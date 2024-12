Einschußlöcher im Wrack: Azerbaijan Airlines Flugzeug abgeschossen? (Videos und Fotos)

Einschußlöcher am Wrack und Video-screenshot aus dem Inneren des Flugzeuges (Bild mitte mit Beschädigung) kurz vor dem Absturz.

Neueste Bilder zeigen alarmierende Schrapnell-Einschläge, also Einschlaglöscher, im Heck der Maschine. Linkes Höhenruder und Querruder sowie der hintere Rumpf sind von Hunderten kleinen Löchern übersät, was laut Experten nur einen Schluss zulässt.

Offesichtlich wurde die Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) der Azerbaijan Airlines während des Flugs beschossen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Baku nach Grosny und stürzte in der Nähe von Aktau, Kasachstan, ab.

All the videos of the Azerbaijan Airlines flight showing the damage show holes in the wreckage have entry holes on the port side and exit holes on the starboard side, likely with a slight angle from below. pic.twitter.com/z4NxEapLWd — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 25, 2024

Russische Militärblogger berichten über eine andere mögliche Ursache für den Absturz: Das Flugzeug könnte über dem Nordkaukasus in Zonen, in denen am Mittwochmorgen ukrainische Drohnen bekämpft wurden, geraten und dort abgeschossen worden sein. Videos zeigen, wie die russische Luftabwehr in dem Gebiet zuvor ukrainische Drohnen bekämpfte, so etwa nahe der Stadt Grosny in Tschetschenien.

Bild zum Abspielen des Videos bitte Bild anklicken:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FL360aero (@fl360aero)

Dieses Video, aufgenommen von einem Passagier zeigt Beschädigungen des Flugzeuges innen und außen:

❗️A damaged wing of an Embraer passenger jet, photographed from inside the aircraft by a passenger shortly before the plane crashed. pic.twitter.com/ZXcgZFD0zk — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 25, 2024

Zum Zeitpunkt des Anfluges von Flug 8243 war die russische Flugabwehr rund um den Zielflughafen Grosny aktiv. Aufnahmen aus dem Ort Schali, 20 Kilometer südlich von Grosny, zeigen, wie eine russische Flugabwehr-Rakete ein zur Kamikaze-Drohne umgebautes ukrainisches Kleinflugzeug abschießt. Dies bestätigen auch prorussische Kriegsblogger auf Telegram.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***