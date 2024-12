+ ÖSTERREICH: Gewalt an den Schulen + Bill Gates: Impfstoff-Kritik sei „Anstiftung zur Gewalt“ + Was 2025 in den USA wichtig wird + Anzeige gegen Stadt Magdeburg und Polizeibehörde +



Trotz Erderhitzung: Schneesturm auf dem Balkan – Zehntausende Haushalte ohne Strom

In Bosnien-Herzegowina hat ein Schneesturm zu massiven Stromausfällen geführt. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Mehrere Gebiete sind von der Außenwelt abgeschnitten. (…)

Mehrere Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. 170.000 Haushalte waren landesweit ohne Strom, wie mehrere Energieversorger mitteilten.

Trotz der Bemühungen und pausenlosen Arbeit, die Pannen zu beheben, hat sich die Lage bei der Stromversorgung verschlechtert. Aktuell stünden 127.000 Stromzähler bei den Kunden still. Der Stromanbieter Elektrokrajina, der die Gemeinden in der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska versorgt, erklärte, rund 50.000 seiner Kunden seien ohne Strom. 17.000 Menschen von Außenwelt abgeschnitten: Alle verfügbaren Teams seien mobilisiert und arbeiteten seit dem frühen Morgen daran, die Pannen zu beheben. Im Westen Bosniens wurde der Ausnahmezustand verhängt. Dort war die Stadt Drvar mit ihren 17.000 Einwohnern von der Außenwelt abgeschnitten, weil alle Zufahrtstraßen zugeschneit waren. Weiterlesen auf zdf.de

DUISBURG: Überfälle, Einbrüche, Bedrohungen – Bewohner wollen die Zustände nicht mehr hinnehmen

Mit den unerträglichen Zuständen am Meidericher Busbahnhof und auf der Einkaufsstraße soll sich jetzt der Landtag in Düsseldorf beschäftigen und die Sicherheit im Stadtteil wieder herstellen.

Das fordert jetzt eine neue Online-Petition. Anwohner und Geschäftsleute verlangen Maßnahmen gegen kriminelle Jugendbanden, „gegen Vandalismus, Diebstahl, Brandstiftung und Raub“, damit das Dorfidyll wieder zurückkehrt. Dass in Meiderich nicht länger „Angst und Schrecken“ herrschen. „Wo ist der Aufschrei? Was unternehmen Stadt, Polizei und Politik?“, fragt die Petition und stellt fest: „offenbar nicht genug“. Denn die Probleme seien seit Jahren bekannt, aber schlimmer geworden und hätten nun den gefühlten „Höhepunkt“ erreicht. Geschäftsleute schließen nicht nur ihre Läden aus Angst vor Überfällen vor Einbruch der Dunkelheit. Einige würden sogar ans Wegziehen denken. Eltern schicken ihre Kinder bereits auf Schulen in anderen Stadtteilen, weil sie fürchten, dass ihr nicht länger sicher ist. Weiterlesen auf waz.de

Bill Gates fordert Zensur von „Impfgegnern“ durch KI: Impfstoff-Kritik sei „Anstiftung zur Gewalt“

Der Milliardär Bill Gates fordert, dass Meinungen und fachliche Kritik durch künstliche Intelligenz (KI) zensiert werden, wenn sie die offiziellen Darstellungen zu „Impfstoffen“ in Frage stellen. Ähnlich wie auch bei der EU-Politik kann die Wahrheit nur mehr durch Zensur unterdrückt werden.

Gates, der mit Jeffrey Epstein verbundene Mitbegründer von Microsoft, machte diese Forderung kürzlich in einem Interview mit CNBC. Er sprach über die „Bedrohung“ durch „Impfgegner“ und warb für Pläne zur Bekämpfung der „Impfskepsis“ durch „Echtzeit“-Zensur, die durch KI ausgeführt werden soll.

Gates argumentiert, dass diejenigen, die Menschen dazu drängen, Impfungen zu meiden, „zu Gewalt anstiften“. Daher besteht er darauf, dass „Impfgegner“ eine „Bedrohung“ für die öffentliche Gesundheit darstellen. Als Reaktion darauf schlägt Gates einen totalitären Ansatz vor und fordert „Sprachgrenzen“. Weiterlesen auf tkp.at

Er ist wieder da: Was 2025 in den USA wichtig wird

Trump steht innenpolitisch vor einer ungekannten Machtfülle, die es ihm leichter machen wird, das zu verwirklichen, was er will – sofern er das selbst weiß. Wenn er im Januar übernimmt, wird er sich aller Voraussicht nach ein Justizministerium zusammengebastelt haben, an dessen Spitze vor allem Vertraute sitzen.

