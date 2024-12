Weihnachten: „Tritt der Herr, so weit er kann… Die Fäden, die zerrissen, knüpft er alle wieder an.“ (Video)

1. Nächtliche Stille! Heilige Fülle,

Wie von göttlichem Segen schwer,

Säuselt aus ewiger Ferne daher.

2. Was da lebte, was aus engem Kreise

Auf ins Weitste strebte, sanft und leise

Sank es in sich selbst zurück

Und quillt auf in unbewusstem Glück.