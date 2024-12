West-Medien hetzen gegen Fico-Besuch in Moskau (Video)

Wie sehr westliche Systemmedien unverhohlen zu puren Propaganda-Instrumenten geworden sind, erkennt man daran: Wie sie gleichgeschaltete Hetzberichte von westlichen Presse-Agenturen unison übernehmen:

Diese hetze einerseits gegen den Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in Moskau, welcher dieser allein aus Gründen der Sicherherstellung des von der Ukraine angedrohten Gas-Transit-Verbot – im Sinne nationaler Interessen – unternommen hatte:

„Fico empört mit Besuch bei Putin“ (puls24, APA, t-online, tagesschau, u.a.)

Der österreichische Links-Propaganda-Sender ORF druckte dann freilich diesen vorgefertigten Hetz-Bericht ab:

Fico habe mit seinem…

…“überraschenden Besuch Entsetzen (!) in dem an die Ukraine grenzenden EU-Land ausgelöst“. (ORF)

Wie üblich irreführend davon ausgehen, dass die slowakische Soros-Opposition das ganze Volk vertritt:

„Oppositionspolitiker warfen ihm vor, … sein Land verraten zu haben.“

Ganz besonders ärgert das österreichische Kriegstreiberblatt, dass sich Fico nicht auf die Ebene des von der NATO und den USA ferngesteuerten Polit-Darstellers Selenskyj erpressen lässt.

„Den Gastransit für die Slowakei sollte der Premier in Kiew besprechen.“

– so Michal Simecka, Vorsitzender der größten slowakischen Oppositionspartei.

Indirekt freilich verachten sie Fico, weil der die Interessen seines Volkes, nämlich Energiesicherheit, durchsetzen will: Wäre doch dessen Besuch…

..„ein verlogenes Theater für seine Wähler.“

– so der Chef der liberalen Progressiven Slowakei (PS). Außer Acht lassen, dass Ministerpräsident Fico damit die rechnerische demokratische Wählermehrheit innerhalb seiner Koalition vertritt,

Die haarsträubende Orwellsche Logik – geframt von Kriegstreiber-Profit-Logik:

„Dabei verrät er sein eigenes Land und führt uns Schritt für Schritt weg von Europa.“

Was unterschlagen wird: Fico hatte über das Problem Gas-Transit bereits vergangene Woche beim Brüsseler EU-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – ergebnislos – gesprochen.

Fico pochte auf seine souveräne Politik

Außerdem hatte er…

…“die höchsten Vertreter der EU am Freitag über seine Reise informiert“.

Welcher Skandal? „Informiert“ und nicht – wie sonst üblich -im EUDSSR-Hauptquartier Brüssel, um Erlaubnis anzufragen.

Kriegstreiber Selenskyj

Selenskyjs geradezu groteske Orwellsche Wirklichkeitsverdrehung:

„Während die Slowakei nur wirtschaftliche Probleme habe, würden in seinem Land täglich Menschen sterben.“ (Tagesschau)

Nachsatz: Wer als die ukrainische US-Marionette hätte in der Hand, sofort einen Weihnachts-Waffenstillstand auszurufen und den bereits verlorenen Krieg nicht noch auf Geheiß der Biden-Kriegstreiber im Sinne seines Volkes zu beenden?

Was freilich der eigentliche Skandal war: Dass sich Fico mit Putin über die Möglichkeit einer baldigen friedlichen Beendigung des Krieges ausgetauscht hatte.

Der Ministerpräsident der Slowakei, Robert Fico, ist, wie vor ein paar Tagen von ihm angekündigt, zu einem Treffen in Moskau mit Putin eingetroffen. Thema: Russlands Gaslieferungen, deren Transit in die Slowakei Kiew zum 1.1. einstellen will. Es ist sein 1. Besuch in Moskau. pic.twitter.com/4qIVl2erXo