Juristen und rechte Intellektuelle haben die vergangenen Jahre damit verbracht, Trump 2.0 zu planen und programmatisch vom Kopf auf die Füße zu stellen.

Justizsystem

Der Oberste Gerichtshof ist Donald Trump sowieso gewogen – im Sommer hat er in einem bahnbrechenden Urteil die Immunität eines Präsidenten weiter gefasst als je zuvor. Im Zweifel kann Trump in den kommenden Jahren noch zwei Richter mehr ernennen. Die Republikaner haben sich Trump weitgehend unterworfen; seine Partei dominiert jetzt für mindestens zwei Jahre Senat und Repräsentantenhaus. […]

Gesundheitssystem

Mit Robert F. Kennedy Jr. als Trumps Wunschkandidaten dafür, käme ein Mann ans Ruder, der nicht nur COVID-Impfungen ablehnt, sondern auch die Masernimmunisierung. Sie ist in den USA obligatorisch für den Besuch von Kindergarten oder Schule. Kennedy wird die Impfungen nicht einfach streichen können, aber er könnte sie schwerer zugänglich machen. Sie könnten (noch) teurer werden – oder eben nicht mehr von den Krankenversicherungen übernommen und erstattet werden. […]

Außenpolitik

Außenpolitisch wird die Frage sein, inwiefern er wahr macht, was er sagt. Das gilt für den Handel, für die Zölle, die er den drei wichtigsten US-Handelspartnern auferlegen will, das gilt aber auch für die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland und für die weitere Entwicklung in Nahost. „Ich garantiere für gar nichts“, hat Trump in seinem ersten Interview als gewählter Präsident dem Sender CBS gesagt. Weiterlesen auf spiegel.de

Wegen fehlender Barrieren: Anzeige gegen Stadt Magdeburg und Polizeibehörde

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde Anzeige gegen die Stadt und die Polizei bei der Generalstaatsanwaltschaft erstattet.

Der Grund: Wegen fehlender Barrieren sollen sich die Behörden der Beihilfe zum Mord und zur Körperverletzung schuldig gemacht haben.

Die Stadt Magdeburg wusste um das Risiko eines Anschlags auf den Weihnachtsmarkt – trotz geplanter Betonbarrieren konnte Taleb Al-Abdulmohsen am Freitag dennoch ungehindert in eine Menschenmenge am Alten Markt fahren. Deshalb hat das Kriminalistische Institut Jena (KIJ) am Montag Anzeige gegen die Stadtverwaltung sowie die Polizeibehörde erstattet, berichtet Bild. Konkret geht es um Beihilfe zum Mord in fünf Fällen und 200-fache Beihilfe zur Körperverletzung, weil die betreffenden Stellen „keine technischen Absperrungen veranlassten, organisierten beziehungsweise vornahmen“, heißt es in der Anzeige. Diese wurde am Montag bei der Generalstaatsanwaltschaft im sachsen-anhaltinischen Naumburg erstattet.

Der Grund: Durch eine sachgerechte Absperrung der betroffenen Gasse auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt – Zäune, Schranken oder Fahrzeuge – hätte der Anschlag, bei dem am Freitag 200 Personen verletzt und fünf Menschen getötet worden waren, verhindert werden können, moniert der KIJ-Vorstand Dieter Siegel: „Dieses Nichtstun erfüllt die Beihilfe zu einer Straftat durch Unterlassung“, erklärte er gegenüber der Magdeburger Volksstimme. Das KIJ ist ein 2006 von Forensikern und Polizeibeamten gegründeter Verein, der wissenschaftliche Gutachten rund um die Polizeiarbeit erstellt sowie die Aus- und Weiterbildung von Polizisten vornimmt. Weiterlesen auf apollo-news.net

Betonblöcke gegen Flüchtlingsheim – Moosinninger Anwohner verwehren Bagger die Zufahrt

Plötzlich stand der Bagger da, aber das ließen sich die Moosinninger nicht gefallen. Denn eine Baugenehmigung gibt es laut Landratsamt noch nicht.

