Globalistische Linke in Panik: Musk bringt Freiheit des Wortes zurück

Der Anlass zum wehleidigen Aufschrei war banal: Musk hatte in einem Tweet erklärt hatte, dass „nur die AfD Deutschland retten kann.“ Auf diese demokratische Meinungsäußerung hin tobten die Linksliberalen wie das märchenhafte Rumpelstilzchen…

Außerdem wurde bekannt, dass der milliardenschwere Tesla-Chef dem designierten US-Präsidenten Donald Trump und seinen Republikanern mit einer Spende von 250 Millionen Euro zum Sieg bei den US-Wahlen verholfen hatte. Ein schlechtes Omen für den, von einer links-woken totalitären Brüsseler Cancel-Culture-Elite beherrschten EU. Denn nun mischt sich Musk auch noch massiv in die Politik Deutschlands ein.

Auf die unmissverständliche Parteinahme für die AfD-Partei der 45-jährigen Alice Weidel reagierten die linke Woke-Totalitaristen mit einem Sturm der Entrüstung. Heuchlerisch wird argumentiert: Musk dürfe sich – wegen seiner aktiven Rolle in der Trump-Regierung – nicht mehr in den deutschen Wahlkampf einmischen.

Doppelmoral

Empört sind aber die Links-Totalitaristen nun nur darob, dass Musk mit derselben Methode zurückschlägt, wie sich die deutschen Zensurmedien und viele links-woke-deutschen Politiker vorher im US-Wahlkampf gegen Biden eingemischt haben.

Und der Technik-Mogul legte nach: Nachdem der saudische Terrorist Taleb A., wenige Stunden später auf einem Magdeburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen mit einem schweren BMW-SUV tötete und 200 weitere niedergemäht hatte, forderte Musk Bundeskanzler Olaf Scholz auf „sofort zurücktreten„, und verspottete diesen als einen „inkompetenten Narren„.

Der US-Sender „NBC-News“ orchestrierte im woke Gesinnungsterror:

„Musk hofiert die europäische extreme Rechte.„

Götterdämmerung

Und in der Tat spürt die – durch einen globalistisch agierenden Tiefen Staat gleichgeschaltete – westliche Fassaden-Demokratie die heraufdräuende politische Götterdämmerung:

„Was als Kampf gegen die politische Korrektheit begann, hat sich zu einer globalen Kampagne zur Unterstützung rechtsextremer Ideologien entwickelt.„

Nur: Dabei handelt es sich nur um eine längst fällige Reconquista gegen eine westliche links-totalitäre politische Struktur.

Und das „Schlimme“ daran: Menschen wie Trump und Musk sind milliardenschwere Selfmade-men – und strotzen deshalb vor Selbstvertrauen und angstloser Mut. Und lassen sich deshalb nicht einschüchtern: So traf dann Musk am vergangenen Montag mit dem britischen Rechtspopulisten Nigel Farage – ausgerechnet -auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Offenbar soll er 100 Millionen Dollar in die Kriegskassen von Farages Partei „Reform UK“ stecken

Dahinter steckt wohl der Plan einer nicht-linken Vernetzung: Hatte doch Musk nur eine Woche zuvor – sich ebenfalls in Mar-a-Lago auch mit dem rechts-nationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán vernetzt. Und zwar über ein Tabuthema für Kriegstreiber: den Frieden in der Ukraine. Lehnt doch Orbán konsequenterweise Waffenlieferungen nach Kiew ab und unterhält er gute Beziehungen zum – als von der westlichen Gesinnungs-Diktatur verleumdeten – „Diktator“ des Kremls, Wladimir Putin.

Und dann ist da noch Musks „Freundschaft“ mit Italiens „postfaschistischer“ Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, welche er seit ihrem Wahlsieg vor zwei Jahren mehrmals begegnete. Die Beziehung zwischen beiden soll sogar mehr als politisch sein: Wenn man Gerüchten über eine Affäre Glauben schenken soll. Jedenfalls ist die Fantasie schon erotisch aufgeheizt: Ein KI-generiertes Kussvideo der beiden ist bereits online viral gegangen.

Elon musk and Georgia meloni kissing , ai is destructive, pic.twitter.com/s6hTPwpHUW — Sadia Khan 🦋 (@DearSadia1274) December 15, 2024

Vom linksliberalen Saulus zum rechts-konservativen Paulus

Und noch einen Grund gibt es für den abgrundtiefen Hass der Linken gegen Musk: Dieser hatte nämlich einst als liberaler Guru die amerikanischen Demokraten unterstützt. Nun aber – mit seinem Aufsehen erregenden Konvertierung ins konservative Lager kämpft er mit seinen Milliarden über seine Social-Media-Accounts gegen das, was er das Woke-Virus und die Masseneinwanderung nennt.

Linke Blockparteien in Allmachtsfantasien

Der Vorsitzende der deutschen Linkspartei, Jan van Aken, kann den demokratischen Backslash kaum fassen und nannte in einem SPIEGEL-Interview die „X“-Plattform des Angstgegner der linken Woke-Agenda …

…“eine Propagandamaschine für rechte Hetze und Fake News“, eine „antidemokratischen Geißel„.

