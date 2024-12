Trump kündigt Ende des „Transgender-Wahnsinns“ an

USA vor der "Wende".

Die Wahl des Republikaners Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten bedeutet auch einen Paradigmenwechsel in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen. Das betrifft insbesondere die von der linken Biden-Regierung betriebene Transgenderpolitik.

Für den künftigen US-Präsidenten gibt es nur zwei Geschlechter

Bei einer Veranstaltung in Phoenix im Bundesstaat Arizona versprach Trump, den am ersten Tag seiner Amtszeit den „Transgender-Wahnsinn“ zu beenden: „Ich werde Präsidentenverfügungen unterzeichnen, um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden, Transgender aus dem Militär, aus unseren Grundschulen und Mittelschulen und Gymnasien zu holen“.

Außerdem betonte Trump, dass es nur zwei Geschlechter gibt und er deshalb eine Zwei-Geschlechter-Politik betreiben werde. Konkret sagte der designierte Präsident, er werde Männer aus dem Frauensport heraushalten und „es wird die offizielle Politik der Regierung der Vereinigten Staaten sein, dass nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen, gibt“.

Ab 20. Jänner, also jenem Tag, an dem Trump seinen Amtseid ablegt, wird es auch für illegale Einwanderer ungemütlich werden. Denn er werde auch „eine Reihe historischer Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um die Grenzen für illegale Einwanderer zu schließen und die Invasion in unser Land zu beenden. Am selben Tag werden wir die größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte starten, größer noch als die von Präsident Dwight Eisenhower durchgeführte“.

Bei der Umsetzung seiner ambitionierten Pläne muss Trump mit so gut wie keinen Gegenwind rechnen, da die Republikaner in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit haben.