Unter allen Umständen wollen die Anwohner Am Gfängbach in Moosinning die geplante Flüchtlingsunterkunft verhindern. 150 Personen sollen dort untergebracht werden. Das Projekt war in der Gemeinderatssitzung Anfang Dezember vorgestellt und – wie erwartet – abgelehnt worden. Erwartet wird nun, dass das Landratsamt im Rahmen einer Ersatzvornahme die Genehmigung erteilen wird. Die Gemeinde Moosinning will sich jedoch mit allen Mitteln dagegenstemmen. Am Wochenende habe es bereits eine erste, kleinere Eskalation gegeben, als erste Arbeiten vorgenommen werden sollten. „Um 7.30 Uhr ist dort ein Lkw mit einem Bagger vorgefahren“, berichtet eine Anliegerin. Weil die Anwohner dort zuvor schon Betonblöcke längs der Zufahrt aufgestellt hatten, um diese zu verschmälern, sei er nicht um die Kurve gekommen. „Außerdem ist das sowieso ein Anliegerweg, der den Anwohnern gehört.“ Weiterlesen auf merkur.de

ÖSTERREICH: Gewalt an den Schulen: Hilflosigkeit gegenüber den jungen Tätern

Das österreichische Schulsystem ist nicht eingerichtet auf Schüler, die nie gelernt haben, Aggressionen zu zügeln; die mitunter selbst traumatisiert sind oder aus gewaltaffinen Kulturkreisen stammen: Immer wieder fallen vor allem migrantische Kinder durch massive Gewaltanwendung auf.

Selbst in der friedlichsten Zeit – kurz vor den Weihnachtsfeiertagen – terrorisierten junge Gewalttäter Mitschüler oder Lehrer: Im Bundesland Salzburg wurde ein dreizehnjähriges Mädchen von einem Mitschüler aus dem Iran krankenhausreif geschlagen, in Wien attackierte ein syrischer Junge, ebenfalls dreizehn Jahre alt, seinen Lehrer. Eine Umfrage zeigt: Bereits jeder sechste Lehrer will aufhören.

Sie werden ermahnt, in eine andere Schule versetzt, dann wiederum vom Schulunterricht für mehrere Wochen suspendiert – bis sie wieder in der Klasse sitzen und weitermachen: Immer mehr „Problem-Schüler“ terrorisieren Mitschüler, aber auch die Pädagogen. Die Eltern der Opfer sind über die Hilflosigkeit des Bildungssystems gegenüber den Tätern erschüttert. (…) Äußerst selten kommt das irritierende Verhalten der Kinder von Migranten vor einen Richter: Im April dieses Jahres wurden in Wien ein Afghane (15), ein Somalier (15) und ein Syrer (16) schuldig gesprochen, weil sie eineinhalb Jahre lang ihre Mitschüler terrorisiert und sogar von ihnen Schutzgeld erpresst hatten. Die Mädchen in dieser Klasse seien immer wieder sexuell belästigt worden. „Es hat Schläge in den Nacken gegeben, Ohrenziehen, bis es kracht, Schläge mit Fäusten auf die Arme“, berichtete dazu die Schuldirektorin als Zeugin. Wenig überraschend: Selbst diese jungen Serientäter kamen mit bedingten Haftstrafen davon – sie mussten keinen einzigen Tag in Haft sitzen.

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Nach „Sportler des Jahres“–Wahl: Neue Empörung über „männliche Boxerin“ Khelif

Die Diskussionen um Imane Khelif (25) reißen einfach nicht ab! Die „männliche Boxerin“ gewann bei Olympia in Paris im Sommer Gold im Frauenboxen.

Nun wird der Algerierin die nächste Ehre zuteil – bei der Auszeichnung zur „Sportlerin des Jahres“ der Associated Press (größte Nachrichtenagentur der Welt) belegt sie den dritten Platz. Das sorgt für regelrechte Empörung im Netz.

Auf X teilen Nutzer ihr Unverständnis. Unzählige Kommentare wie „Das ist eine solche Schande für die Frauen.“, „Die Welt ist verrückt geworden!“, „Das ist erbärmlich. Unsere Gesellschaft ist kaputt!“ oder „AP ist widerlich …“ sind als Reaktion auf die Verleihung zu lesen. Dass Khelif für die Wahl überhaupt in Betracht gezogen wurde, finden viele Nutzer „ekelhaft“ und „einfach nur lächerlich“. Weiterlesen auf bild.de

