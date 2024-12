+ Aserbaidschanisches Passagierflugzeug abgestürzt (Video) + Empfehlungen zu Impfung von Schwangeren + „Union hat ein Merz-Problem“ +



Weihnachtsschock: Deutschlands letzter Christbaumschmuck-Hersteller geht in Insolvenz

Ein Familienunternehmen steht vor großen Herausforderungen. Hohe Energie- und Produktionskosten sowie die asiatische Konkurrenz bedrohen seine Existenz.

Roth – Wenige Tage vor Weihnachten haben die Riffelmacher & Weinberger GmbH (R&W) und das Schwesterunternehmen Glasdesign GmbH Insolvenz angemeldet. Beide Unternehmen seien einer der letzten deutschen Hersteller, die im Bereich der Christbaumschmuckproduktion führend seien, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

R&W hat seinen Sitz im fränkischen Roth bei Nürnberg und beschäftigt derzeit knapp 50 Mitarbeiter. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Nürnberg Daniel Barth von der Kanzlei Pluta bestellt. „Die wichtigste Nachricht für die Kunden ist: Der Geschäftsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt“, sagte Barth der Wirtschaftswoche. Der Handel mit Dekorationsartikeln gehe weiter, alle Produkte von Riffelmacher & Weinberger blieben lieferbar. Barth strebt eine Lösung im Interesse des Unternehmens, der Gläubiger und der Mitarbeiter an. Möglich seien eine Investorenlösung oder eine Einigung mit den Gläubigern im Rahmen eines Insolvenzplans. Weiterlesen auf merkur.de

UNESCO schult Influencer in Desinformation und Hassrede

Ungewählte Globalisten verbünden sich mit etablierten Medien, um die Macher von Inhalten einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie so denken wie sie.

Die UNESCO und das Knight Center for Journalism starten Trainingskurse, E-Books und Umfragen zu Desinformation und Hate Speech für große und kleine Influencer und Content-Macher. Im vergangenen Monat veröffentlichte die UNESCO die Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel „Behind the Screens: Insights from Digital Content Creators“, die zu dem Schluss kam, dass von 500 Content Creators in 45 Ländern mit mindestens tausend Abonnenten 62 Prozent angaben, dass sie „Informationen nicht rigoros und systematisch überprüfen, bevor sie sie teilen“, während 73 Prozent „den Wunsch äußerten, in diesem Bereich geschult zu werden“. (…)

UNESCO & Knight Center for Journalism, „Content Creators and Journalists: Redefining News and Credibility in the Digital Age“, Oktober 2024:

„Die Journalismusbranche ist in höchster Alarmbereitschaft, da das Nachrichtenpublikum weiterhin von den traditionellen Medien zu den sozialen Medien abwandert und viele junge Menschen den TikTokern mehr vertrauen als den Journalisten der etablierten Nachrichtenagenturen“.

[…]

Diese Propagandapyramide zielt darauf ab, Influencer glaubwürdiger und widerstandsfähiger zu machen, aber diese Bemühungen zielen auch darauf ab, unabhängige Content Creators zu „talking heads“ für das Establishment zu machen.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Unglücksursache Vögel: Aserbaidschanisches Passagierflugzeug abgestürzt

In Kasachstan ist nach Regierungsangaben ein Passagierflugzeug der Azerbaijan Airlines abgestürzt. Das Flugzeug ging bei der Notlandung in einem Feuerball auf – trotzdem überlebten wohl mehr als zwei Dutzend Menschen das Unglück.

В Минтранспорта прокомментировали трагедию с самолетом. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование. https://t.co/o8AmXSUffE pic.twitter.com/rR0uuQW4Cz — Tengrinews (@tengrinewskz) December 25, 2024

Bereits während des Fluges erklärte der Pilot einen Notfall. Flugdaten zeigen stark schwankende Höhen- und Geschwindigkeitsdaten, während die Maschine den Flughafen Aktau ansteuerte. Nach Angaben lokaler Medien erklärte die Besatzung Probleme bei der Steuerung des Flugzeugs. 67 Menschen waren an Bord, Wie durch ein Wunder haben Menschen den Horror-Crash überlebt: Bis Mittwochmittag Ortszeit war von 29 Überlebenden die Rede, teilte der kasachische Katastrophenschutz mit.

Weitere Empfehlungen zu Impfung von Schwangeren trotz starkem Geburtenrückgang

Angesehene Wissenschaftler bezeichneten Impfung von Schwangeren als „ungeheuerlichste Verstoß gegen die Ethik in der Geschichte der Medizin“. In Österreich und auch in Deutschland werden gleich bis zu vier Spritzen in der Schwangerschaft empfohlen. Und das trotz massiver Geburtenrückgänge.

In Österreich und Deutschland sind einige Impfungen während der Schwangerschaft empfohlen. Der Staatsfunk ORF hat gerade wieder eine aktuelle Empfehlung veröffentlicht. „Nicht nur vor, auch während einer Schwangerschaft sind Impfungen wichtig. Mehrere sind sogar unbedingt empfohlen, heißt es in einem neuen Impfplan für werdende Mütter der Gynäkologie-Gesellschaft ESIDOG. Bereits vor Beginn der Familienplanung sollten Impfungen gegen Feuchtblattern, Masern und Hepatitis B aufrecht sein. Während einer Schwangerschaft wird zu Impfungen gegen Grippe, Keuchhusten, Covid und RSV geraten.“ Weiterlesen auf tpk.at

„Union hat ein Merz-Problem“ – Wahlforscher erwartet steigenden Zuspruch für Habeck

Die Grünen könnten mit ihrer mittigen Positionierung der Union und der SPD Wähler abspenstig machen, glaubt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Scholz und Merz seien zudem unbeliebt – ein Vorteil für Robert Habeck.

Infolge der geringen Beliebtheit von CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet Jung einen Trend zugunsten Habecks. „Am Ende können Habeck und die Grünen von den Schwächen von Merz und Scholz profitieren“, sagte Wahlforscher Jung. Weiterlesen auf welt.de

Anmerkung: Wer CDU wählt bekommt womöglich aufgrund des Brandmauerwahnes wieder die Grünen vorgesetzt. Dann sind zwei Kriegstreiber am Ruder und der Niedergang Deutschland wird fortgesetzt.

Fußball: Tor von Mussolini-Urenkel sorgt in Italien für Eklat

Fans sollen bei Treffer des Abwehrspielers für Juve Stabia faschistischen Gruß gezeigt haben. Das Video wird von der Polizei geprüft.

Polémica en el fútbol italiano. Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano, marca su primer gol como profesional para que el Juve Stabia gane 1-0 al Cesena en Serie B… y la grada de su equipo reacciona así. El jugador de 21 años, cedido por la Lazio, explicó en… pic.twitter.com/G8Ey5vLXLF — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 22, 2024

Ein Tor des italienischen Rechtsverteidigers Romano Floriani Mussolini, Urenkel des faschistischen Diktators Benito Mussolini, bei dem Serie B-Match Juve Stabia gegen Cesena (1:0) am Sonntagnachmittag hat in Italien für einen Eklat gesorgt. Als der Stadionsprecher nach dem Treffer den Namen Mussolini skandierte, brach tosender Applaus aus und Tifosi streckten den rechten Arm im faschistischen Gruß. Das Video mit den Fans mit ausgestrecktem Arm ging viral und wird jetzt von der Polizei geprüft, wie italienische Medien berichteten. Quelle: standard.at