Der kleine deutsche Polit-Agitator Van Aken spricht sich nun allen Ernstes nachdrücklich für ein „Ende von Musk“ aus und fordert die Schaffung eines neuen öffentlich finanzierten sozialen Netzwerks in Europa. – Also die globalistische Ausweitung der deutschen Woke-Gesinnungs-Diktatur auf Steuerkosten. Und Akens postfeministisches Pendant, Ines Schwerdtner setzte in einem drastisch-totalitären Appell nach:

„Nur die Enteignung von X kann Deutschland retten.„

Genauso gut könnte die Irrsinnige der Sonne als Gegenspielerin zur Nacht den Gang am Firmament untersagen wollen.

Dumpfe Ahnung vor der Götterdämmerung

Wie sehr nun aber die gleichgeschalteten deutschen Blockparteien ihre eigenen Dämmerung fürchten, sieht man daran, dass im wohlig kontrollierten Polit-Ameisenhaufen Chaos ausgebrochen ist – durch das erst oberflächliche Stöbern Musks an der Oberfläche des Ameisenhügels mit seinem Stock.

Auf und ab warnen nun die Machtverweser des globalen Tiefen Staates nun unisono (BILD):

So etwa SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, welcher Musks Einmischung in den deutschen Wahlkampf ein „alarmierendes Zeichen“ nannte. Allein: Für wen nur? Indem er plötzlich doppelzüngig das Prinzip der Nichteinmischung in nationale Wahlkämpfe forderte, und – wie üblich und abgeklatscht – vor rechten Netzwerken, die die Demokratie destabilisieren wollten, warnte. – Absurde Vorwürfe, die auf einem schlechten Gewissen und politischer Selbstprojektion zur real existierenden EU und zur grünen Woke-Diktatur Deutschland basieren.

Doch: Genießen wir, die Kämpfer der wahren humanistisch-demokratischen Werte, nun die Panik in den Reihen der rechten Fassaden-Demokraten!

Ein anderer Vertreter der links-totalitären Blockparteien, der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke, schloss sich dieser Meinung an und nannte Musk eine „Bedrohung für die Demokratie in der westlichen Welt“ und forderte die EU und Deutschland auf, sich entschlossen zu verteidigen.

Auch die verzweifelte Schützenhilf der Staatsmedien wie Bild sind wohl vergeblich

„Nach Attacke auf Scholz:„Profit mit Hass und Hetze“ – Lauterbach geht auf Musk los!” (BILD)

Allein das sprachliche Bild strotzt schon vor Vermessenheit: Der kleine, fast schwindsüchtige deutsche Gesundheitsminister Lauterbach und Berufs-Politiker auf seinem warm gehaltenen Regierungssessel, mit seinem vernachlässigten Gebiss, gegen eine Technik-Giganten, der längst nach den Sternen gegriffen hat.

Allein diese links-totalitäre Angst-Rhetorik-Schablone hat sich abgenützt:

„Elon Musk sollte sich nicht in unsere Politik einmischen. Seine Plattform macht Profit mit Hass und Hetze und radikalisiert Menschen.“ (Lauterbach)

Und die Ameisen sind in Panik: Ex Chef-Außenpolitiker des EU-Parlaments Elmar Brok (78, CDU) aufgeregt:

„Das sind die Weltbeherrschungs-Fantasien der amerikanischen Tech-Könige.“

Psychologisch interessant aber die Reaktion von FDP-Chef Christian Lindner – geradezu um Musks Gunst bettelnd:

„Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse aus der Ferne!“

– so Lindner aus der Ferne diesseits des großen Teiches, ein Treffen mit dem US-Milliardär vorschlagend.

„Dann zeige ich Ihnen, wo die FDP steht.“

Wohl gemerkt: Nach drei langen bleiernen Jahren in eine links-liberal-grünen totalitären Koalition-

Nur der der deutsche Kanzler Scholz scheint – „,mit einem verbalen Schulterzucken“ (BILD) längst verstanden zu haben:

„Wir haben im Übrigen Meinungsfreiheit. Die gilt auch für Multimilliardäre.“

Indem er genau in Rosa Luxemburgs Diktion…:

„Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“…

…einzumahnen im Sinne zu haben scheint:

„Aber Meinungsfreiheit heißt auch, dass man Dinge sagen kann, die nicht richtig sind und keinen guten politischen Ratschlag beinhalten.“

Also wieder reine Selbstprojektion…

Nur AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45) freute sich über Musk:

„Ja! Sie haben vollkommen recht!“

Ein Silberstreif für die Freiheit

Doch: Die Götterdämmerung hat längst begonnen. Für die Demokraten ist es ein Silberstreif am Horizont, eine Morgendämmerung. Für die Totalitaristen ein Sonnenuntergang. Und so überfiel – angesichts der neuen Allianz Trump/Musk – CDU-Außenpolitiker Elmar Brok eine düstere Vorahnung:

„Eine Handvoll der reichsten Menschen der Welt will die Weltpolitik zu ihren Gunsten umbauen und jede Art von Regulierung aus dem Weg räumen.“

Ein anderes archaisches Bild bemühend: David gegen Goliath.

Nur der Merkel- und CDU-nahe Historiker Professor Andreas Rödder (57, Uni Mainz und Washington) gibt sich abgeklärt wissenschaftlich gelassen:

„Musk verhält sich gegenüber Deutschland so, wie sich viele deutsche Politiker gegenüber den USA verhalten haben. Kooperativ und zielführend ist beides nicht, in Deutschland gibt es aber auch keinen Grund für Selbstgerechtigkeit.“

