügen und sie sogar rückgängig zu machen. Auch deshalb wird der Ukraine-Krieg gegen jede Vernunft am Laufen gehalten, damit der Popanz eines überall im Hintergrund die Fäden ziehenden Russland aufrechterhalten werden kann. Mehr denn je ist nun größte Wachsamkeit geboten, um den Demokratiezerstörern Einhalt zu gebieten, bevor Europa endgültig um Jahrhunderte zurückfällt. (TPL)

Dieser Beitrag erschien auf journalistenwatch.com, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

