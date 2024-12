Unterbringung von Migranten: Flüchtlinge greifen Helfer an

Darin schildern die acht Bürgermeister, die aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis stammen die Probleme mit der Unterbringung von Flüchtlingen in ihren Kommunen. Über den Brief berichtet die „Bild“. So heißt es, die Kapazitäten seien „nicht mehr nur ausgelastet, sondern maximal überlastet“, außerdem bemerken sie eine „wahrnehmbare und besorgniserregende Minderung der Akzeptanz in der Bevölkerung“. Die Bürgermeister prangern zudem an, dass sich Übergriffe von Personen mit Migrationshintergrund auf „Angestellte unserer Behörden“ mehren und immer öfter vorkommen würden. […] Die Reaktion der Landesregierung? Man nehme das Anliegen sehr ernst, berichtet die „Bild“ weiter. Eine Antwort von Wüst „wird zeitnah erfolgen“. Weiterlesen auf focus.de

Russische Gasexporte bis zu 20 Prozent gestiegen Russland triumphiert: Trotz Sanktionen seien die russischen Gasexporte nach Europa gestiegen. Allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus. Und die Lieferung steht vor Problemen: Die Hälfte des Gases fließt über die Ukraine.

Trotz der EU-Sanktionen wegen Russlands Angriff auf die Ukraine steigen seine Gasexporte in europäische Länder nach russischen Angaben 2024 um 18 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den Monaten Januar bis November hätten die Lieferungen von Pipeline-Gas und Flüssigerdgas (LNG) die Menge von 50 Milliarden Kubikmetern überschritten, sagte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. „Trotz aller Erklärungen und des Sanktionsdrucks besteht eine Nachfrage, weil Gas ein äußerst ökologisches Produkt ist“, sagte Nowak. „Und russisches Gas ist sowohl in Bezug auf die Logistik als auch auf den Preis das kosteneffizienteste.“ Weiterlesen auf welt.de

Wegen EU-Verbot: Ab 2025 drohen neue Extra-Kosten beim Zahnarzt

Ab 2025 ist für Amalgam-Zahnfüllungen Schluss. Kunststoff-Alternativen werden zwar gezahlt, wer langlebige Füllungen haben möchte, muss aber draufzahlen.

Seit einigen Jahren ist die Verwendung von Amalgam bei Kindern unter 15 Jahren, Schwangeren und Stillenden bereits untersagt. Anfang 2024 hat die EU dann entschieden, dass ab 2025 die Verwendung von quecksilberhaltigen Zahnfüllungen weitestgehend verboten sein wird, um Gesundheit und Umwelt zu schützen. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn ein Zahnarzt aus medizinischer Sicht die Notwendigkeit einer solchen Füllung sieht. Weiterlesen auf merkur.de

Syriens neuer Machthaber droht Pentagon-treuen Kurden mit Entwaffnung

Es zeigt sich einmal mehr, dass das Sprichwort “Der Feind meines Feindes ist mein Freund” zeitlose Gültigkeit besitzt. Der Dschihadistenführer Abu Mohammed al-Jolani, der sich mittlerweile mit bürgerlichem Namen Ahmed al-Sharaa nennt und im Designer-Anzug statt in Kampfmontur auftritt, empfing am Sonntag den türkischen Außenminister Hakan Fidan in Damaskus.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Fidan machte al-Sharaa unmissverständlich klar, wohin die Reise geht: “Wir werden absolut keine Waffen im Land außerhalb staatlicher Kontrolle dulden – weder von revolutionären Gruppierungen noch von Fraktionen im SDF-Gebiet.” Eine kaum verhüllte Drohung an die Adresse der kurdisch dominierten und vom Pentagon unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Weiterlesen auf repoert24.news +++ Beschlagnahmte Oligarchenyacht wird für USA zum Millionengrab Die Luxusyacht „Amadea“ eines russischen Superreichen führt inzwischen das Sternenbanner. Doch die Beschlagnahmung des Schiffes kommt die USA teuer zu stehen, berichtet stern.de Sie ist ein Traum in Weiß: die Luxusyacht „Amadea“. Mehr als 100 Meter lang, ein Kino, ein Wellnessbereich, zwei leistungsstarke Dieselmotoren. Seit mehr als zwei Jahren ist das Schiff in der Obhut der Vereinigten Staaten von Amerika – und kostet die dortigen Steuerzahler einiges, wie eine Recherche der „Washington Post“ jetzt zeigt. Auf hunderten Seiten werden die Ausgaben aufgelistet. Insgesamt summieren sich die Ausgaben für Instandhaltung und Pflege der Luxusyacht laut „Washington Post“ inzwischen auf mehr als 30 Millionen US-Dollar. Eine Sprecherin des US-Justizministeriums habe diesen Betrag bestätigt. Ein Ende dieser Ausgaben ist nicht in Sicht. +++

„Ein erfahrener Pilot plötzlich verfügbar!“ Cadillac schmiedet Plan

Doch wer an seiner Seite fahren soll, darüber hält man sich noch bedeckt. Immer wieder taucht der Name Mick Schumacher als Option auf. Andretti betont allerdings, dass man jetzt nicht hektisch entscheiden werden. Schließlich habe auch die abgelaufene Saison gezeigt, dass sich immer wieder Chancen ergeben. „Plötzlich steht jemand zur Verfügung, an den man nie gedacht hätte“, ergänzt Andretti deshalb abschließend. Quelle: krone.at

